Preço de um mesmo serviço automotivo varia de R$ 40 a R$ 300 em Campo Grande

PESQUISA

Neste mês, o índice alcançou 110,9 pontos, uma queda de 8,1 pontos comparado a maio deste ano

O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) de junho registrou uma queda significativa em Campo Grande. De acordo com a pesquisa da Confederação Nacional do Comércio (CNC), o índice alcançou neste mês 110,9 pontos, uma queda de 8%, em média, quando comparado aos 119,0 registrados no mês anterior.

Na Capital, essa é a menor pontuação registrada desde junho de 2022, quando a pesquisa registrou 142,5 no índice de confiança, o número representa uma queda de 22,7% se comparado a junho deste ano.

Vale destacar que, segundo os dados da pesquisa, o índice sofreu quatro quedas consecutivas entre dezembro de 2022 e março deste ano, com leve recuperação em abril.

De acordo com a economista do Instituto de Pesquisa da Fecomércio MS (IPF-MS), Regiane Dedé de Oliveira, o cenário é de cautela e preocupação para o empresário brasileiro devido aos últimos debates em torno da reforma tributária. "Estudos da CNC mostram que o setor de serviço pode arcar com um aumento de até 260% caso ela seja aprovada da forma como está", explica a economista.

“No entanto, outras sondagens, como a da intenção de consumo das famílias (ICF), que aponta um aumento de 2% e programas federais como o ´Desenrola Brasil´ e o que foi anunciado recentemente e que propõe reduzir juros do cartão de crédito, além da alta do PIB motivada pelo agro e a expectativa de redução da inflação, podem contribuir para um segundo semestre com números mais positivos”, projeta Regiane Dedé.

A nível nacional, o Icec teve uma queda de 0,6% em junho na comparação com o mês anterior, segundo dados divulgados pela CNC. O indicador chegou a 106,4 pontos no mês. Em relação a junho do ano passado, a queda acumulada é de 13,1%. Com o resultado, o índice chegou a seu menor nível desde junho de 2021.

“O resultado do Icec de junho mostra que os empresários do comércio estão cautelosos com a situação econômica atual do país, que afeta diretamente o consumo das famílias”, disse em nota o presidente da CNC, José Roberto Tadros.

Fonte: ICEC/MS

Expectativa

Dados da pesquisa apontam que, para 40% dos empresários ouvidos, afirmam que a expectativa é que o comércio melhore muito, 38,2% melhore um pouco, 16,6% que irá piorar um pouco e 5,2% que irá piorar muito.

Sobre a expectativa para a economia brasileira, 37,4% acreditam que vai melhorar um pouco e 30,1%, que vai melhorar muito. Já em relação à expectativa de contratação de funcionários, a maioria (47,8%) pretende aumentar um pouco e 28,9% reduzir pouco.

Pesquisa

A pesquisa do Índice de Confiança do Empresário do Comércio tem como objetivo produzir um indicador inédito com capacidade de medir, com a maior precisão possível, a percepção que os empresários do comércio têm sobre o nível atual e futuro de propensão a investir em curto e médio prazo. Em outras palavras, um indicador antecedente de vendas do comércio, a partir do ponto de vista dos empresários comerciais.

Assine o Correio do Estado