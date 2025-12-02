Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

NA CORDA BAMBA

Prefeitura deve rediscutir projeto dos corredores de ônibus em 2026

Alvo de polêmicas, obra na Avenida Gunter Hans foi palco de acidente com morte neste fim de semana

Daiany Albuquerque

Daiany Albuquerque

02/12/2025 - 08h40
A partir do próximo ano, o projeto dos corredores de ônibus de Campo Grande deve ser novamente posto em discussão e há possibilidade de que ele não seja concluído. A informação é do titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Marcelo Miglioli.

Segundo o secretário afirmou ao Correio do Estado, apenas os dois corredores que já têm obras em andamento devem ser finalizados, nas Avenidas Gunter Hans e Marechal Deodoro e na Avenida Bandeirantes. Porém, o projeto inicial envolvia bem mais vias do que as hoje prontas ou a serem entregues.

Atualmente, apenas nas Ruas Rui Barbosa, Guia Lopes e Brilhante a instalação de piso reforçado e estações de embarque foi concluída e os corredores postos em funcionamento.

“A finalização desse projeto depende de dois fatores: um é a população querer e o outro é ter recurso. Existe uma polêmica muito grande em torno desse projeto, e na Rua Bahia ele já foi quase descartado, mas nos outros locais, como a Gury Marques e a Costa e Silva, precisamos sentar e decidir se vamos ou não fazer”, afirmou Miglioli ao Correio do Estado.

Os corredores de ônibus são um pedido antigo do Consórcio Guaicurus, sendo inclusive citados no contrato de concessão do transporte coletivo. O projeto inicial previa três corredores de ônibus: o Corredor Sudoeste, o Corredor Norte e o Corredor Sul.

O Corredor Sudoeste é o mais adiantado, composto por Rua Guia Lopes, Rua Brilhante, Avenida Marechal Deodoro, Avenida Gunter Hans e Avenida Bandeirantes. A Rua Brilhante foi entregue em 2022, e a Rua Guia Lopes também foi concluída.

A Avenida Bandeirantes tem obras adiantadas, e a Avenida Gunter Hans e a Avenida Marechal Deodoro estão em execução. A obra ligará os terminais Bandeirantes e Aero Rancho.

O Corredor Sul é formado pelas Avenidas Costa e Silva e Gury Marques e pelas Ruas Calógeras e Rui Barbosa e fará a conexão dos terminais Morenão e Guaicurus com o centro da cidade. Apenas a obra da Rua Rui Barbosa foi feita, mas com recursos do Reviva Centro.

A Avenida Calógeras recebeu uma prévia de obras, mas não chegou a ter a construção das estações de embarque.

Já o Corredor Norte contempla as Ruas Bahia, 25 de Dezembro e Alegrete, além das Avenidas Coronel Antonino e Cônsul Assaf Trad, e ligará os terminais General Osório e Nova Bahia.

Conforme Miglioli, o corredor das Avenidas Gunter Hans e Marechal Deodoro já está em fase de execução da pavimentação e instalação das estações de embarque. Após isso, será feita a sinalização. Já a Avenida Bandeirantes tem previsão para ser licitada no início de 2026, ao custo de cerca de R$ 1,2 milhão.

Para as outras obras, o investimento do Município seria muito maior que o estimado inicialmente, como mostrou o Correio do Estado em matéria publicada em agosto deste ano. À época, o secretário afirmou que a estimativa de custo para concluir esses corredores era de R$ 100 milhões, entretanto, 40% desse valor, ou seja, R$ 40 milhões, deveria vir do Município.

Isso se deve ao fato de que o recurso para a construção dos corredores de ônibus em Campo Grande foi aprovado em 2011, pactuado pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Mobilidade Urbana.

Na época, a Prefeitura de Campo Grande conseguiu R$ 180 milhões para melhorar o transporte coletivo da Capital. Desse valor, R$ 20 milhões eram para construir cinco terminais, R$ 110 milhões para a construção de 68,4 quilômetros de corredores de transporte coletivo, R$ 4,5 milhões para a modernização do sistema de controle eletrônico, R$ 40,3 milhões para intervenções viárias e R$ 6 milhões para estações de pré-embarque.

Como já se passaram 14 anos da chegada desse recurso, o valor da obra só aumentou e, por isso, o secretário afirmou que a contrapartida ficou muito acima da capacidade que o Município tem hoje.

ACIDENTES

Na noite de sábado, Ângelo Antônio Alvarenga Perez, de 23 anos, morreu após o carro em que ele estava bater na mureta da obra ainda inacabada do corredor de ônibus da Avenida Gunter Hans.

acidente uber obra corredor de onibusUm jovem de 23 anos morreu neste fim de semana após o carro em que ele estava bater na mureta de uma obra do corredor de ônibus - Foto: Gerson Oliveira

Em imagens de câmeras de segurança da região não é possível confirmar se havia no momento do acidente sinalização que indicasse a construção. O motorista do carro está internado na Santa Casa.

Levantamento do Correio do Estado, feito em agosto deste ano com informações desde 2022, mostra que haviam ocorrido até aquele mês pelo menos 23 colisões nos dois únicos corredores em funcionamento na Capital, na Rua Brilhante com a Rua Guia Lopes e na Rua Rui Barbosa.

PROVA REDE ESTADUAL

Mais de 30 mil disputam vagas de professor temporário neste domingo

Diário oficial divulga nomes de inscritos, e cartão de informações com horário e local pode ser acessado a partir das 15h de hoje

02/12/2025 10h43

Mais de 30 mil professores farão prova nesse domingo em busca de uma vaga na Rede Estadual de Ensino

Mais de 30 mil professores farão prova nesse domingo em busca de uma vaga na Rede Estadual de Ensino Foto / Divulgação

No próximo final de semana, mais de 30 mil inscritos irão fazer a prova para tentar uma vaga no banco de reserva de professores temporários para a Rede Estadual de Ensino (REE/MS). A remuneração para aqueles que caso aprovados e chamados a serviço está em torno de R$ 7,5 mil.

Divulgado no Diário Oficial de Mato Grosso do Sul em edição especial de concurso desta terça-feira (02), o edital mostra a relação de nomes e município de realização da prova.

Com data marcada para 07 de dezembro, no período vespertino, a atuação do professor poderá ser em todos os 79 municípios. Além de Campo Grande, outras cidades que serão espaços para realizar a avaliação são: Corumbá, Coxim, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Três Lagoas.

Para conferir o local exato, bem como horário da prova, o candidato que teve sua inscrição aceita deve acessar o site www.avalia.org.br, a partir das 15h desta terça-feira (02) e imprimir o ‘cartão de informação do candidato’, que contém as especificidades de cada inscrito.

Os candidatos que já solicitaram recurso contra o indeferimento da inscrição poderão consultar a resposta por meio do mesmo site, www.avalia.org.br, que ficará disponível apenas nos próximos dias, a valer a partir de hoje.

Processo Seletivo

O concurso abrange desde a educação infantil até o ensino médio e suas modalidades, incluindo também a modalidade de educação especial. No edital são 31.986 inscrições ao todo, desse total, 16.070 candidatos optaram por tentar a vaga de reserva para Educação Especial.

As etapas do processo seletivo, se dividem em 4 etapas, a primeira é a inscrição que já foi até o dia 25 de novembro. A segunda é a fase atual, prova escrita objetiva com caráter eliminatório e classificatório, em que os candidatos serão avaliados.

As demais etapas são divididas em:

  • Avaliação Curricular (Prova de Títulos), de caráter exclusivamente classificatório;
  • e o procedimento de Validação e de Avaliação Presencial dos candidatos autodeclarados Pessoa Com Deficiência (PCD), e de cotistas negro ou indígena, realizada pela Equipe Multiprofissional, de caráter eliminatório.

De acordo com o edital, a reserva prevê 5% de convocaçõe para pessoas com deficiência, 20% para candidatos negros e 3% para indígenas, seguindo o município e componente curricular selecionado.

Remuneração

Seguindo a jornada de trabalho de 40 horas semanais, o valor recebido pelo docente temporário será calculado proporcionalmente à quantidade de horas-aulas efetivamente atribuídas no ato da convocação, que atribui ao valor total de R$ 7.512,00, incluindo valores para profissionais com Graduação com licenciatura, especialização, mestrado e doutorado.

De acordo com o Instituto Península de 2022, Mato Grosso do Sul é considerado a segunda Unidade Federativa (UF) com maior salário de professores da Rede Estadual de Ensino. Perdendo apenas para o Pará (PA).

Confira aqui a lista de convocação de nomes com inscrições aceitas.

MATO GROSSO DO SUL

Estado afasta policial preso pela PF ao receber propina

Augusto Torres Galvão Florindo foi abordado pela PF quando recebia cerca de R$160 mil na última sexta-feira (28), das mãos do ex-guarda municipal identificado como Marcelo Raimundo

02/12/2025 09h38

Portaria considera a prisão em flagrante posteriormente convertida em preventiva para decidir pelo afastamento do Investigador de Polícia Judiciária

Portaria considera a prisão em flagrante posteriormente convertida em preventiva para decidir pelo afastamento do Investigador de Polícia Judiciária Reprodução depoimento/e Divulgação PF

Através da edição desta terça-feira (02) do Diário Oficial Eletrônico de Mato Grosso do Sul, o Estado afasta agora compulsoriamente Augusto Torres Galvão Florindo, o agente preso pela Polícia Federal enquanto recebia propina no último dia 28 de novembro. 

Conforme o documento assinado pelo delegado e corregedor-geral da Polícia Civil, Clever José Fante Esteves, a portaria considera a prisão em flagrante posteriormente convertida em preventiva para decidir pelo afastamento do Investigador de Polícia Judiciária Augusto Torres Galvão Florindo. 

Membro do quadro efetivo da Secretaria de Estado Justiça e Segurança Pública/MS, Augusto Torres estava lotado na Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros, conhecida como Garras, e deve ficar afastado enquanto durar a prisão. 

Além disso, o agente teve suas senhas e login de acesso aos bancos de dados da instituição policial, como Sigo e Infoseg, suspensas, bem como a suspensão  de férias. 

Foi determinado ainda o recolhimento da arma usada pelo agente, além da carteira funcional e "demais
pertences do patrimônio público destinados ao referido policial", cita a portaria. 

Portaria considera a prisão em flagrante posteriormente convertida em preventiva para decidir pelo afastamento do Investigador de Polícia Judiciária Reprodução/DOE-MS

Relembre

Divulgado inicialmente pela Polícia Federal sem identificação do policial, o caso de recebimento de propina foi registrado na última sexta-feira (28 de novembro), situação em que a PF abordou Augusto Torres Galvão Florindo no momento em que recebia aproximadamente R$160 mil

A propina seria paga porque, supostamente, o policial seria encarregado de facilitar as atividades de criminosos contrabandistas em território sul-mato-grossense. 

Além de Augusto, os agentes federais também prenderam um ex-guarda municipal, identificado como Marcelo Raimundo da Silva, com um longo histórico de atividades ligadas ao contrabando, que fazia a entrega do dinheiro para o colega da ativa

Essas prisões somente aconteceram após a PF receber uma denúncia anônima, dizendo que uma mulher sacaria grande quantidade de dinheiro para pagar propina a um policial, por conta de um crime envolvendo contrabando e o possível favorecimento.

Munidos da informação, as pesquisas foram feitas e revelaram o volume de registros criminais de contrabando e descaminho em desfavor da pessoa indicada pelo autor da denúncia anônima. 

Cabe destacar que as prisões reacenderam um alerta de uma preocupação antiga nas forças de segurança de Mato Grosso do Sul, a atuação de servidores envolvidos com contrabandistas na faixa de fronteira. 

Como bem acompanha o Correio do Estado, o próprio secretário de Justiça e Segurança Pública, delegado Antônio Carlos Videira, admitiu ontem (1°) que o caso não é isolado, com procedimentos internos antigos na Corregedoria da Polícia Civil com o intuito de apurar possíveis desvios de conduta ligados a crimes fronteiriços.

MPMS

Durante as investigações foi informado também que a esposa de Augusto é a promotora Luciana Moreira Schenk, que atuou por quase uma década, no grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial (Gacep/MS) que tem como objetivo atuar diante da prática de ilegalidades, abuso de poder ou de omissões dos integrantes das forças policiais e equiparados, promovendo a responsabilização, nas esferas civil, administrativa e criminal.

Após repercussão, a Associação Sul-Mato-Grossense dos Membros do Ministério Público (ASMMP) divulgou nota expressando apoio integral à integrante. No texto, a entidade repudiou publicações que associaram o nome da promotora ao crime praticado pelo marido e afirmou que o conteúdo gerou comentários ofensivos, alguns em “potencial caráter criminoso”.

A associação informou que tomará providências para preservar a honra e a segurança institucional da promotora, reconhecida, segundo a nota, pela conduta ética e trajetória exemplar no Ministério Público.
**(Colaboraram Naiara Camargo e Neri Kaspary)

 

