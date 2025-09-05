Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Asfalto novo

Prefeitura de Campo Grande terá pacotão para recapear mais de 50 km de vias públicas

Município conquistou ao menos R$ 35 milhões em emendas e terá ajuda da Águas Guariroba, que fará manutenção de sua rede

Eduardo Miranda e Daiany Albuquerque

Eduardo Miranda e Daiany Albuquerque

05/09/2025 - 05h00
A Prefeitura de Campo Grande já conseguiu R$ 35 milhões em emendas parlamentares e deve anunciar, nos próximos dias, um programa de recapeamento de vias públicas de médio e alto fluxo nas sete regiões da cidade, apurou o Correio do Estado. 

Ainda não foi definida a quilometragem de vias que terão o pavimento renovado, pois os últimos detalhes do programa de recapeamento estão sendo desenhados na cúpula da administração municipal. 
Além dos R$ 35 milhões, suficientes para recapear aproximadamente 35 quilômetros de vias, o município conta com uma ação da Águas Guariroba, de manutenção em sua rede de encanamentos de água e esgoto nas vias de alto fluxo, que poderá resultar em mais 20 km de pavimento restaurado. 

Nos bastidores, a medida é vista como o maior feito da gestão de Adriane Lopes (PP) após ser reeleita. Desde que tomou posse para o segundo mandato, em 1º de janeiro deste ano, a administração municipal tem sido alvo de reclamações na manutenção das vias públicas. 

A expectativa no município é de que as licitações das obras que serão realizadas com recursos de emendas parlamentares sejam realizadas até outubro, e que parte do recapeamento das vias esteja concluído ainda até dezembro. 

Os recursos para melhorar o pavimento das vias são oriundos de emendas dos senadores Tereza Cristina (PP) e Nelsinho Trad (PSD), além de Luiz Ovando (PP) e Dagoberto Nogueira (PSDB). 

No mês passado, Marcelo Miglioli, titular da Sisep, disse ao Correio do Estado que a intenção do programa é resolver o problema do excesso de buracos em algumas das vias pavimentadas e de grande fluxo da cidade. 

“Nós temos muito asfalto envelhecido comprometido na cidade de Campo Grande, e não tem outra forma de resolver esse problema, inclusive, diminuindo a quantidade de tapa-buraco, que não seja por meio dessa recuperação funcional do pavimento. E por que recuperação funcional do pavimento? Porque nós vamos focar em realmente restaurar a capa asfáltica, porque uma grande parte das ruas de Campo Grande tem problema estruturais e nós queremos realmente fazer uma revitalização, por meio de um contrato continuado, que foi o que nós fizemos no ano passado, um piloto, e deu muito certo, nós conseguimos recapear várias ruas de Campo Grande em vários bairros nessa modelagem”, relembrou Miglioli.

Uma das vias públicas que estão no alvo de Miglioli e Adriane Lopes é a Avenida Mascarenhas de Moraes.

“Algumas obras estruturantes são mais caras, obras que envolvem mais de uma parte de estrutura de pavimento, uma parte de drenagem, aí a gente cria os contratos específicos, como é o caso, por exemplo, da Mascarenhas de Moraes. Ali, a gente tem de fazer um projeto específico separado, porque é uma obra que tem uma parte de infraestrutura muito mais pesada, ela é uma prioridade nossa. Em termos de obras estruturantes, ela é a nossa prioridade número um”, declarou o secretário ao Correio do Estado.

No ano passado, a prefeitura conseguiu financiamento na Caixa Econômica Federal para recapear a Avenida Ernesto Geisel, entre o centro da cidade e a região sul. 

Miglioli prevê que o investimento em renovação do pavimento deve reduzir os gastos com tapa-buraco. 

“Na agenda de [vias] pavimentadas, nós só temos um caminho, que é realmente criar um programa de recapeamento ou recuperação funcional do pavimento, e é por isso que nós estamos construindo esse programa. Hoje, existe um consenso entre todos de que realmente Campo Grande precisa passar por um grande programa de recuperação funcional do pavimento, não dá mais para sobreviver de tapa-buraco”, afirmou.

 

TAPA-BURACO

O secretário diz, porém, que os contratos de manutenção de vias vão continuar, porque as ruas e avenidas precisam de reparos constantes. 

“O tapa-buraco é um mal necessário e nós vimos isso agora nesse período de chuva deste ano, porque o tapa-buraco sempre foi um serviço muito marginalizado, no sentido até negativo, só que é um mal necessário. Nesse período de chuva que nós ficamos sem fazer o tapa-buraco, porque, realmente, na chuva ele é comprometido, nós quase colocamos a cidade em colapso, então Campo Grande não consegue conviver sem o tapa-buraco, mas não é a solução, a solução é a recuperação, só que aí depende de recurso e de bons programas”, completou Miglioli.

JÁ ENTREGUE

De acordo com a Sisep, entre 2024 e 2025, dos 35,1 km de recapeamentos entregues em Campo Grande, 12,7 km foram feitos por meio da secretaria. O programa beneficiou, ao todo, 20 trechos de vias da Capital.

Foram recapeadas as seguintes vias:

  • Avenida Tancredo Neves
  • Avenida Ezequiel Ferreira Lima
  • Rua Campo Nobre
  • Avenida Souza Lima
  • Avenida Pedro Paulo Soares de Oliveira
  • Avenida Marginal Bálsamo
  • Rua Camocim
  • Rua Anacá
  • Rua Palmácia
  • Rua Minas Novas
  • Rua Ariti
  • Rua Jerônimo Paes Benjamin
  • Avenida Ernesto Geisel (as duas pistas, entre a Avenida Mato Grosso e Shopping Norte Sul)
  • Rua 15 de Novembro
  • Rua Eduardo Santos Pereira
  • Rua Caconde

Cidades

Irmãos condenados por estupro de duas crianças são presos em MS

Ambos foram condenados a mais de 35 anos por estupro de vulnerável, de crianças de 7 e 9 anos

04/09/2025 18h00

Mandado de prisão foi cumprido em assentamento em Terenos

Mandado de prisão foi cumprido em assentamento em Terenos Foto: Divulgação

Dois irmãos, que não tiveram as identidades divulgadas, condenados a mais de 35 anos por estupro de duas crianças, foram presos nesta quarta-feira (3), no Assentamento Santa Mônica, em Terenos.

O mandado de prisão foi cumprido por policiais do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), no âmbito da Operação Protetor das Divisas e das Fronteiras.

Segundo o Dracco, os irmãos são acusados de estupro de vulnerável, de duas crianças de 7 e 9 anos. Pelo crime, eles foram julgados e condenados a penas que ultrapassam os 35 de prisão, com condenação transitada em julgado, ou seja, quando não cabem mais recursos.

Eles estavam foragidos e investigação apontou que se escondiam na zona rural de Terenos, a cerca de 30 quilômetros de Campo Grande.

Os policiais foram até o local, onde os criminosos foram localizados e receberam voz de prisão, sendo cumpridos os mandados de prisão expedido pela Vara Especializada em crimes contra a criança e ao adolescente.

Eles estavam cientes da condenação e foram presos e colocados à disposição do Poder Judiciário.

Estupro de vulnerável

O crime de estupro de vulnerável é previsto no artigo 217-A da lei nº 12.015/2009, que dispõe que é crime "ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos".

Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. 

A pena é de reclusão de 8 a 15 anos, que podem ser aumentados da seguinte forma:

  • Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave: reclusão, de 10 a 20  anos. 
  • Se da conduta resulta morte: reclusão, de 12 a 30 anos.

Contrato

TCE-MS suspende licitação de R$ 94 Milhões da Agepen para marmitas em presídios

Decisão apontou graves irregularidades no planejamento e no edital, incluindo exigências que restringem a competição

04/09/2025 17h43

Pregão era para contratar uma empresa especializada no preparo, fornecimento e distribuição de refeições nas unidades prisionais do estado

Pregão era para contratar uma empresa especializada no preparo, fornecimento e distribuição de refeições nas unidades prisionais do estado Foto: Divulgação

O conselheiro do TCE/MS (Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul) Iran Coelho das Neves, suspendeu uma licitação de R$ 94,8 milhões da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) para o fornecimento de alimentação em presídios.

A decisão liminar, publicada no Diário Oficial do TCE-MS desta quinta-feira (4), apontou graves irregularidades no planejamento e no edital, incluindo exigências que restringem a competição.

A Agepen lançou o Pregão Eletrônico nº 003/2024 para contratar uma empresa especializada no preparo, fornecimento e distribuição de refeições nas unidades prisionais do estado.

O valor estimado do contrato era de quase R$ 95 milhões. Uma denúncia foi apresentada ao TCE-MS, e a análise da equipe técnica da Divisão de Fiscalização de Licitações apontou uma série de falhas que poderiam comprometer o resultado do certame.

Ao analisar o caso, o conselheiro Iran Coelho das Neves acolheu os apontamentos técnicos e determinou a suspensão imediata da licitação, que tinha sessão pública marcada para o dia 5 de setembro. A decisão considerou que as falhas representavam um risco de contratação irregular e desvantajosa para a administração pública.

Segundo a análise, faltou um Estudo Técnico Preliminar (ETP) aprofundado, documento obrigatório que analisa as soluções de mercado para justificar a escolha da contratação.

O edital também exigia que as empresas comprovassem experiência em "coffee break", o que não tem relação direta com o fornecimento de refeições em grande escala para presídios.

O edital não previa medidores individualizados de água e energia, o que poderia gerar custos indevidos para a Agepen. Por ser uma contratação de grande valor, era obrigatória a exigência de um programa de integridade (compliance) da empresa vencedora, o que não constava no edital.

A fundamentação, baseada na Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021), reforça que um planejamento sólido e um edital que promova a ampla competição são essenciais para evitar prejuízos ao erário e garantir a eficiência do serviço contratado.

Com a suspensão, a Agepen está impedida de dar continuidade ao pregão. A agência tem um prazo de cinco dias para encaminhar ao TCE-MS a documentação que comprove a correção das irregularidades apontadas.

O diretor-presidente da Agepen também foi intimado a se manifestar sobre os problemas. O descumprimento da decisão pode acarretar em multa de 300 UFERMS.

