Cidades

Campo Grande

Comunidade indígena de Campo Grande receberá moradias em até 2 anos

As moradias devem ser entregues no prazo de 24 meses e serão construídas no Loteamento Nelson Moreira, no Jardim Noroeste

Karina Varjão

Karina Varjão

25/08/2025 - 14h34
A Prefeitura de Campo Grande realizou a assinatura de um termo de acordo que garante a destinação de uma área e construção de 91 casas para famílias da comunidade indígena Água Funda, no bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande. 

Desde 2021, a Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (EMHA) vem realizando estudos de viabilidade para o reassentamento das famílias da Aldeia Indígena Água Funda, realizando o cadastro de todas as famílias para verificar a demanda de lotes. A partir disso, foram iniciadas as análises para identificar áreas que fossem capazes de abrigar todos os moradores. 

Os estudos buscaram áreas que atendessem as condições adequadas de habitabilidade, como acesso à água, energia elétrica e infraestrutura. Após o processo, foi definido que o reassentamento será feito no Loteamento Nelson Moreira, no Jardim Noroeste, região urbana do Prosa. 

A construção das unidades habitacionais tem prazo de 24 meses para ser concluída, garantindo que as famílias recebam moradias com qualidade e com a infraestrutura adequada. 

As residências terão, no mínimo, 44 metros quadrados de área útil, quatro metros a mais que o tamanho mínimo exigido pelo Governo Federal. 

“Cada moradia será planejada para oferecer conforto e funcionalidade, com ambientes bem distribuídos e condições que proporcionem qualidade de vida aos futuros moradores”, afirmou a prefeitura. 

Na cerimônia de assinatura do termo, o líder da comunidade, o cacique Ivaneis Gonçalves, ressaltou que a conquista tem uma importância histórica para a comunidade. 

“Foram necessárias muitas tratativas até chegarmos a este momento. Quero agradecer a todos os envolvidos pelo empenho. Essa conquista representa dignidade, estabilidade e melhores condições de vida para a nossa comunidade”, afirmou. 

Também estiveram presentes os procuradores do Município, Josmeire Zancanelli e Victor Pereira Afonso, que destacaram o empenho da administração municipal em garantir soluções concretas para as pessoas em situação de vulnerabilidade.

O procurador da República Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves ressaltou a relevância do acordo como um modelo de cooperação entre instituições, além da demonstração de respeito aos direitos constitucionais dos povos indígenas. 

Participaram da assinatura do documento o juiz federal Fernando Nardon Nielsen; o defensor público federal Eraldo Silva Junior, defensor regional de Direitos Humanos; o procurador federal da Funai, Sílvio Cláudio Ortigosa; o coordenador regional da Funai em Campo Grande, Elvisclei Polidório; o procurador da República Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves; e o advogado da parte autora, Aldivino Antônio de Souza Neto.

Para a Prefeitura de Campo Grande, a construção dessas casas marca o fim de um grande período de incertezas vivido pelas famílias da comunidade indígena da região, além de reafirmar o compromisso do órgão “com o direito à moradia digna e com a construção de uma cidade mais justa e inclusiva, na qual o desenvolvimento urbano avança em equilíbrio com a valorização dos povos originários”.

INTERIOR

Motoristas 'desafiam' fogo em carreta carregada com 50 mil litros de alcool

Vídeos mostram carros desviando da situação registrada em trecho da BR-267, no interior de Mato Grosso do Sul, por possível aquecimento de freio em veículo

25/08/2025 12h54

Superaquecimento que pode ter gerado a combustão foi suficiente para queimar os pneus traseiros, porém não teve tempo de alcançar a carga. 

Superaquecimento que pode ter gerado a combustão foi suficiente para queimar os pneus traseiros, porém não teve tempo de alcançar a carga.  Reprodução

Imagens gravadas na manhã desta segunda-feira (25) mostram uma cena curiosa, com motoristas "desafiando" o fogo que tomava conta de uma carreta que estava carregada com 50 mil litros de álcool, em trecho da BR-267 no interior de Mato Grosso do Sul. 

Conforme repassado pelo Capitão Wellinton, do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, o incidente registrado hoje (25) teve seu incêndio controlado antes mesmo do horário de almoço. 

Porém, antes da chegada dos devidos agentes de socorro, quem passou pelo trecho se espantou com a cena e a fumaça preta que começava na região dos pneus e tomava conta do ar ao redor. 

Fogo em carreta

Conforme o capitão dos bombeiros, a ocorrência envolvendo uma carreta que pegou fogo na BR-267 não levou muito para ser controlada e até por volta de meio dia a situação já havia sido normalizada. 

Das apurações iniciais sobre o que pode ter causado o incêndio, o capitão Wellinton explica que, a princípio, o caso é tratado como um aquecimento de freio. 

Esse superaquecimento que gerou a combustão, como é possível notar nas imagens, foi suficiente para fazer com que os pneus traseiros pegassem fogo, porém não teve tempo de alcançar a carga. 

Sendo um semirreboque responsável pelo transporte de álcool, esse tipo de veículo, que costuma trafegar apenas carregado, têm capacidade para armazenar até 50 mil litros de etanol. 

Além do prejuízo material ao veículo, as chamas não resultaram na explosão da carga e também não deixaram nenhum ferido no incidente. 

 

ACIDENTE DE TRÂNSITO

Motorista embriagado que matou criança de 7 anos vai continuar preso

Prisão temporária foi convertida em preventiva após audiência de custódia realizada na manhã desta segunda-feira (25)

25/08/2025 12h00

Audiência de custódia foi realizada no Tribunal do Juri

Audiência de custódia foi realizada no Tribunal do Juri Gerson Oliveira

Marcos Vinícius Francelino, de 39 anos, que se envolveu um acidente de trânsito com morte no sábado (23), continuará preso em Campo Grande.

A prisão temporária foi convertida em preventiva após audiência de custódia realizada na manhã desta segunda-feira (25).

Ele é acusado de matar Miguel Nunes Alves Bezerra, de 7 anos, na tarde de sábado (23), em um acidente de trânsito, no cruzamento das avenidas Conde de Boa Vista x Rio da Prata, Jardim Tijuca, na Capital.

Ele conduzia um Renault Logan, quando furou a preferencial e atingiu o carro em que Miguel estava. Ele estava extramente bêbado. O teste do bafômetro apontou teor alcoólico acima do permitido.

O impacto foi tão forte que arremessou o veículo para o muro de uma residência. Miguel morreu na hora.

Os outros ocupantes do carro (pai, mãe e avó) ficaram feridos e foram encaminhados ao hospital, com suspeita de traumatismo craniano.

Miguel e sua família, que estavam em um Fiat Uno, voltavam da igreja no momento do acidente e iam para uma lanchonete.

Marcos Vinícius foi preso em flagrante e levado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (DEPAC-CEPOL).

Ele deve responder por homicídio doloso na direção de veículo automotor qualificado pela embriaguez. Com isso, pode pegar de cinco a oito anos de prisão, no mínimo.

Miguel está sendo velado desde 20h30min de domingo (24) e será sepultado às 16h30min nesta segunda-feira (25), no Cemitério Memorial Park, localizado na rua Francisco dos Anjos, número 442, bairro Universitário, em Campo Grande.

Audiência de custódia foi realizada no Tribunal do JuriMomento da colisão. Foto: câmeras de videomonitoramento

