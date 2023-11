O corpo de Ana será liberado e transportado para o Mato Grosso do Sul ainda neste sábado. Ela vivia em Rondonópolis, no Mato Grosso, onde concluía a faculdade. - Foto: Reprodução / Redes Sociais

O Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro realizou um primeiro laudo da morte da fã sul-mato-grossense Ana Clara Benevides Machado, 23, que morreu durante um show da cantora Taylor Swift na noite desta sexta-feira (17).

Conforme um funcionário do IML, a causa do óbito é indeterminada, e exames patológico e toxicológico irão apresentar mais detalhes. O resultado sairá em 30 dias.

Já a prefeitura do Rio de Janeiro emitiu uma nota sobre o laudo: "A paciente Ana Benevides chegou ao Hospital Municipal Salgado Filho, às 20h50, em parada cardiorrespiratória. Foram feitas manobras de reanimação, mas, infelizmente, ela não resistiu. Neste momento não se consegue precisar a causa da morte que será investigada pelo IML."

O corpo de Ana será liberado e transportado para o Mato Grosso do Sul ainda neste sábado. Ela vivia em Rondonópolis, no Mato Grosso, onde concluía a faculdade.

Segundo o pai, empresário Weiny Machado, de 53 anos que chegou ao Rio de Janeiro no início da tarde deste sábado (18) para a liberação do corpo da estudante, ela tinha muitos planos para o futuro e estava guardando dinheiro. O pai, que é servidor público, e mora no município de Pedro Gomes (MS), relembrou momentos da infância da filha que, diz, "foi uma criança muito alegre e querida por todos ao seu redor", disse ele em entrevista à Folha.

Na porta do Instituto Médico Legal (IML), Machado se mostrou consternado com o que aconteceu em conversa com a reportagem. Ele afirma que nem a empresa responsável pelos shows T4F, ou mesmo outras instituições públicas, como o governo e a prefeitura do Rio, falaram com ele.



"Ninguém me procurou. Ontem, eu estava na minha casa no Mato Grosso do Sul, e a menina que veio com ela me falou a notícia. E só falou. Apenas", disse o pai. Ele negou que Ana Clara tivesse qualquer problema de saúde.



Segundo o corpo de bombeiros do Rio de Janeiro, mais de mil pessoas passaram mal na apresentação de Taylor Swift por conta do calor na cidade. A sensação térmica no estádio Nilton Santos, local do espetáculo, chegou a 60 graus.

Ana Benevides começou a passar mal após ouvir "Cruel Summer", a segunda música do setlist da The Eras Tour, turnê que a cantora americana trouxe para o Brasil. Após duas paradas cardíacas, ela morreu.

A informação foi confirmada por Daniele Melin, amiga de Ana Clara que estava com ela no show, em relato para a TV Globo.



"Na segunda música ela simplesmente desmaiou. Aí tiramos ela com ajuda dos seguranças e corremos pro postinho de apoio no estádio, e lá eles atenderam ela, e encaminharam pra ambulância", lembra Daniele.

Neste sábado (18), Flávio Dino, o Ministro da Justiça, prometeu que tomará medidas sobre o caso, incluindo a criação de normas emergenciais em relação ao acesso a água em eventos do tipo.

Já o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, garantiu que vai aumentar o número de ambulâncias e a distribuição de água para os próximos dois shows da cantora no estado.

Em comunicado à imprensa, a Tickets For Fun, empresa responsável pelos shows da cantora no país, lamentou a morte, mas não se pronunciou sobre a questão da temperatura no estádio.

SHOW ADIADO

Taylor Swift também publicou nas redes uma carta em que se diz devastada pela morte de Ana Clara.

Taylor Swift adiou o show que faria no Rio de Janeiro neste sábado, 18, por causa das "temperaturas extremas no Rio". Seria o segundo show de sua turnê no Brasil.

O anúncio foi feito pela cantora no Instagram às 17h30 deste sábado, cerca de duas horas antes do horário marcado para o início da apresentação. Parte do público já tinha entrado no local.

Novo show será realizado na segunda-feira (20), segundo o prefeito Eduardo Paes.