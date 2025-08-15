Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

"Kit arma elétrica"

Prefeitura compra R$ 521 mil em arma de choque para Guarda Municipal

Contrato prevê 52 armas com valor unitário de R$ 10 mil

Alison Silva

Alison Silva

15/08/2025 - 12h10
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Prefeitura de Campo Grande fechou contrato de R$ 521,3 mil para a aquisição de 52 kits de armas elétricas incapacitantes neuromusculares, popularmente conhecidas como taser ou armas de choque, armamento que será utilizado pela Guarda Civil Metropolitana (GCM). O recurso é proveniente de repasses do Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio de convênios firmados com a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).

O fornecimento das armas será de responsabilidade da empresa Condor S.A. Indústria Química, sem a realização de licitação, por meio de inexigibilidade. O valor unitário de cada kit é de R$ 10.025,69.

De acordo com o extrato publicado, o contrato tem vigência de 12 meses, compra que foi homologada em 11 de junho de 2025 e formalizada no último dia 14. Cabe destacar que o armamento ja é utilizado pela Guarda Municipal. 

Em 2023, as armas passaram a ser utilizado em Unidades de Pronto Atendimento (UPA), Centros Regionais de Saúde (CRS) e terminais de ônibus da Capital, com objetivo de "imobilizar, deter ou impedir a fuga de quem revele perigo iminente de ferir alguém ou autolesionar-se, bem como para legitima defesa própria ou de terceiros, e ainda, para impedir um delito de ação pública". 

A utilização do equipamento ocorreu após um guarda ser agredido, em 13 de novembro de 2023, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Universitário, em Campo Grande.

Ele levou socos no rosto e foi agredido com capacetes por um homem que teria ficado exaltado com a demora no atendimento.

Assine o Correio do Estado

 

Operação Loan

PF desmonta esquema de empréstimos fraudulentos em MS

Esquema causou um prejuízo estimado em mais de R$ 2 milhões

15/08/2025 11h00

Compartilhar

Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (15), a Operação Loan para desarticular um esquema de obtenção fraudulenta de empréstimos consignados junto à Caixa Econômica Federal.

Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal.

A investigação aponta que o grupo utilizava documentos falsos, como contracheques, para simular a condição de servidores públicos municipais de Ladário e, assim, obter os empréstimos. O esquema causou um prejuízo estimado em mais de R$ 2 milhões.

Durante as buscas, foram apreendidos aparelhos eletrônicos e documentos. A investigação prossegue para identificar todos os envolvidos. Os investigados poderão responder pelos crimes de estelionato e associação criminosa.

Assine o Correio do Estado
 

 

 

 

 

POLÍCIA

Acusado de perseguir a ex, homem é preso com armas e munições no interior de MS

O autor morava no município de Jundiaí/SP, e também era proprietário de uma fazenda e um rancho em Dois Irmãos do Buriti

15/08/2025 10h50

Compartilhar
Acusado de perseguir a ex, homem é preso com armas e munições no interior de MS

Acusado de perseguir a ex, homem é preso com armas e munições no interior de MS FOTO: Divulgação PCMS

Continue Lendo...

Na quarta-feira (14), um homem de 59 anos foi preso, acusado de perseguir a ex-mulher, de 37 anos, na cidade de Miranda, distante aproximadamente 207 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com a denúncia, a medida cautelar foi deferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Miranda, que confirmou a prática do crime. Para a polícia, a vítima relatou que teve um relacionamento amoroso com o homem, que havia terminado recentemente, mas ele começou a persegui-la. Ela ainda relatou que o autor possuía armas de fogo, o que a despertou medo.

Durante a investigação, foi apurado que o autor morava no município de Jundiaí/SP, e também era proprietário de uma fazenda e um rancho em Dois Irmãos do Buriti. Após representação e deferimento da busca e apreensão, duas equipes cumpriram a medida cautelar nas propriedades.

Em Jundiaí, foi localizado um revólver calibre 38, com 3 munições intactas do mesmo calibre, sendo constatado que a arma não possui documentação.

Já o acusado, foi encontrado na propriedade de Dois Irmãos do Buriti, onde também foram localizadas várias armas de fogo e 277 munições de calibres permitidos, além de uma carabina calibre 22 e uma espingarda calibre 20 que não possuíam documentação. Também foram encontradas duas pistolas calibre 38 com documentação, entretanto, com os certificados estavam vencidos.

O  homem confirmou a propriedade de todas as armas e munições, motivo pelo qual foi dada voz de prisão ao autor por crime de posse de arma e munições de uso permitido.

O autor foi conduzido para Delegacia de Dois Irmãos do Buriti para os procedimentos cabíveis.

Assine o Correio do Estado.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Chefão do narcotráfico lavava dinheiro até com cavalos de raça
contra-ataque 3

/ 23 horas

Chefão do narcotráfico lavava dinheiro até com cavalos de raça

2

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3468, quarta-feira (13/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3468, quarta-feira (13/08): veja o rateio

3

Calote em megafábrica de celulose se repete em MS, agora em obra da Arauco
Investimento bilionário

/ 2 dias

Calote em megafábrica de celulose se repete em MS, agora em obra da Arauco

4

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1102, quinta-feira (14/08)
Loterias

/ 17 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1102, quinta-feira (14/08)

5

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2809, quarta-feira (13/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2809, quarta-feira (13/08): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Período como MEI conta para a aposentadoria?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 12 horas

Juliane Penteado: Período como MEI conta para a aposentadoria?
As Trump-tarifas e os efeitos na economia de Campo Grande
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

As Trump-tarifas e os efeitos na economia de Campo Grande
Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?
Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos
Exclusivo para assinantes

/ 07/08/2025

Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos