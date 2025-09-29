Prefeita sanciona Dia do Johrei e dá utilidade pública aos Numismáticos

Johreis e Numismáticos foram reconhecidos pela Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG).
A prefeita da Capital, Adriane Lopes (PP), sancionou o Dia do Johrei e deu utilidade pública aos Numismáticos, na quinta-feira (25).
Dessa forma, o Dia do Johrei será comemorado anualmente em 15 de junho e a Associação Numismática Sul-Mato-Grossense (ANUMIS-MS) passará a receber efeitos de utilidade pública, o que pode facilitar sua atuação e expansão.
Ambas leis foram aprovadas pela Câmara Municipal, sancionadas pela prefeita de Campo Grande Adriane Lopes (PP) e publicadas nesta segunda-feira (29) no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande).
JOHEI
Johrei é um método espiritual da Igreja Messiânica Mundial que envolve a canalização de "Luz Divina" para purificar o espírito humano, eliminar as "máculas espirituais" (causa dos sofrimentos) e despertar a verdadeira felicidade.
A prática consiste na transmissão dessa energia através de uma mão erguida em direção a outra pessoa, visando harmonizar o corpo, a mente e o espírito, preparando o ser humano para um estado de elevação espiritual.
Igreja Messiânica é uma religião japonesa, fundada em 1935, por Mokiti Okada, Meishu-Sama (Senhor da Luz). No Brasil, a instituição tem mais de 500 igrejas e 1,8 milhão de seguidores.
Confira o trecho redigido no Diogrande:
LEI n. 7.491, DE 25 DE SETEMBRO DE 2025.
Institui, no Município de Campo Grande - MS, o Dia Municipal do Johrei. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, ADRIANE BARBOSA NOGUEIRA LOPES, Prefeita Municipal de Campo Grande, Capital do Estado de Mato Grosso do Sul, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituído, no Município de Campo Grande - MS, o Dia Municipal do Johrei, a ser comemorado, anualmente, no dia 15 de junho.
Art. 2º Entende-se por Johrei o método de canalização da Energia Espiritual (Luz Divina), considerado um ato sagrado e uma oração para purificação do espírito, capaz de transformar a desarmonia espiritual e material em harmonia.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação
NUMISMÁTICO
Numismático ciência que estuda e coleciona moedas, cédulas e medalhas, de acordo com seus aspectos históricos, artísticos e econômicos. O termo também se refere à uma pessoa que pratica essa atividade.
Um numismático estuda as peças para entender a cultura e a economia de uma nação. As peças que carregam histórias e representam a evolução humana.
Em Mato Grosso do Sul, a associação é de direito privado, sem fins econômicos e com autonomia administrativa e financeira, com sede e foro em Campo Grande.
Confira o trecho redigido no Diogrande:
LEI n. 7.490, DE 25 DE SETEMBRO DE 2025.
Declara de Utilidade Pública a Associação Numismática Sul-Mato-Grossense (ANUMIS – MS). Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, ADRIANE BARBOSA NOGUEIRA LOPES, Prefeita Municipal de Campo Grande, Capital do Estado de Mato
Grosso do Sul, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica declarada de Utilidade Pública Municipal a Associação Numismática Sul-Mato-Grossense (ANUMIS - MS), associação de direito privado, sem fins econômicos e com autonomia administrativa e financeira, com sede e foro na cidade de Campo Grande.
Art. 2º Cessarão os efeitos da Declaração de Utilidade Pública Municipal caso a entidade deixe de cumprir as exigências da Lei n. 4.880, de 3 de agosto de 2010.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
De acordo com a Lei n. 4.880, de 3 de agosto de 2010, de Campo Grande, a Declaração de Utilidade Pública Municipal estabelece condições e requisitos para que entidades sem fins lucrativos, como sociedades civis, associações e fundações que promovam a educação, assistência social, cultura, desporto ou pesquisa, recebam este reconhecimento. O objetivo é conceder o título de utilidade pública a entidades que servem à coletividade, o que pode facilitar sua atuação e expansão.