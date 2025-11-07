Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

"AINDA MAIS BARATO"

Prefeitura corrige 'um centavo' em contrato milionário para coleta de lixo

No interior do Estado, Financial mantêm-se no comando do lixo da "Cidade das Águas" há 20 anos e têm como sócio o responsável por administrar a Solurb em Campo Grande

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

07/11/2025 - 11h11
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Através do Diário Oficial Eletrônico desta sexta-feira (07), o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul publicou uma retificação que corrige em "um centavo" a contratação milionária de empresa para ser a responsável pela coleta e demais serviços em Três Lagoas. 

Tecnicamente, apesar de irrisório, o valor torna essa "recontratação" na conhecida Cidade das Águas ainda mais barata, já que no resultado recente a Financial reduziu 30% do valor da coleta para se manter na prefeitura de Três Lagoas. 

No extremo leste de Mato Grosso do Sul, longe aproximadamente 326,5 quilômetros de Campo Grande, a empresa em questão está há cerca de duas décadas comandando o lixo da conhecida "Capital Mundial da Celulose", tendo como sócio-administrador Antônio Fernando de Araújo Garcia, que também aparece como o responsável por administrar a Solurb em Campo Grande.

Conforme divulgado hoje, essa contratação de empresa de serviços técnicos especializados de engenharia, para prestação dos serviços públicos de manejo e destinação final de resíduos sólidos, foi originalmente publicada com informações incorretas na homologação. 

Isso porque, ao invés do valor de R$19.858.503,37 inicialmente divulgado, o correto seria uma contratação por 19 milhões 858 mil 503 reais e 36 centavos. Confira: 

Reprodução/DOE-MS

Relembre

Originalmente, essa licitação que abriu disputa sobre a gestão do lixo em Três Lagoas poderia, inclusive, levar a um contrato de R$ 286 milhões, com a Financial saindo vencedora do certame por uma proposta 30,6% menor que o máximo previsto pelo município.

Nesse processo, nota-se justamente que a concorrência "apertou" os cintos no certame, já que a proposta inicial da Financial era levar a licitação contra as interessadas, a Kurica Ambiental e a Revita Engenharia, por R$28.620.707,26.

Enquanto uma das outras proponentes ainda tentou "brigar" na disputa, baixando a proposta inicial de R$28.650.429,21 para um lance de 19.879.000,00, o valor cerca de 30 mil reais mais barato da empresa campo-grandense foi quem saiu vencedor. 

Da composição dos custos, os itens que devem demandar maior investimento são: a coleta convencional (R$10.356.713,04) e a operação de aterro sanitário (R$7.180.061,26), conforme os valores referentes ao período de 12 meses. 

Além disso, ainda conforme o edital, a contratação prevê os seguintes serviços e as respectivas estimativas de valor máximo por 12 meses: 

  • Ampliação e manutenção do aterro sanitário - R$5.253.419,48
  • Coleta de distritos e lixeiras públicas na área rural - R$1.020.625,92
  • Coleta seletiva - R$3.867.959,76
  • Fornecimento de dispositivos para acondicionamento de resíduos sólidos domiciliares - R$ 971.921,50

Cálculos expostos na planilha orçamentária, do quantitativo de veículos exigidos para a contratação o edital aponta para a necessidade de pelo menos nove viaturas, levando em conta a quantidade de lixo a ser recolhida e as rotas a serem cumpridas. 

Isso porquê, conforme descrito em edital, por meio de uma correlação da população urbana estimada esse ano e foi estipulada uma geração per capita diária: 0,8464 kg/hab.dia. 
 
Ou seja, a quantidade total de resíduos sólidos a ser coletada pelo serviço de coleta convencional bateria 41.138,89 toneladas neste ano. 

Histórico do lixo em Três Lagoas

Com a possibilidade de uma prorrogação decenal (por dez anos), esse contrato inicial de quase 20 milhões pode render mais R$198.585.033,70 para a Financial na próxima década. 

Caso conquiste tal prorrogação, a empresa alcançará a marca de 30 anos sob o comando do lixo em Três Lagoas, já que depois de 2005 a Financial reassumiu o serviço vencendo uma segunda licitação já em 2019 (por R$8,8 milhões - após uma série de contratações emergenciais antes do fim desse processo). 

Por decisão recente de 1.ª instância, proferida pela Vara de Fazenda Pública e Registros Públicos do município, o ex-prefeito de Três Lagoas foi condenado por improbidade administrativa, como abordado pelo Correio do Estado, em contratos firmados justamente com a empresa de coleta de lixo do município. 

Em sentença assinada pela Juíza Aline Beatriz de Oliveira Lacerda, os condenados foram obrigados a devolver de forma solidária R$7,3 milhões pelos contratos considerados ilegais e superfaturados,  firmados entre 2017 e 2019. 

Para a magistrada, a emergência alegada para justificar os contratos teria sido artificialmente criada, para esconder a omissão do poder público em promover licitação regular. 

Inclusive, os valores praticados pela empresa contratada seriam superiores aos de mercado, como exposto em laudo pericial, e até mesmo maiores do que os apresentados pela própria companhia em licitações posteriores.

 

Assine o Correio do Estado

SAGA DA MÃE ATÍPICA

Mãe denuncia agressão a filho autista em escola de Campo Grande

Após série de marcas e hematomas durante o ano letivo, mãe do adolescente Yan Gabriel de apenas 13 anos, diagnosticado com TEA nível 3, encontrou filho com corte de unha pelo corpo

07/11/2025 12h40

Compartilhar

"Hoje é um arranhão, amanhã falta um dente, depois é um empurrão que pode lançar a cabeça do meu filho contra o solo... Eu temo pela vida do meu filho nessa escola", conta a mãe Reprodução

Continue Lendo...

Estudante na Escola Municipal Nerone Maiolino, que fica localizada no bairro Vida Nova, um aluno autista voltou a ser alvo de maus tratos nessa unidade, com a própria mãe abrindo boletim de ocorrência após viver a "última gota d'água" quando buscou seu filho com hematoma de corte após uma série de marcas e relatos de exclusão durante todo o ano letivo. 

Como narra Ana Paula Aparecida Pereira, mãe do adolescente Yan Gabriel de apenas treze anos, diagnosticado com Transtorno de Espectro Autista nível 3, o aluno estuda há anos na escola Nerone Maiolino.

Estudante no período matutino, a mãe conta que ao buscar o filho na escola, Yan teria indicado à mãe que a professora o teria agredido, verificando sinais de arranhões e marcas de unha na pele do filho. 

Vivendo o que chama de "saga da mãe atípica", Ana diz que segue em luta e não é a primeira vez durante esse ano letivo que seu filho aparece com marcas na região do braço, que ela aponta ser compatível com hematomas de quem foi segurado à força ou puxado. 

"Meu filho é privado às vezes de um recreio, de uma convivência maior, não participa das coisas e apresentações... Eles pegam, quando vai fazer uma atividade, vai lá e tira três, quatro, meia dúzia de fotos para dizer que o Yan participou e já retira ele também", relata. 

Ao Correio do Estado, a genitora detalhou que no dia que percebeu a violência só saiu da escola após acionar a polícia, registrando um boletim de ocorrência de maus tratos qualificado, uma vez que o crime teria sido praticado contra pessoa menor de 14 anos. 

"Meu telefone não estava conseguindo fazer ligação, eu pedi um na escola, ninguém me arrumou nem sequer um celular, nem da escola. Com muito custo, eu consegui ligar e só sair de lá com a polícia, porque se eu tivesse ido pra minha casa, a conversa ia ser outra", cita.  

Segundo a mãe, o medo nesse momento era que, caso não registrasse de imediato o ocorrido, a unidade poderia alegar que o ferimento havia acontecido em casa.

"Porque a polícia é testemunha também que eu estava saindo da escola com meu filho daquele jeito. Aí, segui todos os trâmites. Delegacia, Corpo Delito, Conselho... para ver se esse quadro muda a minha esperança", confessa.

Violência e maus tratos

Ana Paula expõe que, muitas mães atípicas às vezes não encontram forças para levar em frente as agressões que seus filhos sofrem, mas teme que esses episódios evoluam e algo mais grave aconteça. 

"Hoje é um arranhão, amanhã falta um dente, depois é um empurrão que pode lançar a cabeça do meu filho contra o solo... Eu temo pela vida do meu filho nessa escola. Tenho medo de uma hora quererem matar o Yan, mas tenho que levá-lo na escola", diz. 

Feito o exame de corpo de delito, a mãe destaca que a própria médica legista confirmou que nesse caso o ferimento era compatível com cortes provocados por unhas.

Já junto ao Conselho Tutelar, Ana foi orientada de que o órgão buscaria um parecer da diretora, mas comenta o temor de que a unidade escolar apenas conte uma "história triste" e  uma "desculpa esfarrapada" sem que as coisas mudem de fato.

"Não é de hoje que eu pego meu filho com marcas, ele é autista não verbal e disseram que meu filho fala palavrão na escola, sendo que ele não fala nem mãe. Eles não tem argumento... 'ah, o guri estava agitado e segurei o braço dele', segurar é uma coisa, cravar a unha é outra", diz. 

Enquanto mãe, ela conta que a escola já chegou a sugerir que uma professora ministrasse aulas para Yan em casa, o que ela diz que não irá aceitar uma vez que esse é o desejo da escola. 

"Não vou tirar o Yan dessa escola, é isso que eles querem, que eu desista, que eu fale que não vou trazer mais, não querem ele na escola. Falei não! Ele vai na escola, vai brincar, porque se eu receber a professora duas vezes na semana na minha casa, cadê a proposta pedagógica? Cadê a tal da inclusão? Ele não é igual a todos, por quê tem que ir para casa?", questiona. 

Através do setor de comunicação da Prefeitura de Campo Grande, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) foi procurada para prestar esclarecimentos, bem como evidenciar a posição da Escola e do corpo responsável pela unidade, porém, até o fechamento da matéria não foi obtido retorno. 

Problemas há tempos

Há aproximadamente dois anos, na mesma Escola Municipal Nerone Maiolino, Yan já havia sido alvo de maus-tratos e falta de cuidados diante da ausência de assistente educacional inclusivo. 

De marcas de unha pelo corpo; não deixar a criança brincar no intervalo; encontrar o filho trancado no banheiro com a professora e até todo defecado, as reclamações se acumulam. 

Entre 2022 e 2023, a Rede Municipal de Ensino registrou um salto de 3,2 mil alunos com algum tipo de deficiência para mais de quatro mil estudantes entre um ano letivo e outro. 

Porém, no que diz respeito ao total de alunos autistas no período, nota-se uma redução de 1,4 mil estudantes diagnosticados com TEA em 2022 para 1.277 em 2023.

Na época, a saga por uma educação de qualidade teve um triste episódio de descaso, quando Ana encontrou seu filho todo defecado ao buscar a criança na escola. 

"Fui pegar meu filho e ele estava todo 'cagado', com fezes até no cabelo, na orelha. Eles tentaram limpar meu filho, trocaram ele com a roupa que mando na mochila, mas o despreparo é nítido", comentou.

Sobre o episódio de encontrar o filho defecado, através da Semed, a direção da unidade escolar justificou à época que a situação aconteceu próximo ao horário da saída, e o aluno foi levado para o banheiro, momento em que a mãe chegou para buscá-lo, conforme o texto.

Ainda, a nota da Semed aponta que: "conforme relatado pela escola, a professora estava acompanhada de outra profissional que a auxiliava no momento em que realizava a higiene do aluno".

"É a coisa mais triste você ir buscar seu filho na escola e ele todo cheio de merd*. Disseram que deram um banho, porque eu mando roupa reserva, mas que ele tinha feito na sala e foi tirando a roupa, pisando em tudo. Pelo que eu sou mãe eu sei, ficou muito tempo com as fezes e ele começou a enfiar a mão na roupa e jogar para fora, a ficar nervoso e pisotear. Já fui pegar meu filho até ensanguentado, tem uma marca na testa que derrubaram ele e não sei nem como. E eu tive que me virar, para levar no posto, no médico, tem a cicatriz até hoje", conclui a mãe.
 

Assine o Correio do Estado

VEJA A LISTA

Ministério da Pesca e Aquicultura cancela 160 licenças de pescadores de MS

Cancelamento atinge profissionais de 27 municípios do Estado; veja a lista de nomes

07/11/2025 12h00

Compartilhar
Atividade de pesca - IMAGEM DE ILUSTRAÇÃO -

Atividade de pesca - IMAGEM DE ILUSTRAÇÃO - Silvio de Andrade

Continue Lendo...

Ministério da Pesca e Aquicultura cancelou 160 licenças de pescadores profissionais em Mato Grosso do Sul.

O cancelamento abrange profissionais de 27 municípios do Estado: Corumbá, Campo Grande, Anastácio, Fátima do Sul, Paranaíba, Três Lagoas, Coxim, Miranda, Porto Murtinho, Angélica, Dourados, Bataguassu, Mundo Novo, Ladário, Anaurilândia, Naviraí, Água Clara, Deodápolis, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Ivinhema, Terenos, Caarapó, Ladário, Itaquiraí, Glória de Dourados e Bodoquena.

A lista de nomes que tiveram o benefício cancelado foi publicada, através da Portaria MPA nº 571/2025, no Diário Oficial da União.

O cancelamento implica a perda dos direitos vinculados à inscrição no Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP) e à Licença na categoria de pescador e pescadora profissional.

O Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP) garante acesso a diversos benefícios sociais e profissionais para pescadores, sendo o principal a obrigação para o recebimento do seguro-defeso.

Além disso, o registro habilita o profissional a outros direitos como: acesso a crédito rural, aposentadoria e outros benefícios previdenciários, participação em colônias de pescadores e o exercício legal da atividade pesqueira.

De acordo com o Ministério da Pesca e Aquicultura, fica vedada a inscrição no Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP) do interessado:

  • que estiver na condição de aposentado por incapacidade permanente ou que receba benefício de amparo assistencial ao idoso e ao deficiente, assim como benefícios previdenciários que, na forma de legislação específica, não permitam o pleno exercício de atividades comerciais ou econômicas.

PIRACEMA 2025/2026

Piracema começou em 5 de novembro de 2025. Com isso, qualquer tipo de pesca (pesque e solte, amadora e profissional) está proibida até 28 de fevereiro de 2026.

O transporte de pescados também está proibido a partir das 00h desta quarta-feira (5).

A pesca continua permitida para ribeirinhos – que precisam do peixe para se alimentar – na quantidade necessária para o consumo do dia, não sendo permitido estocar. Neste caso, é permitido pescar com varas em barrancos.

A Piracema é o período de reprodução dos peixes, em que os animais completam seu ciclo de vida sem interferência da ação do homem. O termo tem origem da língua tupi e significa “migração de peixes rio acima”, conforme o Dicionário Michaelis.

O objetivo é combater a pesca ilegal e predatória para que os peixes possam subir os rios para se reproduzirem.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Adriane cria feriadão inédito de 16 dias na prefeitura no final do ano
sem precedentes

/ 1 dia

Adriane cria feriadão inédito de 16 dias na prefeitura no final do ano

2

Lucas de Lima está a dois votos de ser o 2° deputado cassado na história de MS
política

/ 22 horas

Lucas de Lima está a dois votos de ser o 2° deputado cassado na história de MS

3

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1138, quinta-feira (06/11)
Loterias

/ 17 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1138, quinta-feira (06/11)

4

Resultado da Quina de hoje, concurso 6872, quinta-feira (06/11)
Loterias

/ 17 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6872, quinta-feira (06/11)

5

Resultado da Loteria Federal 6015-1 de hoje, quarta-feira (05/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 6015-1 de hoje, quarta-feira (05/11)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 13 horas

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade
Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?