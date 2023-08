Prefeitura investe R$ 3,3 milhões para adequar Guanandizão para shows

RECORDE

Recorde anterior havia ocorrido no dia 11 de maio, quando agentes da PRF descobriram 14,9 mil kg próximo a Nova Alvorada do Sul

Bi-trem abarrotado com tabletes de maconha foi interceptado entre as cidades de Campo Grande e Sidrolândia DIvultação PRF

Ao interceptarem um caminhão que supostamente transportava óleo vegetal, agentes da Polícia Rodoviária Federal fizeram na tarde desta quarta-feira (16) a maior apreensão de maconha do ano da instituição no país, de 22.470 quilos.

A descoberta aconteceu na altura do quilômetro 470 da BR-060, entre as cidades de Sidrolândia e Campo Grande. O flagrante aconteceu durante fiscalização de rotina e, conforme nota da assessoria da PRF, “durante a entrevista, os policiais desconfiaram do nervosismo apresentado pelo condutor, ele disse que estava carregado com óleo de soja, porém as notas fiscais apresentavam indícios de falsidade. A equipe decidiu realizar uma vistoria nos reboques e ao se aproximar dos compartimentos logo sentiu um forte odor de maconha”.

Ao abrirem os compartimentos dos dois reboques, descobriram que ambos estavam abarrotados de tabletes de maconha e a pesagem do carregamento só terminou durante a madrugada desta quinta-feira (17).

De acordo com a polícia, o motorista confessou ter recebido a carreta com a droga em Ponta Porã e deveria entregá-la em Campo Grande. Pelo serviço, disse que receberia R$ 1.500. A droga e o caminhão foram entregues à Polícia Federal, em Campo Grande.

RECORDE ANTERIOR

Antes da apreensão desta quinta-feira, o recorde da instituição em 2023 era de uma interceptação ocorrida no dia 11 de maio, quando um caminhão com 14.980 quilos de maconha foi flagrado na BR-267, próximo a Nova Alvorada do Sul.

Nos sete primeiros meses do ano, conforme informações disponíveis no site da PRF, foram apreendidas 111,3 toneladas de maconha nas estradas de Mato Grosso do Sul. O volume é idêntico ao de igual período de 2022, quando foram 111,4 mil quilos.

Porém, na comparação com 2021, quando a instituição interceptou 157 toneladas nos primeiros sete meses, o volume foi menor nos dois anos seguintes.

E, mesmo com 22,4 mil quilos apreendidos nesta quarta-feira, o volume ainda fica abaixo das apreensões recordes de 2021, já que naquele ano a PRF havia interceptado mais de 171 toneladas entre janeiro e meados de agosto.

Cocaína

Se as apreensões de maconha estão em queda desde o ano passado, as de cocaína estão em rito contrário. Nos primeiros sete meses do ano a PRF reteve 10.197 quilos, o que praticamente iguala o montante de todo o ano passado, que foi de 10.728 quilos.