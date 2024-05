Prefeitura abre processo seletivo com salário de R$ 3,2 mil para área da saúde

Mato Grosso do Sul

VBX Transportes, terceirizada da Suzano, "sumiu" sem pagar o comércio local; três locadores de máquinas já cobram R$ 752 mil na Justiça

A empresa VBX Transportes, parceira da Suzano na construção da maior fábrica de celulose do mundo em Ribas do Rio Pardo, está sendo acusada por empresários da cidade de promover um calote em massa no município, distante 98 quilômetros de Campo Grande.

O calote, que algumas fontes afirmam ser milionário, começou a ficar evidente à medida que a inauguração da unidade processadora de celulose do Projeto Cerrado da Suzano S.A. se aproxima. Somente os calotes já ajuizados somam R$ 752 mil, e foram aplicados contra três empresas de locação de máquinas.

O prejuízo está distribuído não apenas a fornecedores da VBX Transportes, mas também a comerciantes da cidade de Ribas do Rio Pardo, como supermercadistas, restaurantes, donos de postos de combustíveis e serviços de hotelaria em geral.

O Correio do Estado apurou que a empresa vinha quitando suas obrigações até o fim do ano passado. Os calotes teriam começado depois que a Suzano encerrou um contrato de parceria com a empresa de engenharia e transportes.

Os calotes

Na comarca de Ribas do Rio Pardo já são pelo menos três ações judiciais ajuizadas contra a VBX, e em uma delas, a Suzano S.A. figura como parte demandada.

O empresário paulista Sérgio Claudemir Papa acionou a VBX Transportes e a Suzano por não ter recebido pelos serviços prestados às empresas. Ele cobra das duas R$ 452,4 mil pelo aluguel, não pago, de uma pá-carregadeira.

O calote aplicado pela VBX, segundo o empresário proprietário da máquina utilizada na obra da Suzano, refere-se aos meses de outubro a dezembro de 2023, e de janeiro e fevereiro de 2024.

Quem também processa a VBX Transportes é a LOB Terraplanagem e Locações. A empresa cobra R$ 120,1 mil referente ao calote aplicado pela empresa parceira da Suzano no Projeto Cerrado, e ainda outros R$ 20 mil de danos morais.

A LOB cobra da VBX o aluguel de nove caminhões que ficaram à disposição da VBX em Ribas do Rio Pardo.

Também em Ribas, a Locatruck Locações e Transportes Ltda. foi vítima de um calote aplicado pela VBX. Ela alugou dois caminhões-pipa e um caminhão basculante para a parceira da Suzano. A dívida cobrada na Justiça é de R$ 132,2 mil.

Dívidas cobradas da VBX:

Locatruck: R$ 132,2 mil

LOB Terraplenagem: R$ 120 mil

Dívidas cobradas da VBX e da Suzano:

Sérgio Claudemir Papa: R$ 452,4 mil

Outro lado

O Correio do Estado telefonou para os números da VBX que aparecem nos processos judiciais e também são listados na internet, mas ninguém atendeu às chamadas.

A Suzano S.A. enviou a seguinte nota:

A Suzano esclarece que o caso da VBX Transportes é uma situação isolada, haja vista as centenas de fornecedores da empresa que realizam negócios no município.

Tal empresa prestava serviços na área de manutenção de estradas e, durante os últimos meses de contrato, a Suzano constatou que, mesmo com o pagamento em dia do contrato desse fornecedor, a VBX não estava honrando com suas obrigações trabalhistas e outras obrigações de mercado, sendo que esse último fato tomamos ciência via o telefone da ouvidoria da empresa.

Além disso, mesmo após inúmeras notificações para que a VBX honrasse com seus compromissos, o que não veio a ocorrer, o contrato foi rescindido pela Suzano, que então honrou com os pagamentos trabalhistas dos colaboradores da referida empresa, por ser a tomadora do serviço e com responsabilidades previstas em lei.

Importante esclarecer que, ao contrário do controle do pagamento dos colaboradores de nossos fornecedores, nos outros casos, a Suzano não possui obrigação legal e nem tem como controlar, acompanhar as negociações comerciais ou concessão de créditos para tais empresas prestadoras de serviço, bem como fiscalizar, participar de negociações comerciais ou se responsabilizar por pagamentos.

Além disso, vale destacar que a Suzano, inclusive, realizou treinamentos com comerciantes locais, preparou e distribuiu cartilhas e divulgou via alguns veículos de imprensa da cidade orientações sobre o tema, visando conscientizar empresários e comerciantes da cidade sobre os cuidados ao realizarem negócios com empresas que utilizam do nome da companhia para obterem crédito, o que só reforça a preocupação e boa-fé da companhia.

Maior do mundo

Com investimentos que passam dos R$ 22 bilhões, o Projeto Cerrado será a maior planta de celulose do mundo quando inaugurada. E a inauguração não está longe, estando prevista para ocorrer no mês de junho.

Com a entrada em operação desta terceira unidade da Suzano em Mato Grosso do Sul, que terá capacidade para processar quase 3 milhões de toneladas de celulose por ano, o Estado deve se consolidar como uma das maiores regiões produtoras de celulose do mundo.

