Prefeito de Ribas do Rio Pardo inicia obras de drenagem e asfalto nos bairros Estoril I e II

O prefeito de Ribas do Rio Pardo, João Alfredo Danieze (PSOL), participou, nesta quinta-feira (4), do início das obras de drenagem e asfalto das ruas dos bairros Estoril I e II, que são uma reivindicação com mais de 22 anos de espera por parte dos moradores.



As obras, que começaram na segunda quinzena de março, aos poucos vão transformando a realidade nos dois bairros, principalmente dos moradores da Rua João Fontebasse, onde o trabalho teve início primeiro.



Com recursos da Caixa Econômica Federal, um total de R$ 13,7 milhões serão investidos e, até o fim deste mês de maio, sairá a licitação para as megaobras no Estoril III e IV.



“A drenagem segue todos os passos do cronograma e agora com o início da imprimação, quem mora nesses bairros já está percebendo a diferença”, informou João Alfredo, acompanhado pelos secretários municipais de Empreendedorismo, Lucien Gomes, e de Infraestrutura, Luiz Carlos dos Santos.



Neste ano, a população de Ribas do Rio Pardo – que está vendo o acelerado desenvolvimento econômico proporcionado pela construção da fábrica de celulose da Suzano – também verá a contrapartida da prefeitura.



Isso porque, em de obras de infraestrutura, os bairros São Sebastião e Santos Dumont serão recapeados este ano, incluindo ruas que até então nunca foram asfaltadas.



Além disso, as principais ruas e avenidas de Ribas do Rio Pardo receberão asfalto novo, principalmente as vias que recebem tráfego pesado de caminhões e ônibus.



Ao mesmo tempo, a Prefeitura também vai realizar a operação tapa-buracos em uma área total de 10 mil metros. A capacidade de investimento de Ribas do Rio Pardo está em alta, pois, em 2020, por exemplo, o Município tinha nota D e agora tem nota A.



“Infelizmente recebemos uma prefeitura endividada. Tivemos que pagar essas dívidas vindas de gestões anteriores e recuperamos a saúde financeira de nossa cidade. Há três meses conseguimos, com o apoio da Câmara de Vereadores, um financiamento de R$ 55 milhões e todo este recurso será utilizado em grandes obras impactantes em Ribas do Rio Pardo. Já no caso do Estoril, essa espera de 22 anos agora é coisa do passado”, detalhou o prefeito.

Assine o Correio do Estado