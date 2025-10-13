Prefeita garante R$ 100 milhões para ampliar vagas na Educação Infantil em Campo Grande

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), garantiu, nesta segunda-feira (13), mais R$ 100 milhões para ampliar as vagas na Educação Infantil.

Acompanhada por uma equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação (Semed), ela participou de uma reunião no Ministério da Educação (MEC) com a Coordenadoria-Geral de Educação Infantil, em Brasília (DF).

O recurso será repassado por meio do Fundeb até que os cerca de 2 mil novos alunos das Emeis Jardim Inápolis e São Conrado — entregues em 2024 e 2025 — sejam incluídos no Censo Escolar.

A prefeita Adriane Lopes destaca que os investimentos permitirão ampliar ações voltadas à primeira infância, como a reforma de unidades, a aquisição de materiais didáticos e a abertura de novas vagas na Rede Municipal de Ensino.

“Essa reunião em Brasília foi fundamental para garantirmos mais R$ 100 milhões para a Educação Infantil de Campo Grande. Esse é um investimento direto nas nossas crianças, que representam o futuro da nossa cidade. Com esses recursos, vamos concluir obras de novas Emeis, ampliar a oferta de vagas e assegurar que nenhuma criança fique fora da escola”, afirmou.

Nos últimos dois anos, as ações da Prefeitura Municipal reduziram o déficit de vagas, e a meta — conforme reforça a chefe do Executivo — é zerar a fila de espera nos próximos dois anos.

“Campo Grande vive um novo momento na Educação: estamos modernizando as escolas, valorizando os profissionais e criando oportunidades para as famílias. A Prefeitura tem compromisso com resultados concretos, com uma educação de qualidade e referência nacional. Seguiremos firmes em busca de mais investimentos, porque acreditamos que uma cidade que investe nas suas crianças está investindo em um futuro mais justo e próspero para todos”, completou.

Participaram da reunião no Ministério, além da prefeita, o secretário municipal de Educação, Lucas Henrique Bittencourt, a chefe da Assessoria de Planejamento da pasta, Fernanda Duarte, e o assessor da Prefeitura, Vanderlei Bispo.

Ainda em Brasília, Adriane deve se reunir com representantes do Ministério da Saúde, em busca de novos recursos para Campo Grande.

Investimentos em Educação

Nos últimos anos, Campo Grande tem recebido investimentos inéditos na área da Educação. Um dos principais avanços foi a retomada das obras de Emeis que estavam paradas há mais de 15 anos. Destas, duas já foram entregues — Emeis Inápolis e São Conrado — e outra, a Emei Oliveira, está prevista para ser inaugurada até o fim do ano.

O município também foi reconhecido pelo Governo Federal com o Selo Ouro do Compromisso Nacional com a Alfabetização, resultado de uma série de ações contínuas implementadas pela gestão municipal. A entrega de uniformes e kits escolares a todos os alunos da REME, somada ao investimento em infraestrutura e à ampliação de vagas, reforça o compromisso da Prefeitura com uma educação de qualidade e um ambiente propício ao aprendizado.

A criação de 6.600 novas vagas para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental garantiu que mais crianças tivessem acesso à escola, priorizando o atendimento próximo às residências das famílias.

Outro destaque é o programa “Juntos Pela Escola”, responsável pela revitalização das 206 unidades escolares da REME, com melhorias elétricas, hidráulicas, pintura e acessibilidade, tornando as escolas mais seguras e adequadas ao processo de aprendizagem. A construção de salas de aula modulares também ajudou a atender a crescente demanda em regiões como o bairro Moreninhas 4, que ganhou 10 novas salas e 600 vagas adicionais.

O município ainda investiu em modernização e sustentabilidade, com a instalação de placas solares nas escolas, reduzindo os custos com energia e promovendo práticas ecológicas. Além disso, mais de 46 mil itens de mobiliário novo foram entregues nas unidades — incluindo mesas, cadeiras e armários — beneficiando alunos e servidores.

Na área pedagógica, o projeto “Aprender Mais”, pioneiro no Brasil e voltado à recomposição da aprendizagem, foi ampliado em 2024. O programa passou a atender também alunos do 7º e 8º anos com dificuldades em Língua Portuguesa e Matemática. Com 363 professores envolvidos e 8,7 mil alunos atendidos, a iniciativa se consolida como um dos pilares da evolução educacional de Campo Grande.

