Prefeitura deve rediscutir projeto dos corredores de ônibus em 2026

A partir do próximo ano, o projeto dos corredores de ônibus de Campo Grande deve ser novamente posto em discussão e há possibilidade de que ele não seja concluído. A informação é do titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Marcelo Miglioli.

Segundo o secretário afirmou ao Correio do Estado, apenas os dois corredores que já têm obras em andamento devem ser finalizados, nas Avenidas Gunter Hans e Marechal Deodoro e na Avenida Bandeirantes. Porém, o projeto inicial envolvia bem mais vias do que as hoje prontas ou a serem entregues.

Atualmente, apenas nas Ruas Rui Barbosa, Guia Lopes e Brilhante a instalação de piso reforçado e estações de embarque foi concluída e os corredores postos em funcionamento.

“A finalização desse projeto depende de dois fatores: um é a população querer e o outro é ter recurso. Existe uma polêmica muito grande em torno desse projeto, e na Rua Bahia ele já foi quase descartado, mas nos outros locais, como a Gury Marques e a Costa e Silva, precisamos sentar e decidir se vamos ou não fazer”, afirmou Miglioli ao Correio do Estado.

Os corredores de ônibus são um pedido antigo do Consórcio Guaicurus, sendo inclusive citados no contrato de concessão do transporte coletivo. O projeto inicial previa três corredores de ônibus: o Corredor Sudoeste, o Corredor Norte e o Corredor Sul.

O Corredor Sudoeste é o mais adiantado, composto por Rua Guia Lopes, Rua Brilhante, Avenida Marechal Deodoro, Avenida Gunter Hans e Avenida Bandeirantes. A Rua Brilhante foi entregue em 2022, e a Rua Guia Lopes também foi concluída.

A Avenida Bandeirantes tem obras adiantadas, e a Avenida Gunter Hans e a Avenida Marechal Deodoro estão em execução. A obra ligará os terminais Bandeirantes e Aero Rancho.

O Corredor Sul é formado pelas Avenidas Costa e Silva e Gury Marques e pelas Ruas Calógeras e Rui Barbosa e fará a conexão dos terminais Morenão e Guaicurus com o centro da cidade. Apenas a obra da Rua Rui Barbosa foi feita, mas com recursos do Reviva Centro.

A Avenida Calógeras recebeu uma prévia de obras, mas não chegou a ter a construção das estações de embarque.

Já o Corredor Norte contempla as Ruas Bahia, 25 de Dezembro e Alegrete, além das Avenidas Coronel Antonino e Cônsul Assaf Trad, e ligará os terminais General Osório e Nova Bahia.

Conforme Miglioli, o corredor das Avenidas Gunter Hans e Marechal Deodoro já está em fase de execução da pavimentação e instalação das estações de embarque. Após isso, será feita a sinalização. Já a Avenida Bandeirantes tem previsão para ser licitada no início de 2026, ao custo de cerca de R$ 1,2 milhão.

Para as outras obras, o investimento do Município seria muito maior que o estimado inicialmente, como mostrou o Correio do Estado em matéria publicada em agosto deste ano. À época, o secretário afirmou que a estimativa de custo para concluir esses corredores era de R$ 100 milhões, entretanto, 40% desse valor, ou seja, R$ 40 milhões, deveria vir do Município.

Isso se deve ao fato de que o recurso para a construção dos corredores de ônibus em Campo Grande foi aprovado em 2011, pactuado pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Mobilidade Urbana.

Na época, a Prefeitura de Campo Grande conseguiu R$ 180 milhões para melhorar o transporte coletivo da Capital. Desse valor, R$ 20 milhões eram para construir cinco terminais, R$ 110 milhões para a construção de 68,4 quilômetros de corredores de transporte coletivo, R$ 4,5 milhões para a modernização do sistema de controle eletrônico, R$ 40,3 milhões para intervenções viárias e R$ 6 milhões para estações de pré-embarque.

Como já se passaram 14 anos da chegada desse recurso, o valor da obra só aumentou e, por isso, o secretário afirmou que a contrapartida ficou muito acima da capacidade que o Município tem hoje.

ACIDENTES

Na noite de sábado, Ângelo Antônio Alvarenga Perez, de 23 anos, morreu após o carro em que ele estava bater na mureta da obra ainda inacabada do corredor de ônibus da Avenida Gunter Hans.

Em imagens de câmeras de segurança da região não é possível confirmar se havia no momento do acidente sinalização que indicasse a construção. O motorista do carro está internado na Santa Casa.

Levantamento do Correio do Estado, feito em agosto deste ano com informações desde 2022, mostra que haviam ocorrido até aquele mês pelo menos 23 colisões nos dois únicos corredores em funcionamento na Capital, na Rua Brilhante com a Rua Guia Lopes e na Rua Rui Barbosa.

