Prefeita vai pedir ajuda do Estado e da União para atender mães atípicas

Apreensão foi realizada na área rural do município de Laguna Carapã

O Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreendeu 550 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai no último final de semana. Nesta ocasião, a carga foi apreendida em Laguna Carapã, em um Fiat Palio, durante um patrulhamento na área rural do município. O prejuízo ao crime organizado com a apreensão de cigarros contrabandeados foi de R$ 87,7 milhões em 2024.

Conforme a polícia, os agentes deram ordem de parada ao condutor do veículo, homem de 37 anos de idade, que disse ter sido contratado para pegar a carga ilícita no Paraguai e entregá-la em Vila Vargas, distrito de Dourados. A ocorrência foi registrada e entregue na Receita Federal em Ponta Porã, prejuízo de R$ 40 mil ao crime.

Último ano

Ao longo do último ano, a Polícia Federal (PF) apreendeu R$ 87.771.190 em cigarros contrabandeados em Mato Grosso do Sul. Conforme a base de dados da PF, as apreensões ocorreram nas cidades de Mundo Novo (6), Ponta Porã (5), Campo Grande (4) e Corumbá (1).

O maior número de apreensões ocorreu no município de Mundo Novo, cidade que faz fronteira com Salto del Guairá, no Paraguai, líder na estatística de valores apreendidos – R$ 37.125.882 em 2024 –, com destaque para a operação realizada em dezembro do ano passado, ocasião em que a Polícia Federal apreendeu R$ 17.272.755 em cigarros contrabandeados.

Outro município que foi destaque entre as áreas de apreensão é Ponta Porã, cidade situada na fronteira com o município paraguaio de Pedro Juan Caballero, parte do departamento de Amambay, onde, em 2024, foram apreendidos R$ 23.860.556 em cigarros contrabandeados.

Do mesmo modo, Campo Grande compõe uma das rotas preferenciais dos contrabandistas que compram o produto na região de fronteira, e foram apreendidos no município R$ 25.751.675 em cigarros contrabandeados. Em Corumbá, na fronteira com a Bolívia, a PF apreendeu R$ 1.033.077 em cigarros ilegais.

Os números são ligeiramente inferiores ao montante apreendido em 2023, quando a PF interceptou o montante de R$ 110.798.300 em cigarros ilegais, por meio de 22 operações ao longo do ano, que ocorreram em Mundo Novo (9), Ponta Porã (8) e Campo Grande (5).

Um levantamento recente realizado pelo Correio do Estado mostra o motivo que leva o produto a ser consumido por fumantes. A reportagem encontrou o maço de cigarro paraguaio Fox, por exemplo, sendo vendido a R$ 3 em Campo Grande, além do pacote com 10 maços a R$ 26,00.

Em um dado comparativo, o cigarro brasileiro Camel é vendido por R$ 6,50, já o pacote com 10 maços é comercializado a R$ 65, diferença de R$ 3,50 por maço e de R$ 39 pelo pacote com 10 maços.

