Prefeitura ameaça aplicar sanções a consórcio em caso de greve

A Fundação Barbosa Rodrigues (FBR), em parceria com o Correio do Estado, realizou, na noite desta quinta-feira (11) a sua Cantata de Natal no teatro da Faculdade Insted, em Campo Grande.

O evento reuniu convidados e participações especiais. Além da Orquestra Jovem da FBR, marcaram presença o Coro Lírico Cant’arte, o Coral Mokiti Okada, da Igreja Metodista e o Studio Nidal Abdul, de dança do ventre.

Nara Fernandes Borges é coordenadora da Fundação e contou que este foi o primeiro evento natalino realizado pela instituição e que a diferença já foi sentida nas crianças desde os primeiros ensaios.

“Nós começamos do zero e vamos contar daqui para frente. É a nossa estreia. Quando a gente se apresenta, a gente mostra o nosso trabalho e, consequentemente, atrai mais crianças. E as que nós já temos, ficam empolgadas em participar das aulas, assim como os pais. Sempre que eu posso, eu levo eles em apresentações, por isso eu pensei: por que não fazer uma apresentação só deles?", contou ao Correio do Estado.

Segundo a coordenadora, a Fundação atende 25 crianças. Destas, 22 se apresentaram. O clima de Natal em si já trazia grande euforia, misturado ao nervosismos da apresentação, deixava as crianças agitadas e cheias de energia. Sentimento que se une aos pais e amigos, que chegaram cedo para garantir um bom lugar na plateia.

“Elas estão extremamente animadas, ‘tocando o terror'. Teve gente que chegou aqui às 16h30 para pegar lugar. É legal ver essa animação", brincou.

A participação dos corais e outras apresentações reforça o desejo e expectativas de que o evento prevaleça nos próximos anos.

“A expectativa é que venham mais cantatas. Esse ano foi só a primeira e ano que vem vai ser ainda melhor”, celebrou.

Corais se juntaram para uma apresentação final - Foto: Gerson Oliveira Corais se juntaram para uma apresentação final - Foto: Gerson Oliveira

Cultura

Entre os convidados que prestigiaram o evento, autoridades e representantes da sociedade civil ressaltaram a importância de iniciativas culturais como essa para Campo Grande.

Para o presidente da Academia de Letras de Mato Grosso do Sul, Henrique Alberto de Medeiros Filho, Campo Grande precisa de mais espaços para apreciação da cultura e que eventos como esse são um incentivo importante para isso.

“As cantatas trazem uma energia maravilhosa. Trazem encanto com famílias, com o espírito natalino, toda essa essência. Então, essas atividades, essas iniciativas são importantíssimas para a comunidade, importantíssimas para a cidade e para o Estado. É uma forma que você tem de incentivar também a cultura, pelo que ela representa em termos de pensamento, em termos de você transformar a autocrítica das pessoas, a forma, a maneira das pessoas poderem conviver melhor, crescer melhor", afirmou o presidente.

Prestigiando o evento, o Conselheiro Federal e membro honorário vitalício da Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso do Sul, Mansour Elias Karmouche, parabenizou o grupo pela realização.

“A história da família Rodrigues se funde com a história de Campo Grande. Isso aqui é um momento importante para todos nós, de comemorar o Natal e trazer também esse brilho do nascimento de Jesus. Esse é o mais importante", disse à reportagem.

A fundação

Criada em 1982 pelo professor e jornalista Barbosa Rodrigues e pela professora Henedina Hugo Rodrigues, com o propósito de promover a educação, cultura e desenvolvimento comunitário através da formação musical gratuita para crianças, adolescentes e adultos, a Fundação Rodrigues Barbosa tem desempenhado papel importante na vida de muitos jovens.

Um dos frutos do projeto é a atual regente e professora da Orquestra Jovem, Thayná Ribeiro. Ela foi aluna de música na Fundação e hoje pode compartilhar seus conhecimentos a novas gerações.

“A Fundação mudou o destino da minha vida completamente. Eu fui um fruto da Fundação, e hoje estou aqui criando novos frutos. Então, se não fosse a Fundação, eu acho que talvez não seria professora de música hoje. E hoje eu crio novos violinistas, violoncelistas, violistas e espero que esses frutos virem um fruto como o meu, para dar aula para novos frutos", contou.

Em uma noite regada de sentimentos e emoções, desde o nervosismo das crianças ao ocuparem seus lugares no palco, até a ansiedade da plateia em assistir as apresentações, que compareceu em peso, lotando o auditório da faculdade, momentos como este nos relembram que a cultura está viva e precisa ser apreciada.

No repertório, clássicos como “Noite Feliz”, “Pinheirinhos que Alegria”, “We Wish You a Merry Christmas”, “Asa Branca”, “Chalana” e “Km 11” emocionaram, fizeram o público cantar com direito a pedidos de “BIS” e aplausos em pé.

