Serão ofertadas 67.301 vagas para financiamento em 1.260 instituições privadas de ensino superior

O período de inscrições para o processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), referente ao primeiro semestre de 2024, se encerra nesta sexta-feira, dia 15 de março.

Para esta edição, o Ministério da Educação (MEC) ofertará 67.301 vagas para financiamento em 1.260 instituições privadas de ensino superior.

Uma novidade para a edição de 2024 é o Fies Social, que resrva no mínimo 50% das vagas do Fies para inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal ( CadÚnico ) que possua m renda familiar per capta de até meio salário mínimo.

Para ter direito às vagas reserva das será considerada a inscrição no CadÚnico realizada até a data limite de 10 de fevereiro de 2024.

O passo a passo para se inscrever no processo seletivo para este primeiro semestre de 2024 é o mesmo, tanto para aqueles que atendem aos critérios do Fies Social como aos que concorrerão às demais vagas. A única diferença é que para o candidato que se inscrever para as vagas do Fies Social, o sistema indicará essa condição ao final da inscrição, ao exibir a seguinte mensagem: "Você está concorrendo na reserva de vagas do Fies Social Cadúnico".

Todos os interessados precisam ter o cadastro no Login Único do Governo Federal, criando uma conta no gov.br. Caso já tenha cadastrado , basta que o interessado realizeo login com o Cadastro de Pessoa Física (CPF) e a senha. As inscrições para o Fies são gratuitas e devem ser efetuadas, exclusivamente, pela internet, no Portal Acesso Único.

Confira, abaixo, o passo a passo para efetuar a inscrição:

1. Acesse o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior . Em seguida, clique em "Inscreva-se", na primeira caixa informativa do cronograma.





2. O Portal direcionará o usuário para o Sistema do Fies. Nessa tela, basta clicar no botão "Entrar com GOV.BR". Caso ainda não tenha cadastro no portal do Governo Federal, será necessário criar uma conta.

O usuário pode clicar no link "Clique aqui" para saber como acessar, se quiser mais informações, ou pode clicar direto em " crie sua conta gov.br ".

3. Ao acessar o Portal gov.br, o usuário deverá realizar o login com o CPF ea senh a cad a strados .

4. No momento em que o candidato realiza o login no Fies, o sistema identifica, automaticamente, a edição do Enem válida, na qual o candidato obteve o melhor desempenho para participar do processo seletivo. Nessa tela, o candidato deve confirmar os dados pessoais, como CPF, e-mail válido e endereço.

5. O passo seguinte é o questionário socioeconômico, em que o candidato deve preencher antes de prosseguir para a etapa do grupo familiar.

6. Na próxima etapa, o candidato deve preencher informações sobre o grupo familiar.

7. Para a escolha do grupo de preferência, será necessário preencher os campos obrigatórios para a pesquisa, como: Estado, Município e curso, as demais informações são opcionais.

8. Na sequência, deve selecionar o curso e confirmar a escolha, clicando no botão "Escolher Curso". O candidato pode escolher até três opções de cursos no mesmo grupo de preferência ou em grupos diferentes .

9. Na tela seguinte, deve indicar, por ordem de prioridade, até três opções de cursos, turnos e locais de oferta, como também instituições de ensino dentre as disponíveis.

10. O último passo é a confirmação das informações preenchidas e a conclusão da inscrição, no botão "Concluir".

No passo seguinte, o candidato poderá acompanhar a inscrição realizada. Nessa tela é possível visualizar a classificação, a nota de corte do(s) grupo(s) de preferência do candidato, bem como a quantidade de vagas disponibilizadas.

No caso do candidato que se inscreveu para as vagas d o Fies Social, o sistema indicará uma tarja cinza informando "Você está concorrendo na reserva de vagas do Fies Social Cadúnico.

Durante o período de inscrição, o candidato poderá alterar suas opções de cursos, turno, local de oferta e instituição, bem como cancelar a inscrição.

Uma vez realizada a alteração ou o cancelamento d a inscrição concluída, o candidato deverá concluir novamente a inscrição alterada. A classificação no processo seletivo do Fies será realizada com base na última alteração efetuada e confirmada no sistema pelo candidato, com uso de CPF de senha.

Resultado o MEC divulgará a ordem de classificação e pré-seleção no dia 21 de março , em chamada única, no Portal Único de Acesso.

Confira, abaixo, o cronograma completo.