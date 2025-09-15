Prefeitura inicia convocação de idosos sorteados para Condomínio da Melhor Idade

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A Prefeitura Municipal de Campo Grande divulgou nesta segunda-feira, através do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) a lista dos idosos sorteados para o Condomínio Vila da Melhor Idade "Marilda Torres de Deus", do Programa de Locação Social - Parque Público.

O sorteio dos 40 apartamentos aconteceu no dia 29 de agosto através de transmissão oficial e com a participação dos inscritos, o que garantiu transparência no processo.

"A iniciativa representa um marco na política habitacional do município, oferecendo moradia digna, segura e adaptada às necessidades da população idosa", escreveu a Prefeitura em nota.

Os 40 convocados devem comparecer à sede da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (EMHA), que fica na Rua Íria Loureiro Viana, 415, na Vila Oriente, nos horários das 8 horas às 11 horas pela manhã ou das 13 horas às 16 horas da tarde.

Os documentos necessários para o atendimento são identidade e CPF, uma certidão que comprove o estado civil e comprovante de renda ou declaração de rendimentos, todos originais.

O atendimento será realizado em duas etapas. No dia 17 de setembro, devem se apresentar os classificados de 1 a 20; no dia 18 de setembro, os classificados de 21 a 40. Quem não comparecer na data estipulada estará automaticamente desclassificado da convocação.

Confira a lista completa dos nomes:



Vila dos Idosos

Esperada desde o começo das obras, com início da construção datando de meados de junho de 2022 - como acompanha o Correio do Estado -, há uma série de critérios para que os idosos que buscam uma locação social na Vila, como: nunca ter sido contemplado com nenhuma unidade habitacional no País; ter renda de até três salários mínimos e independência para locomoção.

Com seleção individual, o projeto da Vila dos Idosos teve mais de 1,2 mil inscrições - concorrência de 23 nomes para cada casa -, em busca de uma entre as 40 unidades habitacionais sorteadas hoje (29).

Com uma taxa de R$155 para o custo operacional, que deve levantar um valor de seis mil reais a serem somados com a previsão de outros R$20 mil pelas locações dos espaços comerciais.

"Cada unidade tem a sua luz, a energia, a água independente. Mas o condomínio ele custa caro hoje para qualquer pessoa que mora dentro de um. Aqui a gente conseguiu reduzir a 155 reais o custo do aluguel com o condomínio, porque estamos suprindo esses custos com outras alternativas, inclusive exploração comercial publicitária. Temos uma fachada do prédio que vai poder pôr uma placa que o valor virá para o condomínio", explica o Cláudio.

Conforme a prefeita de Campo Grande, que se disse feliz em entregar a primeira vila dos idosos, esse projeto de locação social já tem ganhado destaque, pois teria sido contemplado como referência nacional na última semana, segundo Adriane Lopes.

Nas palavras de Adriane Lopes, ao fim do projeto, a construção dos 40 apartamentos saiu pelo valor de 15 milhões de reais em investimentos, preço cerca de cinco milhões mais caro que o orçado na idealização do projeto em 2018 e conforme dito no lançamento no ano de 2021.