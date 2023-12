Com surgimento de novas subvariantes (JN.1 e a JN.3) o Ministério da Saúde reiterou a importância da dose extra para pessoas com mais de 60 anos e imunocomprometidos acima de 12 anos que tenham recebido a última dose da vacina há mais de 6 meses - Marcelo Victor / Correio do Estado

Apesar da indicação do Ministério da Saúde de iniciar a imunização da segunda dose da vacina Bivalente em Campo Grande, quem procurou pelo imunizante não recebeu a aplicação. A Secretaria Municipal de Saúde justificou que não recebeu notificação informando às novas recomendações.

A recomendação da pasta é que pessoas com mais de 60 anos e imunocomprometidos acima de 12 anos que tenham recebido a última dose da vacina há mais de 6 meses tomem a segunda dose. O governo de Mato Grosso do Sul acatou a recomendação e seguiu a determinação nacional, conforme o calendário nacional que passou a valer na quarta-feira (6), em todo país.

Ruído de comunicação

No entanto, quem procurou a Unidade Básica de Saúde para tomar a dose reforço não recebeu a vacina. Como o caso da aposentada, M.A.P.G., de 70 anos, que compareceu a UBSF no bairro Sírio-Libanês, nesta quinta-feira (7) e relatou ao Correio do Estado que tomou a primeira dose no dia 9 de março, ou seja, há 9 meses, mesmo assim não conseguiu ser imunizada. Segundo ela, os funcionários da saúde não foram informados da normativa.

Ao questionar a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) sobre o caso dos funcionários da UBSF não terem conhecimento acerca da dose reforço, a pasta por meio de assessoria respondeu que não recebeu uma nota técnica para iniciar a aplicação do imunizante. Veja a nota na íntegra:

“A Sesau informa que o município de Campo Grande aguarda o recebimento da nota técnica do Ministério da Saúde ou Secretaria Estadual de Saúde para iniciar a aplicação das doses”

Medicação para Covid-19

Na mesma unidade, uma paciente que testou positivo para Covid-19 ao passar pela consulta médica saiu sem a medicação recomendada para casos leves da infecção. Sobre esse caso a Sesau respondeu: “A respeito da medicação, ela é indicada para casos específicos e mediante prescrição médica, não sendo fornecido por demanda espontânea”.

No entanto, a profissional de saúde ao ser questionada sobre o antiviral Nirmatrelvir/Ritonavir, disse não ter conhecimento acerca da medicação e muito menos de estar sendo disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde.

A paciente, que terá o nome preservado, tem 66 anos, sofre de púrpura e eventualmente tem problemas com quedas de plaquetas, não recebeu a prescrição do medicamento.

Por meio de assessoria, a SES ao ser questionada acerca do estoque do remédio informou que os medicamentos estão disponíveis aos 79 municípios do Estado e a solicitação pode ser realizada pelo médico mediante a preenchimento de formulário.

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) informa que os medicamentos Nirmatrelvir/ Ritonavir são indicados para o tratamento de Covid-19 em pacientes que apresentam sintomas leves a moderados (não graves) e que nãoprecisem usar oxigênio suplementar. O medicamento é recomendado para pacientes imunossuprimidos com 18 anos ou mais e idosos com 65 anos ou mais, desde que estejam com o diagnóstico confirmado para Covid-19 por meio de teste rápido de antígeno ou por teste debiologia molecular. O acesso ao tratamento será por meio de prescrição médica onde o paciente, independentemente do seu status vacinal, deve se enquadrar no grupo especificado e estar entre o 1º e 5º dia dos sintomas de Covid-19. A SES reforça que os medicamentos estão disponíveis aos 79 municípios do Estado e a solicitação pode ser realizada mediante preenchimento de formulário.

O que diz o governo do Estado

Além da Secretaria de Estado de Saúde (SES) confirmar que o estoque de vacina Bivalente está abastecido em todo o Mato Grosso do Sul. Reforçou a recomendação para que as pessoas procurem unidades de saúde para receber o imunizante.

"A SES (Secretaria de Estado de Saúde) informa que a vacina Bivalente faz parte da rotina e Mato Grosso do Sul já está abastecido com as doses do imunizante, ofertadas pelo PNI (Programa Nacional de Imunizações). Assim, a SES recomenda àqueles que ainda não se imunizaram com a vacina Bivalente ou pessoas com 60 anos ou mais e imunocomprometidos acima de 12 anos de idade que tenham recebido a última dose da vacina há mais de 6 meses e que ainda não receberam a segunda dose de reforço da vacina Bivalente, que

compareçam a uma unidade de saúde do seu município para a aplicação da vacina".

