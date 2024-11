Prefeitura concede promoção vertical a mais de 420 professores

APOIO

Mais de R$ 70 milhões, entre recursos da usina hidrelétrica e do Estado, serão investidos em infraestrutura em aldeias, abrangendo saneamento e cultura

Governador Eduardo Riedel ontem assinou convênio com a ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, em Ponta Porã Foto: Saul Schramm/governo do estado

O evento que oficializará a demarcação da Terra Indígena (TI) Ñande Ru Marangatu, em Antônio João, foi adiado para os primeiros dias de dezembro. Apesar disso, autoridades federais e estaduais mantiveram a agenda que assegurará investimentos importantes para os indígenas de Mato Grosso do Sul.

Ontem, em Ponta Porã, o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), e a ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, lançaram o programa MS Água para Todos, uma iniciativa que visa garantir acesso à água potável e promover o desenvolvimento social e econômico em várias aldeias indígenas do Estado.

O investimento no programa é de aproximadamente R$ 60 milhões, sendo R$ 45 milhões provenientes de Itaipu Binacional e R$ 15 milhões aportados pelo governo do Estado. O projeto beneficiará cerca de 35,6 mil pessoas de oito aldeias ou TIs, localizadas nos municípios de Amambai, Caarapó, Japorã, Juti, Paranhos e Tacuru, pertencentes à etnia guarani-kaiowá.

“Não vamos terminar nosso mandato sem resolver essa questão. É inaceitável conviver com milhares de pessoas sem acesso à água. Vamos buscar parcerias com competência e crescer sem deixar ninguém para trás. Faremos de tudo para avançar nisso”, afirmou o governador Eduardo Riedel.

A ministra Sonia Guajajara destacou a importância da iniciativa: “Temos um projeto para levar água a outros territórios, incluindo Dourados, o que já está no nosso planejamento. Precisamos oferecer condições estruturais dentro dos territórios indígenas e estamos em um momento de ampliar a representatividade das comunidades”.

No mesmo evento, foi anunciado investimento de R$ 6,5 milhões na implantação de 10 centros de cultura indígena. Esses espaços serão destinados à preservação de tradições e ao desenvolvimento das comunidades por meio da educação. Os recursos, provenientes de Itaipu (R$ 5,4 milhões) e do governo do Estado (R$ 1,1 milhão), beneficiarão municípios como Paranhos, Antônio João, Tacuru, Aral Moreira, Ponta Porã, Laguna Carapã, Caarapó e Dourados.

Além disso, o evento também confirmou apoio ao projeto Caia (Centro de Atenção Integral ao Adolescente), com um investimento de

R$ 3,9 milhões. O projeto oferece atividades esportivas, culturais e educacionais a crianças, adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade.

O diretor-geral de Itaipu, Ênio Verri, elogiou a parceria com o governo do Estado e a bancada federal, destacando que a iniciativa contribuirá para melhorar a qualidade de vida da população de Mato Grosso do Sul.

Já a secretária de Estado de Cidadania, Viviane Luiza, afirmou que as ações do dia trarão impacto positivo para inúmeras famílias: “Um dia muito especial, em que buscamos construir o melhor futuro possível nas políticas públicas para indígenas, mulheres, crianças, idosos e toda a sociedade”.

Demarcação

Esperado em Mato Grosso do Sul na segunda-feira, para oficializar a demarcação da TI Ñande Ru Marangatu, em Antônio João, o presidente Lula adiou sua visita para o dia 4 ou 5 de dezembro. A oficialização da entrega da terra aos indígenas será realizada nessa ocasião.

De acordo com o deputado federal Vander Loubet (PT), a previsão inicial destacada pelo governo federal não se confirmou e o presidente estará no Estado apenas na primeira semana de dezembro.

Em abril, Lula esteve em Campo Grande para anunciar a ampliação das exportações de carne para a China. Três meses depois, sobrevoou o Pantanal, ao lado do governador Eduardo Riedel e das ministras Simone Tebet (Planejamento e Orçamento) e Marina Silva (Meio Ambiente e Mudança do Clima), em função das queimadas no bioma.

No dia 14, os fazendeiros Roseli Ruiz e Pio Silva foram os últimos a deixar a TI, após o pagamento de R$ 27 milhões em indenizações pela União. A área está localizada na fronteira com o Paraguai, próxima à faixa de 150 quilômetros paralela à linha divisória do território nacional.

R$ 45 mi investimento de itaipu

Somente no projeto para levar água potável para as comunidades indígenas, a Itaipu Binacional aplicará

R$ 45 milhões.

