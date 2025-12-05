Prefeita sanciona lei que dificulta emissão de atestado médico em Campo Grande

Previsão

A próxima semana chega com máxima de 27ºC na Capital e chuva em todo o Estado

A previsão para todo o Mato Grosso do Sul divulgada pelo Centro de Monitoramento do Tempo e Clima (Cemtec) indica probabilidade de tempo firme, chuvas e virada no tempo.

Como de praxe, são esperadas condições variadas de temperatura e no clima, característico do Estado e da época do ano, que pré anuncia a chegada do verão no final do mês.

Segundo o Cemtec, até o próximo domingo (7) é esperado um tempo mais firme, principalmente nas regiões sul, sudeste e sudoeste, devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica.

Por causa das altas temperaturas durante o dia, na metade norte do Estado podem ocorrer pancadas de chuvas e, em pontos isolados, chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Nos municípios de Água Clara, Alcinópolis, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bandeirantes, Camapuã, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corguinho, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Inocência, Ladário, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Selvíria, Sonora e Três Lagoas estão em alerta para chuvas intensas até o final da manhã de sábado (6).

O aviso emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) vem acompanhado de alerta para grandes quantidades de chuvas, até 50 milímetros no dia, rajadas de vento de até 60 km/h e risco de galhos de árvores e pequenos alagamentos.

Fonte: Inmet

Entre a tarde a noite de domingo (7), são esperadas chuvas mais fortes em outras regiões do Estado, devido a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica.

Nas regiões Sul, Cone-Sul e da Grande Dourados, as mínimas previstas não passam dos 19ºC e as máximas chegam aos 36ºC.

Nas regiões Pantaneira e Sudoeste, as mínimas variam entre 20ºC e 25ºC e máximas entre 31ºC e 35ºC.

Já nas regiões Norte, Bolsão e Leste, as mínimas chegam a 25ºC e máximas atingem 36ºC.

Em Campo Grande, as mínimas variam entre 22ºC e 24ºC e as máximas não ultrapassam os 32ºC até domingo.

Já na segunda-feira (8), o tempo amanhece mais instável, com sol e variação de nebulosidade. Ao longo do dia, é esperado um aumento de nuvens, que favorece a formação de chuvas em várias regiões do Estado.

Em algumas localidades, são esperados acumulados significativos, que podem ultrapassar os 40 milímetros em 24 horas.

A formação de um sistema de baixa pressão atmosférica, junto com a passagem de cavados, cria um ambiente favorável para a ocorrência de tempestades, que podem vir acompanhadas de raios, rajadas de vento e possível queda de granizo.

Como o tempo pode mudar rapidamente, o Cemtec recomenda que a população fique atenta aos alertas emitidos pelos órgãos oficiais, como a Defesa Civil.

A ocorrência das chuvas deve aliviar o calor, já que as máximas não devem ultrapassar os 32ºC em todo o Estado, e as mínimas variam entre 21ºC e 25ºC.

Em Campo Grande, a máxima esperada para a segunda-feira é de 27ºC.

Eventualmente, são esperadas rajadas de vento entre 60 e 80 km/h, podendo acontecer, em pontos isolados, rajadas superiores a 80 km/h.

Previsão para segunda-feira (7) / Fonte: Cemtec



