Prazo para pagar licenciamento de placas final 3 termina nesta quarta-feira

Licenciamento de veículos com placas de final 3 deve ser pago até o fim de maio - Gerson Oliveira/Correio do Estado

O pagamento do licenciamento anual de veículos com placas de final 3 deve ser feito até esta quarta-feira (31) em Mato Grosso do Sul.

Conforme o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS), amanhã, já muda o calendário, sendo iniciado o prazo para pagamentos das placas de final 4 e 5.

Desta forma, quem for proprietário de veículos de placa final 3 e não fizer o pagamento até hoje, ainda poderá regularizar a situação, mas com acréscimo de multa por atraso.

De acordo com a relação de taxas Detran-MS, para pagamentos dentro do prazo de vigência, o valor do licenciamento, atualmente, é de R$ 214,72.

Já para quem pagar fora do prazo do calendário, o valor é de R$ 278,71.

A taxa é calculada de acordo com o valor de Unidade Fiscal Estadual de Referência de Mato Grosso do Sul (Uferms), que é definida mensalmente. Dessa forma, as taxas para pagamento de junho devem subir.

O licenciamento pode ser pago em qualquer agência do Detran ou na rede bancária credenciada, sendo Bando do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, casas lotéricas e a rede Pague Fácil.

Além da guia impressa que chega no endereço cadastrado pelo proprietário, é possível emitir a guia virtualmente.

Basta acessar o Portal de Serviços Meu Detran ou aplicativo Detran MS , escolher a opção "veículo", e "Guia Licenciamento e Multas" e preencher dados da placa e Renavam.

Licenciamento

O licenciamento é um documento de porte obrigatório e deve ser apresentado à autoridade de trânsito sempre que solicitado.

O procedimento anual e obrigatório autoriza o veículo a circular pelas vias, atestando que o automóvel encontra-se em conformidade com as normas de segurança e ambiental para o setor automotivo.

O motorista flagrado circulando com veículo não licenciado comete uma infração gravíssima, que de acordo com o artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), prevê aplicação de multa de R$ 293,47, sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e remoção do veículo.

Calendário

A data de vencimento varia de acordo com o dígito final da placa do veículo. Veja a tabela de 2023.