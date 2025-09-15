Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Moradia

Prefeitura inicia convocação de idosos sorteados para Condomínio da Melhor Idade

A lista completa foi divulgada no Diário Oficial de Campo Grande nesta segunda-feira (15)

Karina Varjão

Karina Varjão

15/09/2025 - 14h15
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Prefeitura Municipal de Campo Grande divulgou nesta segunda-feira, através do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) a lista dos idosos sorteados para o Condomínio Vila da Melhor Idade "Marilda Torres de Deus", do Programa de Locação Social - Parque Público. 

O sorteio dos 40 apartamentos aconteceu no dia 29 de agosto através de transmissão oficial e com a participação dos inscritos, o que garantiu transparência no processo. 

"A iniciativa representa um marco na política habitacional do município, oferecendo moradia digna, segura e adaptada às necessidades da população idosa", escreveu a Prefeitura em nota. 

Os 40 convocados devem comparecer à sede da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (EMHA), que fica na Rua Íria Loureiro Viana, 415, na Vila Oriente, nos horários das 8 horas às 11 horas pela manhã ou das 13 horas às 16 horas da tarde. 

Os documentos necessários para o atendimento são identidade e CPF, uma certidão que comprove o estado civil e comprovante de renda ou declaração de rendimentos, todos originais. 

O atendimento será realizado em duas etapas. No dia 17 de setembro, devem se apresentar os classificados de 1 a 20; no dia 18 de setembro, os classificados de 21 a 40. Quem não comparecer na data estipulada estará automaticamente desclassificado da convocação. 

Confira a lista completa dos nomes: 
 

Vila dos Idosos

Esperada desde o começo das obras, com início da construção datando de meados de junho de 2022 - como acompanha o Correio do Estado -, há uma série de critérios para que os idosos que buscam uma locação social na Vila, como: nunca ter sido contemplado com nenhuma unidade habitacional no País; ter renda de até três salários mínimos e independência para locomoção. 

Com seleção individual, o projeto da Vila dos Idosos teve mais de 1,2 mil inscrições - concorrência de 23 nomes para cada casa -, em busca de uma entre as 40 unidades habitacionais sorteadas hoje (29).  

Com uma taxa de R$155 para o custo operacional, que deve levantar um valor de seis mil reais a serem somados com a previsão de outros R$20 mil pelas locações dos espaços comerciais. 

"Cada unidade tem a sua luz, a energia, a água independente. Mas o condomínio ele custa caro hoje para qualquer pessoa que mora dentro de um. Aqui a gente conseguiu reduzir a 155 reais o custo do aluguel com o condomínio, porque estamos suprindo esses custos com outras alternativas, inclusive exploração comercial publicitária. Temos uma fachada do prédio que vai poder pôr uma placa que o valor virá para o condomínio", explica o Cláudio. 

Conforme a prefeita de Campo Grande, que se disse feliz em entregar a primeira vila dos idosos, esse projeto de locação social já tem ganhado destaque, pois teria sido contemplado como referência nacional na última semana, segundo Adriane Lopes. 

Nas palavras de Adriane Lopes, ao fim do projeto, a construção dos 40 apartamentos saiu pelo valor de 15 milhões de reais em investimentos, preço cerca de cinco milhões mais caro que o orçado na idealização do projeto em 2018 e conforme dito no lançamento no ano de 2021.  

 

Cidades

Leilão da Receita Federal tem iPhone por R$ 800 e pneus a R$ 30

Os lances podem ser feitos a partir de quinta-feira (18), em lotes variados de eletrônicos a peças de veículos; confira

15/09/2025 13h13

Compartilhar

Crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil

Continue Lendo...

Itens apreendidos e abandonados serão leiloados pela Receita Federal, com lotes que vão de um celular iPhone 11 por R$ 800 a pneus Pirelli a partir de R$ 30. O início para dar os lances será nesta quinta-feira (18), e podem participar pessoas físicas e jurídicas.

São 259 lotes variados, entre eletrônicos, peças de carros, reboques e veículos, como um Palio ano 1996/1997 a partir de R$ 4 mil e até um caminhão-baú Volkswagen 2005 por R$ 110 mil.

Caminhão Baú

Videogames


Os amantes de videogames vão apreciar os lotes 101 a 104. O primeiro é um Sony/Y - CFI-1215A, 825GB, com lance inicial de R$ 1 mil. Confira os outros:

  • Lote 102 - Videogame Sony PS5 - R$ 1.300,00
  • Lote 103 - Videogame Sony PS5 1TB - R$ 1.200,00
  • Lote 104 - Videogame Xbox Série X - R$ 1.400,00

Colecionáveis


Os amantes de discos – ou o chamado “bolachão” – vão querer ficar de olho no lote 124, que oferece um pacote de discos de vinil, CDs e DVDs, com lance inicial de R$ 7.300,00, composto por:

  • Stream Deck - Biblioteca de Jogos D24
  • Conjunto de 7 discos de vinil D24
  • CD - A-ha / True North
  • Disco de Colecionador: Hemolia Records
  • DVD e disco de vinil 143, versão prateada da cantora Katy Perry
Lote 124

Fotografia


O lote 122 deve atrair a atenção de amantes de vídeo e fotografia. O valor inicial é de R$ 30 mil, e nele constam:

  • Filmadora Panasonic AC
  • Atem Mini Extreme Iso (01 vol.)
  • Projetor de vídeo Infocus
  • Microfone Rode Procaster
  • Placa Turing PI2 D24
  • Câmera fotográfica Canon EOS Rebel T7i
  • Câmera fotográfica Nikon D500 AF-S, S/N
  • Câmera fotográfica Nikon D810
  • Câmera fotográfica Sony ZV-1

Atenção


Os lotes 74 a 93, 98 a 104 e 174 a 192 não poderão ser comercializados, ainda que sejam arrematados por pessoa jurídica.

"O pagamento deverá ser efetuado de forma integral (100% do valor da proposta/lance) até o
primeiro dia útil subsequente à data de adjudicação, ou, ainda, no prazo de 07 (sete) dias corridoscontados a partir do vencimento, implicando em acréscimo a título de multa moratória, conformeprevisto no art. 162 da Lei nº 14.133/2021", diz o regulamento do leilão.

Sobre os veículos

O edital especifica que todos os veículos que estão disponíveis no leilão estão estacionados há algum tempo e, por isso, esclarece que os interessados estejam cientes de que as baterias podem estar descarregadas, assim como:

Os pneus murchos. Alguns, inclusive, não possuem bateria e/ou não possuem chaves ou pneus/rodas. Para a retirada, talvez haja a necessidade de que os arrematantes providenciem serviços de mecânica, borracharia, chaveiro e/ou guincho. Além disso, pelo tempo de armazenamento, a maioria dos veículos não está com o licenciamento em dia, o que impede a circulação, conforme a legislação de trânsito. A entrega de veículos e mercadorias ficará condicionada à capacidade de atendimento diária, com prévio agendamento pelos telefones indicados no edital”. 
 

  • Lote 65: Chevrolet Classic LS 2012/ Usado / Prata - A partir de R$ 12.000,00
  • Lote 66: Volksvagen Bora / Usado / Preto - A parttir de R$ 12.000,00
  • Lote 67: Fiat Pálio EXD, 1996/1997 / Cinza - A partir de R$ 4.000,00
  • Lote 72: Caminhão Iveco Stralis 2012/2013 / Usado / Branco - A partir e R$ 110.000,00
  • Lote 258: SUV Bricciance-MOD V7-Motor 1.8L Deluxe / 0KM - A partir de R$ 40.000,00
  • Lote 259: SUV Bricciance-MOD V7-Motor 1.8L FlagShip / 0KM - A partir de R$ 45.000,00
     
Lote: 259

Cronograma do leilão

  • Início: 18 de novembro, às 8h
  • Fim da apresentação de propostas: 24 de novembro, às 18h

Para acessar o sistema, o usuário deve entrar no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) pelo link: https://cav.receita.fazenda.gov.br/autenticacao/login

A sessão pública e os lances poderão ser acompanhados, em tempo real, pelo site: https://www.gov.br/receitafederal/pt-br

Quem pode participar?

Pessoas físicas

  • Ter idade acima de 18 anos
  • Possuir Cadastro de Pessoa Física (CPF)
  • Ter selo de confiabilidade nível Prata ou Ouro na plataforma gov.br

Pessoas jurídicas

  • Ter Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) regularizado
  • Possuir selo de confiabilidade nível Prata ou Ouro na plataforma gov.br

Confira a relação dos lotes
 

Assine o Correio do Estado

Casa própria

Feirão MS Moradia vai subsidiar imóveis para famílias com renda de até R$ 7 mil

Evento permite a soma de subsídios estaduais e federais para compra de primeiro imóvel

15/09/2025 13h00

Compartilhar

Divulgação

Continue Lendo...

A 3ª edição do Feirão MS Moradia já está marcada para acontecer entre os dias 16 a 19 de outubro, no Shopping Norte Sul Plaza.

Realizado em parceria do Governo do Estado com várias construtoras da Capital, o feirão reúne empreendimentos imobiliários credenciados ao programa, oferecendo imóveis que fazem parte do Bônus Moradia, com valor de até R$ 250 mil.

Famílias com renda de até R$ 7.050 poderão financiar seus imóveis no evento com subsídio de até R$ 32 mil do Governo do Estado e até R$ 55 mil por meio do Programa Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal.

O FEIRÃO

Durante o evento, os visitantes terão acesso a estandes de construtoras parceiras, poderão conhecer os imóveis disponíveis, realizar simulações de financiamento e esclarecer dúvidas diretamente com as equipes da Agehab e das instituições financeiras.

Lá, todo o processo será facilitado, desde a atualização do cadastro até a análise de crédito, permitindo que os interessados saiam do evento já com encaminhamentos concretos para a aquisição da casa própria.

O Bônus Moradia foi criado justamente para apoiar famílias que esbarram na dificuldade de juntar o valor da entrada de um imóvel.

Com o subsídio estadual somado aos benefícios federais e à possibilidade de uso do FGTS, em muitos casos a entrada é reduzida de forma significativa, abrindo as portas para que cada vez mais famílias saiam do aluguel e conquistem seu lar definitivo.

COMO PARTICIPAR

Para participar, é importante que os interessados já estejam inscritos no cadastro da Agehab e levem documentos pessoais, comprovantes de renda e de residência, além de certidões que comprovem não possuir imóvel em seu nome nem ter sido beneficiado por outro programa habitacional.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Carro capota, cai em córrego e estudante morre na Capital
COLISÃO

/ 1 dia

Carro capota, cai em córrego e estudante morre na Capital

2

Resultado da Loteria Federal extração 6000-3, sábado (13/09): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal extração 6000-3, sábado (13/09): veja o rateio

3

Campo Grande: Justiça vai bloquear 10 mil contas bancárias de quem deve IPTU
Arrocho

/ 2 dias

Campo Grande: Justiça vai bloquear 10 mil contas bancárias de quem deve IPTU

4

Javalis colocam em risco águas cristalinas de Bonito
Cidades

/ 1 dia

Javalis colocam em risco águas cristalinas de Bonito

5

Após sofrer um infarto durante agenda, deputado de MS segue em recuperação
Política

/ 23 horas

Após sofrer um infarto durante agenda, deputado de MS segue em recuperação

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?
Leandro Provenzano: Devolução na conta de luz
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Leandro Provenzano: Devolução na conta de luz
O Fim do Benefício Fiscal e as Novas Estratégias de Atração de Investimentos
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

O Fim do Benefício Fiscal e as Novas Estratégias de Atração de Investimentos
Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 05/09/2025

Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?