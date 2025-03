Prefeitura de Batayporã abre 11 vagas com salários de até R$ 2,1 mil

TRÉGUA ENTRE FACÇÕES

Secretaria de MS indica ter ciência das mensagens e aponta que unidades de inteligência de todo o Brasil têm feito apurações

Com suposta trégua entre Marcola e Marcinho VP, esse segundo preso em Campo Grande, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) informou que investiga a dita "paz entre as facções", bem como todos os setores de inteligência do País.

Na última semana, a mensagem com características de "salve geral" passou a circular nas redes sociais e aplicativos de mensagem, dando a entender que o Comando Vermelho (CV) e o Primeiro Comando da Capital (PCC) selaram a paz após anos de guerra.

Ao Correio do Estado, a pasta de Segurança Pública de MS indicou ter ciência das mensagens que circulam pelas redes sociais, apontando que as devidas investigações já estão em curso.

"Essas mensagens estão circulando nas redes sociais e as unidades de inteligência de todo o Brasil têm feito apurações", cita a Sejusp.

Entretanto, apesar da mensagem ter teor característico das que servem de "salve" às facções, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de MS diz que, até o momento, nada indicava que a paz estava de fato selada.

"Até o momento não há qualquer evidência neste sentido. Os órgãos continuam atentos e monitorando a situação", expõe.

Entenda

O texto de paz entre as facções passou a circular em redes sociais e aplicativo de mensagens recentemente, trazendo inclusive data (25 de fevereiro) que marcaria a trégua entre PCC e Comando Vermelho, conforme tratado no Correio do Estado.

As supostas chefias dessas facções são colocadas sobre Marcos "Marcola" Willians Herbas Camacho (PCC) e Márcio Nepomuceno (CV), o Marcinho VP, pai do rapper Mauro dos Santos, mas conhecido como "Oruam".

Marcinho VP cumpre pena atualmente em Campo Grande, com o suposto líder do CV chegou relatando inclusive que passa fome na cadeia, segundo o Correio do Estado em outubro do ano passado, sendo que está preso desde 1996 e em penitenciárias federais desde 2010, condenado a mais de 40 anos por crimes relacionados ao tráfico de drogas e homicídio.

Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário, a Agepen esclarece que há uma separação dos detentos de cada facção, que é feita pela própria administração.

Essa separação acontece após levantamento, feito pelo respectivo setor de inteligência e pela Diretoria de Operações (DOP) da Agepen.

Paz entre facções

Em um blocado característico de "status" de rede social, a mensagem traz o título: "COMANDO GERAL - 25/02/2025 PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL E COMANDO VERMELHO", iniciando o texto com "forte, sincero e leal abraço a todos na geral".

O teor da mensagem começa com uma frase em respeito, principalmente aos que perderam as vidas na guerra travada entre as facções ao longo dos anos, bem como aos seus entes queridos, complementando que "graças aos esforços de muitos e a uma longa negociação" o confronto pode ter chegado ao fim.

"Frisamos que o que de fato mais pesou, sem dúvida alguma, foi o bem maior que se chama vida, vidas essas de gerações presentes e futuras que serão preservadas", segue.

A mensagem continua dizendo que, a partir de 25 de fevereiro, data descrita como "histórica", o CV e o PCC não somente estariam dando trégua na guerra, como também refazendo uma aliança, em uma expressão que mimetiza o lema da Revolução Francesa: "Liberdade, Igualdade, Fraternidade" (do francês livre "Liberté, égalité, fraternité").

"Refazendo uma nova aliança de PAZ, JUSTIÇA, LIBERDADE, LEALDADE E FRATERNIDADE, pelo bem comum, que é a busca pela paz onde ambas as siglas estiverem".

Importante explicar que a busca por "paz, justiça, igualdade e união" citada, compõe há tempos o chamado estatuto do PCC, originalmente escrito em 1997.

