Preço dos combustíveis apresentou baixa em abril em Campo Grande

O projeto é uma iniciativa da Prefeitura de Campo Grande por meio da Semu e do Sebrae/MS

Prefeita de Campo Grande assinou criação do projeto no Delas Day Divulgação/Prefeitura de Campo Grande

Será inaugurado nesta segunda-feira (5), a Sala da Mulher Empreendedora. O projeto é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Campo Grande por meio da Secretaria-Executiva da Mulher (Semu) em parceria com o Sebrae/MS. A solenidade será realizada no auditório da Semu, localizado na Rua 15 de Novembro, 1.373, às 14 horas.

A iniciativa é pioneira no Estado e tem como objetivo principal apoiar mulheres que já são empreendedoras e, também, incentivar e orientar outras que desejam iniciar o próprio negócio, mas não sabem como e nem por onde começar.

O funcionamento do espaço será em parceria com o Sebrae/MS e será voltado para o atendimento de empresárias, empreendedoras ativas e em potencial, com suporte técnico, capacitações e informações estratégicas para o fortalecimento de negócios liderados por mulheres.

A oficialização da criação da Sala da Mulher Empreendedora se deu no evento “Delas Day”, realizado nos dias 26 e 27 de março deste ano, onde a Prefeitura da Capital firmou o Termo de Cooperação com o Sebrae/MS para aprovação do projeto voltado, exclusivamente, à promoção da autonomia econômica feminina e ao estímulo do empreendedorismo como uma ferramenta de transformação social, representando, assim, um grande passo na criação de renda, inclusão produtiva e empoderamento feminino.

A solenidade de assinatura para a criação da Sala da Mulher Empreendedora aconteceu no dia 26 de abril, no evento "Delas Day", onde a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes destacou a importância do projeto como sendo um lugar de suporte para a realização de sonhos.

“Essa sala vai trazer oportunidades para as mulheres campo-grandenses. Ela é o resultado de uma parceria entre a prefeitura e o Sebrae. Vamos oferecer capacitação para mulheres que desejam iniciar ou expandir seus negócios, além de suporte técnico. Essa é a primeira sala do Centro-Oeste e estou muito feliz que seja na Capital”, afirmou a prefeita.

Empreendedorismo feminino

Atualmente, 44% dos microempreendedores individuais (MEIs) de Campo Grande são mulheres e, a maioria (62%) atua no setor de serviços, segundo dados da Receita Federal.

Estes números mostram o crescimento da mulher no ramo nos dias atuais e reforça a importância de políticas públicas focadas no fortalecimento do empreendedorismo feminino, frente aos desafios relacionados à desigualdade salarial e de oportunidades que ainda são vistos frequentemente no mercado de trabalho.