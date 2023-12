Vem mais calor aí ...

As temperaturas devem ficar acima dos 5ºC no Centro-Oeste, Sudeste e Sul do país

O calor extremo voltará no final de semana em MS Gerson Oliveira/Correio do Estado

Nos últimos três meses, os sul-mato-grossenses sofreram com as intensas ondas de calor com temperaturas passando dos 40ºC em todos os municípios do Estado. De acordo com especialistas, nos próximos dias os meteorológicas prevêem a chegada de mais calor intenso que deve atingir além do Centro-Oeste, os municípios do Sudeste e Sul do país.

Conforme dados do Metsul, o calor extremo está voltando a partir desta sexta-feira (15), onde as temperaturas devem voltar a ficar acima dos 40ºC. A situação climática, de acordo com os meteorologistas, é atípica, principalmente na região do Centro-Oeste, onde os dias são mais frescos e chuvosos.

Na região do Centro-Oeste, os dias mais quentes do ano ocorrem no fim do inverno e durante a primavera, no final da temporada seca. No trimestre de verão, dezembro a fevereiro, a maior ocorrência de chuva e a maior presença de umidade costumam frustrar extremos de temperatura alta.

“Mesmo assim, a tendência é que entre o final desta semana e o começo da próxima as temperaturas atinjam valores muito altos no Centro-Oeste com marcas mais comuns de se observar nos períodos mais quentes da primavera do que em dezembro, sobretudo nos estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul", alertou o Metsul.



Verão nem começou …



Oficialmente, o verão inicia no dia 21 de dezembro, mas a despedida da primavera deve ser de temperaturas passando de 3 a 5°C mais quente que o padrão neste período do ano.

Conforme dados do Climatempo, em Mato Grosso do Sul, principalmente no final de semana, as temperaturas devem passar novamente dos 40ºC.