Cidades

INFRAESTRUTURA

Prefeitura espera tapar 80 mil buracos nos próximos 30 dias em Campo Grande

No primeiro dia de retomada dos serviços, mais de 1,7 mil buracos foram fechados na Capital, segundo secretário da Sisep

Felipe Machado

20/11/2025 - 09h30
Na mesma semana em que a Prefeitura de Campo Grande quitou parte da dívida com as empresas de tapa-buraco e retomou o serviço de forma integral, o titular da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Marcelo Miglioli, afirmou que o objetivo do Executivo municipal é tapar cerca de 80 mil buracos até dia 20 de dezembro.

Matéria do Correio do Estado havia mostrado que o secretário tinha reforçado em duas oportunidades que a falta de recursos e o corte de gastos determinado pela prefeitura estavam dificultando o andamento do tapa-buraco, problema que foi evidenciado pelas fortes chuvas que atingiram a Capital neste mês.

Por ser visto como o “maior problema de zeladoria de Campo Grande”, conforme apontou Miglioli em audiência na Câmara Municipal, prefeitura, governo federal, governo do Estado e a Casa de Leis se juntaram para captar recursos para o serviço. Com isso, os esforços resultaram em R$ 25 milhões, que devem durar até o fim deste ano.

Depois que conseguiu o montante, Miglioli se reuniu com as sete empresas que fazem tapa-buracos com contratos com a prefeitura. Nessa reunião, que ocorreu na sexta-feira, foi apresentado o planejamento para os próximos dias por parte da Sisep e a garantia de que o serviço fosse feito e cumprido como o esperado.

“Queríamos o aval deles, porque eu não queria correr o risco de pagar as empresas e não ter o serviço. E as empresas foram muito solícitas e, obviamente, ficaram satisfeitas, porque também é uma condição que resolve o problema deles”, destacou o secretário.

Porém, foi preciso esperar uma trégua do tempo para a retomada das atividades, o que ocorreu na terça-feira. No primeiro dia, segundo levantou a Sisep, foram cerca de 1,7 mil buracos tapados, o que agradou ao Executivo.

“Foi positivo. Nós conseguimos trabalhar em todas as regiões e tivemos avenidas importantes que foram afetadas [pela chuva]. Nós estamos com planejamento de fazer prioritariamente as avenidas principais e as adjacências delas. Quando eu libero para fazer as laterais, avenidas, ruas adjacentes, a empresa potencializa mais o volume de serviço. A gente está trabalhando nessa linha e deu muito resultado”, disse.

Inclusive, o secretário citou a rotatória das Avenidas Rachid Neder e Ernesto Geisel como um dos trechos prioritários nesta retomada, já que as chuvas da semana passada, que chegaram a ultrapassar os 111 milímetros, deixaram a região muito exposta, com a capa asfáltica descolando da via.

“Não vamos aceitar serviço malfeito. Então, a ideia é aumentar a produtividade em cima de aumento de equipe, e não em cima de qualidade de serviço”, declarou Miglioli.

Uma previsão até o fim do ano, segundo Miglioli, é difícil de cravar, mas o secretário estima o fechamento de 70 mil a 80 mil buracos dentro dos próximos 30 dias, mais especificamente, até dia 20 de dezembro. 

“Com isso, a gente já acredita que possa realmente dar uma resposta [para a população]”, acrescentou o secretário.

MAIS DE R$ 500 MILHÕES

Com corte de gastos e necessidade de captar recursos de fora, a Prefeitura de Campo Grande anunciou um pacote de obras no valor de R$ 544 milhões que promete levar drenagem e asfalto para pelo menos 33 bairros ao longo dos próximos anos, investimento oriundo de um empréstimo com a Caixa Econômica Federal, em decorrência da aprovação do Plano de Equilíbrio Fiscal (PEF).

A primeira parte, no valor de R$ 136 milhões, deve ser liberada ainda este ano, como havia confirmado a assessoria da prefeitura na terça-feira, facilitando o lançamento de novas licitações nos próximos dias.

Contudo, Miglioli afirma que esta “primeira parcela” deve ser maior ainda, visto que a bancada federal, mais especificamente, o deputado Luiz Ovando (PP), conseguiu mais R$ 100 milhões para drenagem e pavimentação para o Município.

“Nós vamos abarcar nesse programa também esses R$ 100 milhões. Então, a primeira etapa que a gente estava estimando soltar, de R$ 136 milhões, nós vamos passar ela para R$ 236 milhões. Nós vamos [fazer] avançar esse programa com essa parceria com a Caixa Econômica e com a bancada federal”, detalhou.

Acerca do cronograma, o secretário explicou que o montante deverá ser dividido em três etapas, sem detalhar o valor destinado a cada uma delas. A primeira será neste ano, a segunda em 2026 e a última em 2027, com previsão de conclusão para 2028.

“[Com] a licitação dessa primeira etapa, nós vamos contemplar todos os bairros. Agora, você tem obras que são menores, obras que são maiores. O bairro que for menor, ele vai ser contemplado 100%. O bairro que for maior, ele vai ter uma fração na primeira etapa, uma fração na segunda etapa, uma fração na terceira etapa”, afirmou.

Mesmo com alguns trechos com problemas estruturais, Miglioli confirmou que a Avenida Mascarenhas de Moraes não está contemplada neste projeto e que a região será “administrada” com o serviço de tapa-buracos.

“Assim que a gente conseguir uma emenda ou uma parceria para que a gente possa resolver o problema da Mascarenhas, nós vamos fazer a solução definitiva”, disse.

ROTA BIOCEÂNICA

Rota Bioceânica deve ter delegacia da PF a partir de 2028

Preocupação é que rodovia que liga o Oceano Atlântico ao Pacífico se torne também um caminho usado por traficantes para movimentar drogas e armas

21/11/2025 08h40

Ponte sobre o Rio Paraguai vai ligar Porto Murtinho ao município de Carmelo Peralta, no Paraguai

Ponte sobre o Rio Paraguai vai ligar Porto Murtinho ao município de Carmelo Peralta, no Paraguai Álvaro Rezende / Secom

Porto Murtinho deve ter, a partir de 2028, uma delegacia da Polícia Federal (PF), localizada próximo à ponte sobre o Rio Paraguai. A previsão é do superintendente da PF no Estado, Carlos Henrique Cotta D’Ângelo.

A estrutura fará parte de um espaço aduaneiro que será construído na Rota Bioceânica, estrada que liga MS a outros países da América do Sul por meio do modal rodoviário e que facilita o transporte de produtos entre portos do Oceano Atlântico e do Oceano Pacífico, e a estimativa é de que seja concluído em 2028.

Por ser uma estrada importante para o escoamento da produção, há também o receio de órgãos da segurança pública de que criminosos utilizem o caminho para outros fins. Por isso, segundo D’Ângelo, foi solicitado que a região recebesse uma delegacia, e não somente um posto da PF.

“Na alça brasileira, que é um bolsão que vai se formar depois da ponte, que é uma área edificada, vai ter uma minicidade. Ali vai ficar o controle migratório, o controle de mercado, então, a Receita Federal vai estar lá, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, o Ministério da Agricultura, todos os órgãos federais de controle e também os órgãos estaduais”, explicou.

“A Polícia Federal já fez todo um estudo técnico, apresentou para o Ministério da Justiça [e Segurança Pública], dizendo que nós precisaremos de uma delegacia lá. Não dá para ter apenas um posto. Nós teremos que ter uma delegacia com um efetivo lotado lá, com delegados, agentes, secretários administrativos, para fazer tanto a parte de Polícia Judiciária quanto a parte de imigração”, completou o superintendente da PF.

Apesar de a ponte sobre o Rio Paraguai, que liga Porto Murtinho a Carmelo Peralta (Paraguai), ter expectativa de ser entregue no primeiro semestre de 2026, as alças de acesso à rodovia só devem ser concluídas e liberadas para o público até 2028, segundo o superintendente, justamente quando as edificações deverão ser entregues.

“O ministro da Justiça disse que nós estamos prontos e preparados para enfrentar esse novo desafio. Nós temos tudo planejado para termos uma delegacia lá em Porto Murtinho. Tão logo a ponte esteja pronta, mas não só ela, vai precisar de uma alça viária lá no Paraguai e de uma alça viária aqui no Brasil. Esse acesso está sendo edificado, o Dnit [Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes] está fazendo, e pretende-se que fique pronto até 2028”, disse.

“Dentro do cronograma da entrega da ponte e das estruturas, nós estamos preparados para estarmos lá quando o tráfego de pessoas e de veículos realmente iniciar, que a gente imagina que vai ocorrer no fim de 2027, início de 2028, segundo o cronograma da obra”, completou D’Ângelo.

ROTA DO TRÁFICO

A maior preocupação da segurança pública é que a ponte, para além de ser uma ligação mais rápida com o Oceano Pacífico, torne-se um grande corredor de tráfico de drogas e armas pela América do Sul, principalmente, com entrada por Mato Grosso do Sul.

“Nós estamos falando da ligação do Pacífico ao Atlântico tendo Mato Grosso do Sul como centro desse movimento. Então, é óbvio que tudo que é de bom vai também atrair o que é ruim. Nós vamos ter todo o trato ainda de compreender a questão alfandegária, como é que vai ser, do contêiner que pode entrar no Porto de Santos e ser aberto lá em Iquique ou vice-versa, ou contêineres que entram lá, entram aqui e podem ser abertos em qualquer lugar nessa faixa. Então, um trabalho de fiscalização muito forte vai ter que ser feito. Você vai poder sair do Brasil e ir ao Chile e voltar com uma facilidade que hoje não existe. Vai ter um trânsito migratório muito grande, e a gente está ensaiando para receber essa demanda”, declarou o superintendente da Polícia Federal em MS ao Correio do Estado.

ROTA BIOCEÂNICA

A Rota Bioceânica terá início em Porto Murtinho, no sudoeste de Mato Grosso do Sul, atravessando o Paraguai e a Argentina até chegar aos portos do Chile.

Essa ligação permitirá que exportações brasileiras cheguem à Ásia com até 17 dias de economia no transporte, em comparação com a saída pelo Porto de Santos, segundo dados da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc).

Cidades

Brasil chega a 16 mortes confirmadas de intoxicação por metanol

São Paulo é o estado mais atingido, com 48 casos confirmados, sendo cinco em investigação

20/11/2025 20h00

Foto: Agência SP / Divulgação

Continue Lendo...

O Ministério da Saúde divulgou nesta quarta-feira (19) novo boletim sobre intoxicação por metanol após consumo de bebidas alcoólicas. O número de mortes subiu para 16 em todo o país. São agora 97 casos registrados, sendo 62 confirmados e 35 em investigação. No geral, 772 suspeitas foram descartadas.

São Paulo é o estado mais atingido, com 48 casos confirmados, sendo cinco em investigação. Nove óbitos são do estado. 511 notificações de intoxicação foram descartadas pelas autoridades paulistas.

As demais mortes são três no Paraná, três em Pernambuco e uma em Mato Grosso.

Há outros 10 óbitos sob análise, com cinco em São Paulo, quatro em Pernambuco e um em Minas Gerais. Mais de 50 notificações de mortes já foram descartadas.

Foram confirmadas intoxicações por metanol também em outros estados: seis no Paraná, cinco em Pernambuco, dois em Mato Grosso e um no Rio Grande do Sul.

Casos suspeitos são investigados em Pernambuco (12), no Piauí (5), no Mato Grosso (6), no Paraná (2), na Bahia (2),  em Minas Gerais (1) e no Tocantins (1).

