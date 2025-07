Prefeitura investe R$ 7,8 milhões em reforma e construção de unidades de saúde em Campo Grande

Aparecida do Taboado

Conforme a polícia, homem dirigia uma motocicleta na contramão da rodovia no momento do acidente.

Um motociclista de 46 anos, identificado como Benaldo Batista dos Santos, morreu na noite de quinta-feira (4) após colidir com uma carreta bitrem na BR-158, em Aparecida do Taboado, município localizado a 458 quilômetros de Campo Grande, no interior do estado.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Civil, Benaldo dirigia uma motocicleta na contramão da rodovia no momento do acidente. A moto atingiu a lateral direita de uma carreta carregada com 50 toneladas de celulose.

O motorista da carreta, que não teve o nome divulgado, relatou às autoridades que seguia em direção ao terminal da empresa para descarregar a carga, por volta das 22h44, quando percebeu uma luz alta vindo em sua direção.

Segundo o motorista do veículo de carga, ele tentou alertar o motociclista com sinais de farol e, ao identificar o risco de colisão frontal, manobrou para a pista contrária — que estava livre — na tentativa de evitar o acidente., sem sucesso.

A perícia confirmou que a motocicleta colidiu na lateral da primeira composição do bitrem, que possui 26 metros de comprimento. Benaldo morreu ainda no local.

Imagens das câmeras de segurança instaladas na carreta foram entregues à polícia e confirmam que a moto trafegava no sentido oposto ao fluxo da rodovia.

Após a colisão, o condutor da carreta parou o veículo, sinalizou a via e acionou o socorro. Equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal foram mobilizadas para atender a ocorrência.

O motorista também passou por avaliação e não apresentava sinais de embriaguez, além de ter colaborado com as autoridades durante todo o atendimento. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente.

