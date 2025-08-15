Prefeitura compra R$ 521 mil em arma de choque para Guarda Municipal

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A Prefeitura de Campo Grande fechou contrato de R$ 521,3 mil para a aquisição de 52 kits de armas elétricas incapacitantes neuromusculares, popularmente conhecidas como taser ou armas de choque, armamento que será utilizado pela Guarda Civil Metropolitana (GCM). O recurso é proveniente de repasses do Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio de convênios firmados com a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).

O fornecimento das armas será de responsabilidade da empresa Condor S.A. Indústria Química, sem a realização de licitação, por meio de inexigibilidade. O valor unitário de cada kit é de R$ 10.025,69.

De acordo com o extrato publicado, o contrato tem vigência de 12 meses, compra que foi homologada em 11 de junho de 2025 e formalizada no último dia 14. Cabe destacar que o armamento ja é utilizado pela Guarda Municipal.

Em 2023, as armas passaram a ser utilizado em Unidades de Pronto Atendimento (UPA), Centros Regionais de Saúde (CRS) e terminais de ônibus da Capital, com objetivo de "imobilizar, deter ou impedir a fuga de quem revele perigo iminente de ferir alguém ou autolesionar-se, bem como para legitima defesa própria ou de terceiros, e ainda, para impedir um delito de ação pública".

A utilização do equipamento ocorreu após um guarda ser agredido, em 13 de novembro de 2023, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Universitário, em Campo Grande.

Ele levou socos no rosto e foi agredido com capacetes por um homem que teria ficado exaltado com a demora no atendimento.

Assine o Correio do Estado