Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

DIÁRIO OFICIAL

Prefeita sanciona Dia do Johrei e dá utilidade pública aos Numismáticos

Dia do Johrei será comemorado anualmente em 15 de junho e a Associação Numismática Sul-Mato-Grossense (ANUMIS-MS) passará a receber efeitos de utilidade pública

Naiara Camargo

Naiara Camargo

29/09/2025 - 10h45
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Johreis e Numismáticos foram reconhecidos pela Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG).

A prefeita da Capital, Adriane Lopes (PP), sancionou o Dia do Johrei e deu utilidade pública aos Numismáticos, na quinta-feira (25).

Dessa forma, o Dia do Johrei será comemorado anualmente em 15 de junho e a Associação Numismática Sul-Mato-Grossense (ANUMIS-MS) passará a receber efeitos de utilidade pública, o que pode facilitar sua atuação e expansão.

Ambas leis foram aprovadas pela Câmara Municipal, sancionadas pela prefeita de Campo Grande Adriane Lopes (PP) e publicadas nesta segunda-feira (29) no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande).

JOHEI

Johrei é um método espiritual da Igreja Messiânica Mundial que envolve a canalização de "Luz Divina" para purificar o espírito humano, eliminar as "máculas espirituais" (causa dos sofrimentos) e despertar a verdadeira felicidade.

A prática consiste na transmissão dessa energia através de uma mão erguida em direção a outra pessoa, visando harmonizar o corpo, a mente e o espírito, preparando o ser humano para um estado de elevação espiritual.

Igreja Messiânica é uma religião japonesa, fundada em 1935, por Mokiti Okada, Meishu-Sama (Senhor da Luz). No Brasil, a instituição tem mais de 500 igrejas e 1,8 milhão de seguidores.

Confira o trecho redigido no Diogrande:

LEI n. 7.491, DE 25 DE SETEMBRO DE 2025.

Institui, no Município de Campo Grande - MS, o Dia Municipal do Johrei. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, ADRIANE BARBOSA NOGUEIRA LOPES, Prefeita Municipal de Campo Grande, Capital do Estado de Mato Grosso do Sul, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído, no Município de Campo Grande - MS, o Dia Municipal do Johrei, a ser comemorado, anualmente, no dia 15 de junho.

Art. 2º Entende-se por Johrei o método de canalização da Energia Espiritual (Luz Divina), considerado um ato sagrado e uma oração para purificação do espírito, capaz de transformar a desarmonia espiritual e material em harmonia.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

NUMISMÁTICO

Numismático ciência que estuda e coleciona moedas, cédulas e medalhas, de acordo com seus aspectos históricos, artísticos e econômicos. O termo também se refere à uma pessoa que pratica essa atividade.

Um numismático estuda as peças para entender a cultura e a economia de uma nação. As peças que carregam histórias e representam a evolução humana.

Em Mato Grosso do Sul, a associação é de direito privado, sem fins econômicos e com autonomia administrativa e financeira, com sede e foro em Campo Grande.

Confira o trecho redigido no Diogrande:

LEI n. 7.490, DE 25 DE SETEMBRO DE 2025.

Declara de Utilidade Pública a Associação Numismática Sul-Mato-Grossense (ANUMIS – MS). Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, ADRIANE BARBOSA NOGUEIRA LOPES, Prefeita Municipal de Campo Grande, Capital do Estado de Mato

Grosso do Sul, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica declarada de Utilidade Pública Municipal a Associação Numismática Sul-Mato-Grossense (ANUMIS - MS), associação de direito privado, sem fins econômicos e com autonomia administrativa e financeira, com sede e foro na cidade de Campo Grande.

Art. 2º Cessarão os efeitos da Declaração de Utilidade Pública Municipal caso a entidade deixe de cumprir as exigências da Lei n. 4.880, de 3 de agosto de 2010.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

De acordo com a Lei n. 4.880, de 3 de agosto de 2010, de Campo Grande, a Declaração de Utilidade Pública Municipal estabelece condições e requisitos para que entidades sem fins lucrativos, como sociedades civis, associações e fundações que promovam a educação, assistência social, cultura, desporto ou pesquisa, recebam este reconhecimento. O objetivo é conceder o título de utilidade pública a entidades que servem à coletividade, o que pode facilitar sua atuação e expansão. 

Cidades

Almir Sater fatura meio milhão em duas semanas com shows em MS

Em 20 de setembro, Sater foi contratado pelo mesmo valor de R$ 250 mil para a celebração de 250 anos do Forte Coimbra e estará no pontapé inicial da 1.ª Bienal do Pantanal

29/09/2025 09h45

Compartilhar
Mesmo entre sertanejos, a fim de comparação, valor pago a Sater aparece longe dos contratos firmados com alguns outros

Mesmo entre sertanejos, a fim de comparação, valor pago a Sater aparece longe dos contratos firmados com alguns outros "medalhões" da nova era do gênero Reprodução/Arquivo

Continue Lendo...

Conforme exposto nesta segunda-feira (29) pelo Diário Oficial de Mato Grosso do Sul, a contratação de Almir Sater para abertura da 1ª Bienal do Pantanal aparece pelo valor de R$ 250 mil, que fazem o violeiro campo-grandense faturar meio milhão de reais em duas semanas por shows em MS.

Isso porque, em 20 de setembro, Sater foi contratado pelo mesmo valor de R$ 250 mil para a celebração de 250 anos do Forte Coimbra, festividade histórica no coração do Pantanal que trouxe 90 minutos do talento do compositor e cantor regional.

Exatos 14 dias depois, no próximo dia 04 de outubro, Almir Sater traz sua banda para o pontapé inicial da 1ª Bienal do Pantanal, evento que trará Leandro Karnal e uma série de outros convidados para o Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande. 

Ou seja, com mais essa previsão de uma hora e trinta minutos de show, o cantor campo-grandense conseguiu faturar meio milhão de reais em duas semanas com shows em sua "terra natal". 

1.ª Bienal do Pantanal

Entre 4 e 12 de outubro, o Centro de Convenções Rubens Gil em Campo Grande deve reunir 72 convidados, vindos de 10 estados brasileiros e de 2 países sul-americanos, além dos participantes de MS, para a primeira edição da Bienal do Pantanal. 

Para além da abertura de Almir Sater e da presença de Karnal no dia seguinte, em 04 e 05 de outubro, a Bienal traz ainda a romancista, roteirista, dramaturga e professora Ana Maria Gonçalves, considerada primeira mulher negra eleita para a Academia Brasileira de Letras (ABL).

Serão nove dias de atrações e mais de 70 atividades gratuitas, somando 108 horas de programação que se estende de segunda-feira à sexta-feira, a Bienal Pantanal funciona entre 9h e 21h, e das 10 às 22h no sábado e domingo. 

Cabe destacar que o evento conta com programação nas escolas públicas sul-mato-grossenses, nos ensinos Fundamental e Médio, sendo que as escolas podem agendar visitas à Bienal do Pantanal através de uma mensagem para o email  [email protected], contendo telefone de contato e o dia e horário pretendidos.

Shows e dinheiro público

Atrações para os mais variados eventos, não é de hoje que, em algumas ocasiões, cantores e artistas no geral são contratados através do Poder Público para apresentações fins específicos. 

Há cerca de um mês, por exemplo, o Governo do Estado publicava o contrato de um pastor que esteve que esteve presente na Marcha para Jesus de Campo Grande um dia após o evento, ocasião em que o cantor e compositor Antônio Cirilo recebeu 90 mil reais dos R$355 mil empenhados dos cofres públicos para o evento religioso. 

Em mato Grosso do Sul, o setor cristão da sociedade há tempos têm movimentado os cofres públicos que, a exemplo do movimento "Clamor do Brasil" - como acompanhou o Correio do Estado - somente nos oito primeiros meses do ano embolsou quase R$ 1,2 milhão, para eventos normalmente associados ao "bolsonarismo" com fundo religioso. 

Antes disso, ainda em abril deste ano, um cachê de R$ 450 mil era pago para a cantora Luísa Sonza para uma apresentação no projeto MS ao Vivo.  

Mesmo entre os sertanejos, a fim de comparação, o valor pago a Almir Sater aparece longe dos contratos firmados com alguns outros "medalhões" da nova era do gênero que são escolhidos tanto nas playlists dos sul-mato-grossenses como pelos chefes dos executivos locais. 

Já no segundo semestre de 2025, uma única prefeitura de MS destinou R$1,6 milhão para shows de Ana Castela e mais uma dupla sertaneja, já que a "boiadeira" recebeu R$ 800 mil e Zé Neto & Cristiano foram pagos com R$ 850 mil para tocar no aniversário Paranaíba, município ao leste de MS que possui pouco mais de 40 mil habitantes. 

Corte de gastos

Vale lembrar que, pelo menos desde meados deste 2025 o assunto "corte de gastos" ganhou cada vez mais força, com estimativa do Governo a época de que a ação alcance R$800 milhões até o fim do ano, com um plano concentrado em despesas de custeio. 

Já no dia 05 de agosto, em meio a um agravamento da crise fiscal que atinge o Estado, o governador Eduardo Riedel anunciou um corte de despesas no governo estadual, por meio da redução de 25% no custeio da máquina pública que atingiu todas as secretarias. 

Por meio de decreto, ficou estabelecido que os órgãos da administração direta e demais autarquias do Poder Executivo Estadual deverão:

  • Revisar os contratos vigentes, visando à redução de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores contratados a título de despesas de custeio;
  • Reduzir outras despesas de custeio, tais como pagamento de diárias, passagens, participação em eventos e seminários e horas extras, entre outros;
  • Evitar as despesas com a aquisição de novos veículos, mobiliários, equipamentos ou de outros bens permanentes.

Conforme o texto, para racionalização temporária e controle de gastos, foi levado em consideração o Relatório de Gestão Fiscal, relativo ao primeiro quadrimestre de 2025, que aponta que o Estado se encontra no limite prudencial de gastos com pessoal.
**(Colaboraram Neri Kaspary e Glaucea Vaccari)

 

Assine o Correio do Estado

DEMARCAÇÃO

União deve comprar mais fazendas para solucionar conflitos de terras em MS

Força-tarefa criada pelo Ministério dos Povos Indígenas buscará resolução para municípios de Dourados, Douradina e Caarapó

29/09/2025 09h30

Compartilhar
Em 2016 conflito entre fazendeiros e indígenas em Caarapó deixou uma pessoa morta e outras feridas; briga pode ser solucionada

Em 2016 conflito entre fazendeiros e indígenas em Caarapó deixou uma pessoa morta e outras feridas; briga pode ser solucionada Valdenir Rezende / Arquivo

Continue Lendo...

Para resolver os problemas fundiários em Mato Grosso do Sul, o Ministério dos Povos Indígenas (MPI) pode comprar as terras de fazendeiros e entregar aos indígenas, assim como fez na Terra Indígena TI Ñande Ru Marangatu, em Antônio João, no ano passado.

Segundo o ministro em exercício do MPI ao Correio do Estado, Eloy Terena, foi criada na semana passada, após reunião que ele teve com o governador Eduardo Riedel, uma força-tarefa que vai focar em resolver a disputa por terras em três municípios de Mato Grosso do Sul: Dourados, Douradina e Caarapó. Este último, inclusive, foi o motivo de que esse plano fosse montado, após confronto entre a polícia e os indígenas.

A promessa dessa solução para essa região já foi feita em outras vezes, mas agora o ministro afirma que o acordo que deverá ser costurado deve ser semelhante ao de Antônio João, onde os fazendeiras tiveram suas terras adquiridas pela União por um preço de mercado e que as repassou para o povo indígena Guarani-Kaiowá da região.

“Vamos sentar, junto com a equipe do Ministério, olhar cada um desses processos e buscar caminhos diferentes para ele, soluções jurídicas diferentes. Não vai ser o rito demarcatório da [Funação Nacional dos Povos Indígenas] Funai. Vamos pensar em fazer algo parecido com o que foi feito lá em Marangatu, aquele acordo que fizemos no ano passado, que inclusive está completando um ano”, declarou Eloy Terena ao Correio do Estado.

O acordo foi feito após um protesto de indígenas da etnia guarani-kaiowá contra a pulverização de agrotóxicos em aldeias terminar com dois feridos a balas de borracha pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar, no dia 22 deste mês, em Caarapó.

De acordo com o Conselho Indigenista Missionário (Cimi), os indígenas foram até a Fazenda Ipuitã, área sobreposta à Terra Indígena Guyraroká, onde se concentrou o protesto para impedir a pulverização de veneno e também para reivindicar a conclusão do procedimento de demarcação.

Ainda segundo o Cimi, um acordo para a saída e retirada de pertences de funcionários da fazenda estava em andamento.

Sem a intermediação da Funai, equipe do Batalhão de Choque teria feito o despejo dos indígenas sem ordem judicial e com uso de violência, e foram disparados tiros de balas de borracha. A Força Nacional estaria presente, mas não interveio.

A Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), porém, afirmou que a Polícia Militar foi acionada com denúncia de que o caseiro da fazenda e sua esposa eram mantidos como reféns. A secretaria ainda afirma que teria havido negociação e que não foi necessário uso de força.

A situação na região é motivo de briga há décadas entre fazendeiros e indígenas e teve seu episódio mais sangranto em junho de 2016, quando a disputa, que depois foi chamada de “Massacre de Caarapó”, resultou na morte de Clodiode Aquileu Rodrigues de Souza, agente de saúde guarani-kaiowá, e deixou outros seis indígenas baleados e dezenas de indígenas feridos.

Segundo o Ministério Público Federal (MPF) em sua denúncia, os cinco proprietários rurais organizaram, promoveram e executaram o ataque à comunidade Te’yikue. Cerca de 40 caminhonetes, com o auxílio de três pás carregadeiras e mais de 100 pessoas, muitas delas armadas, retiraram à força um grupo de aproximadamente 40 indígenas guarani-kaiowá de uma propriedade ocupada por eles.

Os fazendeiros Nelson Buaianin Filho, Virgílio Mettifogo, Jesus Camacho, Dionei Guedin e Eduardo Yoshio Tomonaga negaram todas as acusações negaram a acusação, mas a Justiça Federal determinou que eles fossem julgados em júri popular.

DOURADOS

Em Dourados o problema é o tamanho da comunidade indígena da região, que cresceu tanto que as duas Reservas Indígenas do município, Jaguapiru e Bororó, não comportam mais essa população. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a cidade tem 13.473 pessoas indígenas.

Com essa quantidade de pessoas, muitos indígenas moram à beira de rodovias, o que motivou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em visita à Campo Grande no ano passado, a cogitar a compra de propriedade na região para abrigar a comunidade.

Já o caso de Douradina se arrasta desde o ano passado, quando houve tensão entre fazendeiros e indígenas, que tentavam ocupar uma áreia maior na comunidade Panambi-Lagoa Rica. As conversas para esse acordo chegaram a ter início, mas não foram concluídas ainda.

ANTÔNIO JOÃO

O 25 de setembro de 2024 ficou marcado na história como a data do primeiro acordo entre União e fazendeiras para a demarcação de uma terra indígena.

Em mediação feita no Supremo Tribunal Federal (STF) o governo federal e o governo do Estado concordaram em pagar R$ 146 milhões de indenização para proprietários rurais de Antônio João, o que resultou na homologação da Terra Indígena TI Ñande Ru Marangatu, de 9.317 hectares.

O pagamento foi feito um mês depois e no dia 14 de novembro do ano passado todos os proprietários rurais deixaram a região, que passou a ser somente da comunidade indígena.

*SAIBA

O acordo firmado na semana passada pelo ministro em exercício do Ministério dos Povos Indígenas e pelo governo do Estado também inclui pedido para uma nova abordagem da Polícia Militar para com os indígenas.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Japão quer investir e cooperar com Corredor Bioceânico que passa por MS
LOGÍSTICA E COMÉRCIO EXTERIOR

/ 2 dias

Japão quer investir e cooperar com Corredor Bioceânico que passa por MS

2

Hospital e hotel devem gerar mais de 550 empregos no centro de Campo Grande
Prodes

/ 2 dias

Hospital e hotel devem gerar mais de 550 empregos no centro de Campo Grande

3

Ferrovia Malha Oeste terá nova chance de passar por revitalização em 2026
LOGÍSTICA

/ 3 dias

Ferrovia Malha Oeste terá nova chance de passar por revitalização em 2026

4

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1121, sábado (27/09)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1121, sábado (27/09)

5

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 289, sábado (27/09)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 289, sábado (27/09)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 19/09/2025

Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois