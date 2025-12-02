Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Prefeitos recebem ônibus escolares para reforçar a frota em MS

Durante a segunda etapa do programa Caminho da Escola, na tarde desta terça-feira (2), o Governo do Estado fez a entrega dos coletivos

Laura Brasil

02/12/2025 - 16h14
O Programa Caminho da Escola aos Municípios, na tarde desta terça-feira (2), entregou coletivos que irão atender 36 cidades do interior do Estado, em evento realizado na Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul).

O presidente da entidade, Thalles Tomazelli, disse ao Correio do Estado que a nova frota vem para fortalecer o transporte escolar, em uma ação que contou com alinhamento entre o Governo do Estado e os parlamentares.

“Uma parceria muito firme entre a Assomasul, o Governo do Estado e toda a bancada federal. Hoje pudemos atender trinta e seis municípios numa segunda remessa de entrega dos ônibus, já olhando para o calendário escolar de 2026”, explicou Thalles, que completou:

“Logo de imediato falamos com o secretário de Estado de Educação, Hélio, e com o governador Eduardo Riedel, para que a gente pudesse acelerar e otimizar. Eles foram perfeitamente compreensivos nesse processo, que é necessário.”

Durante a assinatura do termo de entrega, o secretário-adjunto de Estado de Educação, Sergio Luiz Gonçalves, destacou a importância dos veículo como garantia de qualidade no transporte dos estudantes.

“Estamos fortalecendo o acesso dos nossos estudantes à escola, garantindo mais segurança e qualidade no transporte escolar. Este é um investimento que chega na ponta e transforma a educação em nosso Estado.”

Cada município recebeu dois ônibus, sendo veículos com capacidade para 44 e 59 estudantes, respectivamente, dentro da frota total de 70 ônibus escolares destinados aos municípios.

Crédito: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Entrega

O município de Santa Rita do Pardo recebeu um modelo de 44 lugares, que, conforme destacou o prefeito Lúcio Costa, é equipado com ar-condicionado e Wi-Fi.

“É importante porque somos o décimo primeiro maior município em extensão territorial. Temos quase 3 mil quilômetros de estrada municipal, e com esse ônibus vamos buscar a criançada com maior carinho e segurança. Hoje veio um ônibus e, no começo do ano, receberemos outro”, afirmou Lúcio.

No início deste ano, os municípios já haviam recebido coletivos após processo de licitação e destinação de emenda da bancada para aquisição, sendo esta a segunda etapa.

No município de Angélica, o prefeito Edinho Cassuci informou que um dos ônibus permanecerá na sede enquanto o outro atenderá a população do distrito de Ipezal. Segundo ele, os veículos chegam em momento oportuno, devido à necessidade de renovar a frota.

“Olha, os ônibus a gente cuida, faz reposição, manutenção, mas são usados todos os dias, nos 200 dias letivos do ano. Então, a vinda de um ônibus novo para nós vem ao encontro da necessidade de atender melhor os alunos, evitar que o ônibus fique quebrado. Com isso, ganha a educação, tanto do município quanto do Estado”, pontuou Edinho.

Em Inocência, o vice-prefeito, Henrique César Líria Alves, relatou que o município, que possui 16 ônibus adquiridos com recursos próprios, vive um momento de crescimento. Com o aumento populacional, a demanda por transporte escolar também cresceu, e o reforço chega em boa hora.

“Esse ônibus vem para somar à frota nova, para atender nossas crianças com muito carinho e atenção, oferecendo mais conforto e segurança.”

campo grande

Aumento no salário de profissionais de saúde é aprovado por unanimidade

Valores que constavam no auxílio-alimentação passam a integrar o salário-base e pagamento será feito de forma escalonada

02/12/2025 16h00

Servidores acompanharam a votação e comemoraram aprovação

Servidores acompanharam a votação e comemoraram aprovação Foto: Izaias Medeiros

Vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande aprovaram, nesta terça-feira (2), projeto de lei complementar que prevê o reajuste no salário dos profissionais de saúde da Capital. A proposta, de autoria do Executivo, foi aprovada por unanimidade.

Conforme o texto, valores que constavam no auxílio-alimentação passam a integrar o salário-base. A incorporação será feita de forma escalonada até 2028.

O pagamento será:

  • R$ 150 em novembro deste ano
  • R$ 200 em novembro de 2026
  • R$ 200 em novembro de 2027
  • R$ 200 em abril de 2028

Na proposta, a prefeitura justifica que a proposta resultou de reuniões com o Sindicato dos Funcionários e Servidores Municipais de Campo Grande (Sisem) e foi aprovada pela categoria.

O Executivo também esclarece que o projeto atende aos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) para despesas de pessoal, vem como foi balizado na avaliação da capacidade financeira de absorver os impactos aplicados pela proposta.

Para a implementação, haverá redução do auxílio-alimentação nos valores após a efetivação dos acréscimos ao salário.

Márcio Luiz de Souza Godoy, representante dos servidores, acompanhou a votação na Câmara e afirmou que a incorporação destes valores ao salário-base representa uma segurança aos servidores em relação ao pagamento.

A categoria que terá este acréscimo trata-se dos profissionais que possuem apenas a graduação na área da formação. Os cargos efetivos do chamado "Profissionais em Serviços de Saúde" são: 

  1. Assistente Social;
  2. Farmacêutico;
  3. Farmacêutico-Bioquímico;
  4. Fisioterapeuta;
  5. Fonoaudiólogo;
  6. Nutricionista;
  7. Profissional de Educação Física;
  8. Psicólogo;
  9. Terapeuta Ocupacional.

Proposta

Projeto na Alems quer levar toda fiação de MS para debaixo da terra

A proposta é levar toda a fiação de MS para a parte subterrânea para garantir segurança e melhorar o visual urbano

02/12/2025 15h45

Projeto quer tirar fios aéreos de MS

Projeto quer tirar fios aéreos de MS FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

O deputado Roberto Hashioka (União) apresentou nesta terça-feira (2) o Projeto de Lei 318/2025 que dispõe sobre a instalação subterrânea de redes de cabeamento aéreo em Mato Grosso do Sul. 

A proposta, apresentada durante a sessão ordinária na Assembleia Legislativa do Estado recomenda a implantação de uma estrutura embaixo da terra para instalação das redes de energia elétrica, telefonia, dados, fibra óptica, televisão e quaisquer outros cabos e fiações aéreas através de normas e padrões técnicos estabelecidos, visando “garantir segurança, acessibilidade, eficiência operacional e preservação do espaço urbano”. 

A prestação do serviço ficará a cargo de concessionárias, permissionárias, autorizadas e demais empresas responsáveis, que deverão elaborar e apresentar planos de migração da rede aérea para a infraestrutura subterrânea, realizar as obras necessárias à implantação da infraestrutura; promover a manutenção e expansão das redes subterrâneas de acordo com as necessidades do serviço; garantir a integridade de calçadas, vias e demais bens públicos, assumindo a responsabilidade por eventuais danos decorrentes da execução das obras. 

O projeto “busca promover a modernização da infraestrutura urbana no Estado de
Mato Grosso do Sul, garantindo maior segurança, eficiência e estética ao ambiente urbano”, como consta na justificativa. 

Segundo o deputado, a fiação aérea exposta apresenta risco à segurança pública pois pode ocasionar quedas de cabos, acidentes e curtos-circuitos; poluição visual, afetando o turismo e qualidade urbana; além da necessidade constante de manutenção, gerando interrupções de serviços essenciais. 

Do outro lado, o modelo subterrâneo reduz acidentes e interrupções do fornecimento dos serviços; protege o cabeamento contra intempéries; valoriza as cidades, aumentando o potencial turístico; e melhora a mobilidade urbana, liberando espaço em calçadas e vias. 

Roberto Hashioka ainda afirmou que o projeto não cria despesa direta para o Estado de Mato Grosso do Sul e que O Estudo de Impacto Orçamentário e Financeiro (EIOF) atende ao disposto no art. 16 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), referente ao Projeto de Lei que torna obrigatória a instalação subterrânea de redes e cabeamentos atualmente dispostos em postes no Estado de Mato Grosso do Sul.

“A proposta não cria despesa direta para o Estado de Mato Grosso do Sul, considerando que todos os custos de implantação, manutenção e modernização serão integralmente suportados pelas concessionárias e permissionárias dos serviços de energia, telecomunicações e afins; não há criação de cargos, aumento de gastos com pessoal ou expansão da máquina pública; e não há previsão de utilização de recursos do Tesouro Estadual para execução da lei. Portanto, o impacto orçamentário é nulo”, justificou o deputado. 

Ainda, de acordo com o autor, o deslocamento dos fios para a parte subterrânea tente a gerar ganhos financeiros aos Estado e aos municípios, como a redução de riscos de acidentes que geram indenizações e custos aos poder público; a diminuição de interrupção dos serviços essenciais; valorização imobiliária e aumento potencial da arrecadação de IPTU e ITBI; fortalecimento da atividade turística e redução de custos municipais de zeladoria urbana, como poda, remoção e sinalização. 

É proposto ainda uma multa de 5 mil Uferms, equivalente a R$ 263.100 ao não cumprimento da Lei, destinadas a ações de melhoria da infraestrutura, além do prazo de 180 dias para que o Poder Executivo regulamente o projeto proposto. 

O projeto segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

