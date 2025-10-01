Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

denúncia do MPMS

Prefeito preso em MS usava porcos para "lavar" dinheiro sujo

Prefeito de Terenos é sócio de uma chácara na qual foram investidos em torno de R$ 4 milhões na construção de três barracões para criação de suínos

Neri Kaspary

Neri Kaspary

01/10/2025 - 13h34
Continue lendo...

Preso desde o dia 9 de setembro por suspeita de comandar um grande esquema de corrupção na prefeitura de Terenos, cidade a 23 quilômetros de Campo Grnade, o prefeito Henrique Wancura Budke (PSDB) estava utilizando, entre outras formas, a criação de suínos e touros de raça para "lavar" o dinheiro sujo desviado da prefeitura.

Conforme a denúncia que o Ministério Púlbico apresentou à Justiça pedindo a condenação a mais de 200 anos de prisão, o prefeito é o real proprietário de três barracões para criação de suínos. O investimento na montagem da estrutura foi da ordem de R$ 4 milhões, segundo a denúncia. 

Durante a investigação que levou à prisão do tucano, o Ministério Público não fazia menção a esta granja. Mas, durante depoimento de um dos envolvidos, chamado de "camisa 10 do time" da corrupção, Valdecir Batista Alves revelou que era sócio do prefeito e de Rodrigo Rosa da Silva (outro denunciado) de uma chácara com três barracões para criação de suínos. A granja não constava na declaração de patrimônio entregue à Justiça Eleitoral no ano passado.

Valdecir falou sobre esta granja para justificar seu alto padrão de vida, já que a promotoria o questionou como poderia ostentar aquele estilo se recebia apenas R$ 3 mil mensalmente na prefeitura. Quer dizer, ele tentou convencer o Ministério Público de que seu dinheiro era proveniente do lucro da criação de porcos.

De acordo com Valdecir, a granja foi financiada pela Cooperativa Copérdia e até a empresa que montou a estrutura veio do sul do país já com tudo pronto para a montagem dos barracões. Cada um dos sócios teria investido um pouco mais de R$ 1,2 milhão. "cem por cento financiado", afirmou Valdecir no depoimento depois de ter sido preso na operação Spotless, no dia 9 de setembro. 

Mas, a promotoria está convencida que nem o prefeito nem Valdecir tinham condições de contrair empréstimo desta magnitude sem o dinheiro sujo da corrupção.

"Ora, é evidente que HENRIQUE WANCURA BUDKE, ante as inúmeras aquisições no período, não tem capacidade financeira lícita (formalmente declarada) para suportar um financiamento tão expressivo, muito menos o denunciado VALDECIR BATISTA ALVES, seu braço-direito ("camisa 10 do time"), que tem um salário de R$ 3.000,00, o qual foi trazido à sociedade na chácara apenas para dissimular a real origem do dinheiro utilizado na empreitada (propina)", descreve a promotoria. 

De acordo com o MP, Valdecir não passa de "uma espécie de testa-de-ferro, apenas formalmente, com objetivo de ocultar que a participação real do Prefeito Municipal é muito maior do que aquela declarada documentalmente", escreve a promotoria.

"Enfim, HENRIQUE WANCURA BUDKE é o verdadeiro dono da propriedade rural, onde foi realizado investimento milionário (quase R$ 4.000.000,00 )", conclui o procurador Romão Avila Milhan Junior, procurador-chefe do MPMS.  

A criação de suínos não foi a única atividade do "endeusado agro" na qual o prefeito apostou para branquear o dinheiro sujo. Outra atividade foi a criação de touros nelore de raça. Essa atividade também veio a público depois da apreensão de documentos feita no dia da prisão. 

Entre estes documentos os investigadores encontraram cópia de um contrato de parceria  em que o prefeito cedeu bovinos de raça para seu sogro, Orestes Hildebrand da Silva, "no qual o segundo se obriga a criar 20 (vinte) touros Nelore PO de propriedade do primeiro e, anualmente, pagar 100% em bezerros machos (um bezerro por touro)", especifica o documento entregue à Justiça.

O sogro do prefeito é proprietário de uma fazenda em Aquidauana e desde 2021 mantinha a parceria pecuária com o genro. Desde o começo do contrato até agora, o prefeito já recebeu, em tese, 80 bezerros. Ainda de acordo com o contrato, os 20 touros teriam de ser devolvidos em janeiro de 2026. 

"Aqui, cabe uma observação, referente mais uma vez ao tamanho do patrimônio de HENRIQUE WANCURA BUDKE, já que os 20 touros (cada um com 600 quilos) alcançam valor de mercado conjunto, hoje, de mais de R$ 200.000,00 , o que é incompatÌvel com sua capacidade financeira, em virtude de todos os demais investimentos e gastos acima descritos", diz o procurador de Justiça. 

Mansão com jacuzzi

Ao falar sobre os gastos acima descritos o procurador fazia referência à luxuosa casa na qual mora a família do prefeito atualmente. Antes de ser eleito, o prefeito morava em uma casa simples no Bairro Camilo Boni. À Justiça eleitoral ele declarou que ela valia R$ 60 mil. 

Agora a situação é bem diferente. "Trata-se de imóvel de alto padrão, luxuoso,  espaçoso, guarnecido com móveis planejados em seus cômodos e jacuzzi na área de lazer, além de mobiliário novo e requintado, investimento total na casa de R$ 2.000.000,00 (dois milhıes de reais)", detalhou a denúncia entregue à Justiça nesta terça-feira (30). 

Depois da prisão do prefeito, o MP tomou o depoimento de sua esposa, Cacilda Rocha Hildebrand Budke. Ela disse que a casa foi construída recentemente e afirmou não saber quanto foi investido. Disse acreditar que parte do dinheiro tenha vindo de consórcio.  

"A construção da faustosa casa no período, ainda que parte do valor provenha de consórcio (que obviamente tem prestações mensais e oneram as despesas do casal), reforça ainda mais a incompatibilidade entre o patrimônio amealhado no exercÌcio do mandato e os rendimentos ilícitos", descreve o procurador. 

Conforme a denúncia, pelo menos 16 licitações foram fraudadas desde que Henrique assumiu o comando da prefeitura, em 2021. Juntos, somam em torno de R$ 16,5 milhões. E isso sem mencionar os contratos firmados por carta-convite ou com dispensa de licitação.  Somente na reforma da escola Jamic (uma comunidade japonesa) ele teria recebido propina de R$ 225 mil. 

SAÚDE ANIMAL

Prefeita veta projeto de lei que previa castração de 5,7 mil animais por mês

Atualmente, 1.000 animais são castrados por mês, mas proposta queria aumentar esse número para 5.755

01/10/2025 11h30

Filhotes que estavam disponíveis para adoção no CCZ/Subea

Filhotes que estavam disponíveis para adoção no CCZ/Subea Divulgação

Continue Lendo...

Prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), vetou, nesta quarta-feira (1º), o Projeto de Lei nº 11.115/23 que previa a castração de 5.755 (2%) cães e gatos, por mês, em Campo Grande.

A proposta instituía o programa de manejo ético-populacional de pets, estabelecendo procedimentos de esterilização cirúrgica e ações educativas.

A medida foi publicada no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) desta quarta-feira (1º). Segundo o Diogrande, o projeto foi vetado pelos seguintes motivos:

  • Projeto de lei cria um programa municipal novo, com objetivos e diretrizes
  • Aumenta despesas, em razão do aumento de cirurgias de esterilização, sem previsão orçamentária específica, comprometendo o planejamento e a execução das políticas públicas
  • Estabelece obrigações ao Poder Executivo Municipal: o projeto deve propor sugestões e não impor regulamentações. A proposta apresenta vício de inconstitucionalidade formal e material, pois a imposição de regulamentação são atos típicos e exclusivos da iniciativa do Poder Executivo. Cabe ao Legislativo traçar diretrizes gerais de políticas públicas, mas não impor a forma concreta de sua implementação
  • Interferência do Poder Legislativo (Câmara dos Vereadores) no Poder Executivo (Prefeitura de Campo Grande): fica expressa a vedação de interferência de um Poder nas funções inerentes ao outro. Tal ingerência, apontada nos artigos acima, configura afronta ao princípio da separação de poderes

Atualmente, 1.000 animais são castrados por mês – o que equivale a 12.000 por ano – na Capital. O investimento é de R$ 2.640.000,00 por ano, sendo R$ 220,00 o valor unitário de cada cirurgia.

Para castrar 5.755 animais por mês – 69.064 por ano – conforme previa o Projeto de Lei, seria necessário desembolsar R$ 15.194.080,00 por ano.

O Projeto de Lei Orçamentária (LOA), previsto pela Subsecretaria do Bem-Estar Animal (SUBEA-CG) em 2026 é de R$ 6.770.000,00.

Ou seja, o Projeto de Lei previa aumento de 475% no número de animais castrados, por mês, em Campo Grande.

CASTRAÇÃO

Castração, também conhecida como esterilização, é um procedimento cirúrgico que impede a reprodução de animais. Em machos, envolve a remoção dos testículos (orquiectomia), e em fêmeas, a remoção dos ovários e útero (ovário-histerectomia). É feita por um médico veterinário.

A castração oferece benefícios como o controle populacional, redução de certos tipos de câncer e diminuição de comportamentos indesejados, como agressividade e marcação de território.

A Subsecretaria do Bem-Estar Animal (SUBEA), por meio da Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG), oferece centenas de vagas para castração mensais. Para saber mais, clique aqui.

POPULAÇÃO PET

De acordo com censo realizado pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ - 2022), por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), existem 287.768 animais de estimação, sendo 224.563 cães e 63.205 gatos, em Campo Grande.

Existem 119.698 cadelas, 104.865 cachorros, ninhada de 3.330 filhotes caninos, 17.003 gatas, 35.246 gatos e ninhada de 2.561 filhotes felinos. Os números são de 2022.

Segundo censo realizado pelo CCZ, em 2021, a estimativa de animais em situação de abandono naquele ano, em Campo Grande, foi de aproximadamente 12.500.

GOLPE DE EXTORSÃO

Polícia Civil identifica homem que aplicava "golpe do nudes" em moradores de Campo Grande

Organização criminosa extorquiu mais de R$ 5 milhões de homens que conversavam com "jovem" por rede social

01/10/2025 10h45

Eric Basso, comandante foragido do grupo criminoso que enganava homens de meia-idade e idosos moradores de Campo Grande

Eric Basso, comandante foragido do grupo criminoso que enganava homens de meia-idade e idosos moradores de Campo Grande Foto / Divulgação

Continue Lendo...

Com investigações da Polícia Civil, suspeito que aplica “golpe do nudes”, com vítimas em Campo Grande é identificado e Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul decreta prisão preventiva, na última terça-feira.

O crime acontecia online desde 2023, e baseava-se na cobrança de fotos com nudez enviadas de um perfil fake criado pela própria organização. Após isso, um ciclo de cobranças se iniciava por outros personagens, também fakes criados por eles. As vítimas acumulam o prejuízo de mais de R$ 5 milhões.

Após investigação, foi concluído que trata-se de uma organização criminosa gaúcha que aplica o golpe em diversas vítimas, que nesse caso residem na capital sul-mato-grossense.

A operação foi conduzida pela Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos (DERF), que também atribui em crimes de extorsão, junto ao Departamento Estadual de Repressão aos Crimes Informáticos (DERCC), e da Delegacia de Polícia de Repressão aos Crimes Patrimoniais Eletrônicos (DPRCPE), ambos do Rio Grande do Sul, local de origem do crime.

Identificado como Eric Basso da Silva, o homem tem o “vulgo” de CHAPOLIN, e é comandante do grupo. Ele já possui antecedentes pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de entorpecentes.

Sua última moradia foi localizada em Bento Gonçalves, cidade a 120 quilômetros da capital gaúcha, Porto Alegre. Apesar da casa ter sido localizada, Eric Basso está foragido após operação realizada pelos agentes para efetuar sua prisão e não ser encontrado.

De acordo com a investigação, outras 14 pessoas estão envolvidas no crime de extorsão e por estarem integrados à organização criminosa. Todos foram identificados como naturais ou moradores do estado do Rio Grande do Sul. Há também indícios que eles estariam ligados a facção gaúcha, intitulada “Bala na Cara”, ou “BNC”, principal facção do estado sulista.

Conforme verificou a operação, os criminosos obtiveram contato por residirem em áreas de domínio, ou por terem passagens pelo sistema prisional em alas destinadas à membros da BNC.

ENTENDA O GOLPE

1ª etapa

Inicialmente, os criminosos criam e cadastram um perfil fake em uma rede social. A aparência e imagens do personagem criado é de uma mulher jovem com idade aproximadamente entre 16 e 25 anos.

Logo após, o perfil fake passa a adicionar as vítimas e iniciar os diálogos. Depois de um tempo de conversa, a “jovem” inicia o flerte com a vítima alvo. Em sua maioria são homens de meia-idade ou idosos.

Apesar da interação começar sem nenhum vínculo de proximidade, os perfis já são consolidados nas redes sociais e bem elaborados. Os criminosos possuem perfis com número de amigos virtuais que não dá espaço para pensamentos de ser fake e mantêm até postagens contínuas.

Alguns até adicionaram amigos das vítimas, para que pudessem “crer que o perfil é real”.

Para encerrar a primeira etapa do golpe, os criminosos enfim enviam fotos sensuais e íntimas dessa personagem fake e cobram as vítimas pelo envio, que ao receberem as fotos acreditam fielmente que o perfil é verdadeiro.

2ª etapa

Na etapa seguinte do golpe, outro personagem entra em jogo, agora os criminosos criam um perfil para se apresentar como familiar do perfil da jovem criada.

A intenção é entrar em contato com a vítima para dizer a ela que a “jovem” é adolescente, e exige valores financeiros para reparar os danos emocionais causados à “jovem” pelas trocas das fotos de nudez.

3ª etapa

Um novo personagem fake, depois de um tempo, entra na narrativa e contata a vítima. Agora, dizendo ser “Delegado de Polícia”, esse terceiro perfil fake incrimina a vítima por trocar fotos com a “jovem”, dizendo que ela é menor de idade – personagem fake 1.

Com a troca de fotos íntimas, cnstitui-se o crime de pedofilia e o delegado informa que acabará em prisão, ação penal e exposição.

A vítima que agora acredita no familiar e no falso delegado, com as acusações do crime de pedofilia que responderia, passa a ceder as condições exigidas por ambos os personagens fakes. A exigência é de intermináveis quantias de dinheiro para contas bancárias indicadas pelos perfis fakes.

O chefe da organização, Eric Basso, ainda teria contratado um detetive particular em Campo Grande, para localizar as vítimas e monitorá-las, enviando fotos da rotina dos homens vítimas do golpe e de seus familiares para mantê-los sob ameaça e continuar a extorsão.

PERFIL

Depois de diversas ocorrências registradas com a mesma narrativa, a polícia instaurou inquéritos decorrentes dos depoimentos das vítimas.

Além de estarem sob a mesma circunstância de extorsão uma das outras, a sequência da história era a mesma e também as contas correntes indicadas pelos criminosos eram todas do Rio Grande do Sul

O perfil alvo procurado pelos criminosos era que fosse do sexo masculino, bem-sucedidos, com alto poder aquisitivo e essas informações eram identificadas por meio das postagens das redes sociais. Além desses, outros perfis de outras classes socioeconômicas também foram vítimas.

