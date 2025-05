Prefeitura desocupa terrenos invadidos por usuários de drogas e multa proprietários

INVERNO

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), e a vice-prefeita Camilla Nascimento (Avante), que acumula o cargo de secretária municipal de Assistência Social e Cidadania, anunciaram, nesta quarta-feira (28), o lançamento de dois programas sociais focados nas pessoas em situação de vulnerabilidade social no município.



Conforme a chefe do Executivo da Capital, durante o inverno, será montado um espaço no Parque Ayrton Senna, na região do Aero Rancho, para acolher os moradores em situação de rua.



“As temperaturas caíram na nossa Capital e hoje lancei, ao lado da Camilla, que é minha vice e também secretária de Assistência Social, o Projeto Inverno Acolhedor, que vai funcionar como ponto de apoio no Parque Ayrton Senna”, declarou.



Ela explicou que o local contará com um acompanhamento para as pessoas em vulnerabilidade no município. “Se você se deparar com alguém nas ruas de Campo Grande, ligue no 156, que as nossas equipes vão até o local e essas pessoas serão encaminhadas para o Parque Ayrton Senna onde terão uma noite tranquila”, afirmou.



Já a secretária municipal de Assistência Social e Cidadania completou que essa ação vai funcionar nas noites frias, quando os termômetros marcarem 12ºC ou menos, das 18 horas até às 6 horas do dia seguinte. “Será um espaço com muito respeito e com muita dignidade”, assegurou.



A prefeita Adriane Lopes ainda completou que, além do Inverno Acolhedor, também será lançado o projeto “Volta Por Cima”, que vai abordar as pessoas com dependência química e que estão nas ruas de Campo Grande para receberem tratamento e acolhimento.

