Secretaria da juventude oferece curso gratuito de marketing, assistente contábil e administrativo

DESDOBRAMENTOS

Criança de 11 anos foi atacada em oito de dezembro, junto da irmã de três, pelo ex-parceiro de sua mãe, que foi morto ontem (24) em confronto com a polícia

Delegada aponta que a criança mais nova já está com a família, enquanto irmã luta pela vida na Santa Casa Leo Ribeiro/ Correio do Estado

Enquanto a mais nova das crianças espancadas e incendiadas dentro de casa já se recupera junto à família, cerca de 47 dias após o crime, a irmã mais velha segue em coma na Santa Casa de Campo Grande e teve braço direito total e perna amputados, além de perder dedos da outra mão.

Em coletiva na Delegacia Geral de Polícia Civil, na manhã desta quinta-feira (25), a delegada responsável pela investigação, Bárbara Fachetti Ribeiro, detalhou o crime cometido pelo ex-namorado da mãe dessas crianças.

Titular na delegacia de Sidrolândia, ela detalha que a ocorrência começou com a denúncia da casa incendiada, com as duas crianças encaminhadas para Santa Casa de Campo Grande. Devido à gravidade dos ferimentos, os investigadores foram até o hospital e, conseguidas essas informações pela equipe médica, tiveram início as diligências.

Conforme repassado pela delegada, a equipe médica apontava para o espancamento das crianças, que apresentavam desde traumatismo craniano até cortes de 20 centímetros na cabeça, com massa encefálica para o lado de fora.

"Apuramos que havia ali um crime, então corremos atrás, conversamos com a mãe que começou a relatar que desconfiava que o ex-companheiro teria causado o incêndio. Através de perícia constataram que o incêndio havia sido criminoso", cita Bárbara Fachetti.

Coletados informações com testemunhas, a equipe policial compilou as características do suspeito e cerca de quatro horas depois foi realizada sua prisão em flagrante. A delegada cita que na ocasião não houve a alteração para prisão preventiva, decretada a custódia e o indivíduo liberado após receber as medidas cautelares.

Vale lembrar que esse sujeito, identificado pelas autoridades como L.C.K, foi morto em confronto com a polícia ainda na quarta-feira (24). Nas palavras da delegada, a todo momento ele já revelava uma personalidade extremamente doentia e controladora.

Equipes da Polícia Civil de Sidrolândia, com apoio operacional do GARRAS, cumpriam determinação judicial quando o rapaz desobedeceu ordem e atentou contra os policiais com uma arma de fogo. Após a ameaça neutralizada, o indivíduo chegou a receber socorro e foi encaminhado ao hospital, porém não resistiu.

L.C.K era acusado de tentativa de homicídio contra as duas crianças; estupro e lesão corporal grave, além do incêndio doloso. "Na hora em que você vai fazer uma abordagem dessa pode acontecer [morte em conflito]. Não é o desejado, mas de acordo com o perfil da pessoa abordada, na verbalização essa pessoa armada e foi repelida a ameaça", apontou o delegado

Crime em vingança

Como detalhado pela titular, o relacionamento entre o casal já começou com pequenas ameaças e ciúmes da parte dele. Controlador, ele proferia xingamentos contra a mulher e regrava desde o horário de trabalho até as amizades que sua então mulher possuía.

Ainda que os sinais de violência e disfuncionalidade fossem evidentes, com L.C.K inclusive "hackeando" as redes sociais e usando email próprio para controlar a vida da mulher, a mãe das crianças reatava e terminava o relacionamento e só optou por um fim definitivo após encontrar pornografia infantil no celular do então parceiro.

Mesmo separados, por três vezes o indivíduo invadiu a casa pulando um terreno baldio vizinho. Em uma dessas ocasiões, sem as crianças em casa, ele inclusive matou o cachorro da família pisando nele e desovando o corpo em um pé de goiabeira próximo da residência.

"Áudios nos autos de quando foi preso em flagrante pela posse de arma de fogo, ele assume que não tem nada a perder e que iria acabar com a vida dela como ela acabou com a dele. Em outra ocasião, com amigas em casa jantando, entrou após uso de substâncias entorpecentes e álcool, xingou a mulher em frente as amigas e disse que era para ela se cuidar, porque ele atiraria contra ela e contra as amigas", indica a delegada.

Já perto da data do crime, a mãe das crianças tomava tereré com um colega na calçada de casa, momento em que o autor dos crimes passou num primeiro momento de carro pela rua, e voltou em seguida para arremessar o veículo contra os dois.

Relembre

Em dezembro, a Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia recebeu informações de incêndio em residência, que causou lesões graves a duas crianças. O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros, levando as vítimas à Santa Casa em Campo Grande, onde foram constatadas queimaduras de 3º e 4º grau, além de traumatismo craniano.

"A mais velha, que ele ateou fogo diretamente no corpo dela, infelizmente está lutando pela vida, ainda em coma. Teve que amputar o braço total direito, parte da perna direita e dedos da mão esquerda. As investigações continuam sob sigilo", concluiu a delegada, que aguarda resultado de laudo para confirmar ou descartar o caso de estupro.

Instaurado investigação por abandono de incapaz, a mãe relata que trabalhava no período noturno, e que costumeiramente deixava as filhas com sua irmã, porém na data não conseguiu e deixou as crianças sem supervisão, já que não tinha condições de pagar por alguém para cuidar.

