Pré-matrículas da Rede Estadual iniciaram hoje

Começa hoje, a primeira etapa do período de pré-matrícula da Rede Estadual de Ensino (REE). Para quem deseja estudar em uma das unidades escolares do Estado ou continuar os estudos em uma, deve ser realizada a fase para garantir uma vaga no ano letivo de 2026.
Espalhado pelos 79 municípios do Estado, a Secretaria Estadual de Educação (SED) disponibilizou 200 mil vagas para ingressar no ensino público. O preenchimento do cadastro estará disponível até o fim do ano, no dia 31 de dezembro.
É necessário que os pais ou responsáveis legais que desejam colocar seus filhos ou mantê-los em escolas públicas, forneçam algumas informações pessoais, bem como informações escolares anteriores. O mesmo vale para alunos maiores de 18 anos que também desejam continuar ou iniciar o ensino na rede pública.
A pré-matrícula pode ser realizada de forma presencial, ou online pelo Painel do Estudante. Quem estiver preenchendo os dados deverá escolher até 3 opções de unidades escolares e os campos da ficha de cadastro.
Hélio Daher, secretário de Estado de Educação, reforça que o objetivo para 2026 é ampliar as ofertas de turmas em tempo integral nos ensinos fundamental e médio. Atualmente engloba 213 escolas da rede Estadual.
“Outro foco é no aumento da oferta de cursos da Educação Profissional, que hoje conta com mais de 45 mil estudantes matriculados e tem como destaque iniciativas como o PAP – Programa de Aprendizagem Profissional”, disse.
Em 2026
Com novidades para o ano que vem, a REE agora conta com três novas unidades escolares. Localizadas nos municípios de Campo Grande, Ribas do Rio Pardo e Ponta Porã, o total de escolas da rede agora são 352.
Na capital, a EE Vereador Cristóvão Silveira, localizada no Jardim Noroeste, ofertará:
- Ensino Fundamental – Anos Finais (8º e 9º anos);
- Ensino Médio;
- Educação Profissional;
- E no período noturno, a EJA Mulher (Educação de Jovens e Adultos).
No município de Ribas do Rio Pardo, a EE Professora Maria Augusta Costa Ramos da Silva ofertará:
- Ensino Fundamental – Anos Iniciais (4º e 5º anos);
- Ensino Fundamental – Anos Finais;
- Ensino Médio;
- Educação Profissional.
Já em Ponta Porã, a EE Professor Adir Teixeira de Oliveira ofertará:
- o Ensino Fundamental – Anos Finais;
- Ensino Médio;
- Educação Profissional.
Matrícula
Para garantir uma vaga em uma nova escola pública, ou manter o ensino em uma, o estudante ou responsável deve preencher o formulário de pré-inscrição e apresentar documentos obrigatórios presencialmente na unidade escolar escolhida ou inserir eletronicamente no painel.
Entre os documentos estão:
- Requerimento de Matrícula assinado pelo responsável ou estudante (se maior de 18 anos).
- Certidão de Nascimento ou Casamento.
- Cadastro de Pessoa Física (CPF), se houver.
- Cédula de Identidade (RG) para estudantes maiores de 18 anos.
- Ementa Curricular, se aplicável.
- Guia de Transferência original, se for o caso.
- Histórico Escolar original, se for o caso.
- Carteira de Vacinação atualizada.
- Declaração de Vacinação Atualizada (DVA).
- Comprovante de residência ou declaração, se for o caso.
- Cartão do SUS, se houver.
- Documento de identificação do pai/mãe ou responsável para estudantes menores de 18 anos.
- Comprovante de guarda legal, se aplicável.
- Laudo médico (para estudantes da educação especial), se necessário.
- Comprovante das últimas 4 doações de sangue nos últimos 2 anos, caso informado na pré-matrícula.
- Carteira ou declaração de doador de medula, caso informado na pré-matrícula.
Para realizar a pré-matrícula será necessário escolher entre as opções de aluno da Rede, se já for, ou aluno novo; o município desejado; a modalidade ou nível escolar que irá cursar; selecionar o curso e o ano ou fase; preencher as informações da matrícula e imprimir o comprovante de pré-matrícula.
É possível acessar o site da matrícula digital em: www.matriculadigital.ms.gov.br.
Em caso de dúvidas ou outros problemas para acessar, o contato deve ser feito pelo número 0800-647-0028 ou 3314-1212. Ainda pelo site da Matrícula Digital, a SED disponibiliza outros números para contato.
O atendimento presencial, em Campo Grande, é na Central de Matrículas, localizada na rua Joaquim Murtinho, nº 2612, no bairro Itanhangá Park. Seu funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.
Caso necessário, os interessados podem procurar atendimento na escola estadual mais próxima.