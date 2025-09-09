Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Fatalidade

Prefeitura lamenta morte de servidora que caiu de trilha em MS

A mulher de 61 anos perdeu o controle da bicicleta em um trecho de ladeira da trilha e bateu contra rochas de um córrego

Laura Brasil

09/09/2025 - 14h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Prefeitura Municipal de Cassilândia, por meio das redes sociais, publicou nota de pesar pela morte da servidora Creusnita Gomes da Mata e Rosa, de 61 anos, que não resistiu após cair durante o trajeto em uma região conhecida como Trilha do Gordinho.

A servidora, que atuava na Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada a 418 quilômetros de Campo Grande, fazia a trilha de bicicleta com o marido no domingo (7) e caiu em uma parte do percurso.

Conforme relato no boletim de ocorrência, Creusnita seguia na frente e, ao passar por um ponto de ladeira antes de uma ponte, não conseguiu reduzir a velocidade. Ela acabou perdendo o controle, sofreu a queda e bateu contra pedras de um córrego.

Ainda segundo o registro, um popular que passava pelo local acionou o socorro. No entanto, devido à gravidade do quadro de saúde, foi solicitada a transferência para Campo Grande.

No caminho para o hospital, nesta segunda-feira (8), ela não resistiu e morreu.

Leia a nota de pesar na íntegra:

“É com profundo pesar que comunicamos o falecimento da servidora da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Cassilândia. Nossas condolências aos familiares e amigos por essa perda irreparável.”

Sobre a trilha

A trilha que a servidora percorria com o companheiro é famosa no município de Cassilândia. Em fevereiro de 2022, um grupo de ciclismo instalou placas no local com informações, como a quilometragem de 67 km.

Segundo o Cassilândia Notícias, muitas pessoas têm o costume de passar pela Trilha do Gordinho devido à proximidade com o município. O local costuma ser usado para a prática de ciclismo, caminhada, corrida e outras atividades de lazer.

Crédito: Cassilândia Notícias

Assine o Correio do Estado

Cidades

Desembargador ordenou megaoperação contra corrupção em Terenos com 59 alvos; confira a lista

O prefeito Eduardo Henrique Budke (PSDB) foi preso em sua residência

09/09/2025 12h59

Compartilhar
Prefeito Eduardo Henrique Budke (PSDB) foi preso em sua residência

Prefeito Eduardo Henrique Budke (PSDB) foi preso em sua residência Foto: Reprodução

Continue Lendo...

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ/MS) autorizou a megaoperação "Spotless” de busca e apreensão contra um suposto esquema criminoso na cidade de Terenos. A decisão, assinada pelo desembargador Jairo Roberto de Quadros, mira 59 alvos, incluindo a sede da Prefeitura Municipal, secretarias, residências e empresas de servidores e empresários em Terenos e Campo Grande.

O prefeito Eduardo Henrique Budke (PSDB) foi preso em sua residência. O secretário de administração também está na lista de alvos do Gaeco, porém não foi confirmada sua prisão.  

A Operação Spotless, do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) e Gecoc (Grupo Especial de Combate à Corrupção), é continuação da operação Vellutus, iniciada em 2024 e que investigou esquema de fraudes em licitações de obras. 

A ordem judicial, expedida em 29 de agosto de 2025, lista 59 alvos entre endereços de empresas e pessoas físicas, incluindo a sede da Prefeitura Municipal, secretarias, residências e empresas de servidores e empresários em Terenos e Campo Grande.

As investigações da Operação Velatus e, posteriormente, da Operação Spotless desvendam um sistema em que empresários e servidores públicos operavam em conluio para desviar recursos. A estrutura do grupo criminoso indicava ser dividida em dois núcleos principais. O primeiro é o núcleo político-administrativo, representado pelo ex-secretário de obras Isaac Cardoso Bisneto e pelo servidor Valdecir Batista Alves, que possuíam a capacidade de direcionar editais e simular a concorrência em processos licitatórios.

O segundo é o núcleo empresarial, composto por empreiteiros como Genilton da Silva Moreira, Arnaldo Santiago, Hander Luiz Correa Grote Chaves e Sandro José Bortoloto, que se beneficiavam dos contratos fraudados.

A Operação Velatus também apontou para a criação de empresas sem estrutura ou experiência, demonstrando um esforço deliberado para criar fachadas para as atividades ilícitas.

Conversas obtidas pela investigação de 2024 mostram o ex-secretário de Obras de Terenos, Isaac Cardoso Bisneto, questionando Genilton da Silva Moreira, que foi preso preventivamente em março deste ano, sobre quais empreiteiros participariam do certame.

Segundo o MPMS, as mensagens sugerem um acerto prévio entre os concorrentes. Em outro diálogo, um dos envolvidos menciona que uma nova licitação seria publicada e indica que o resultado já estaria definido.

A operação de busca e apreensão autorizada pelo TJ/MS mirou diversas empresas do setor de construção e serviços de engenharia, além de seus sócios ou responsáveis. Abaixo estão listadas as empreiteiras e construtoras citadas no mandado:


    1. Arnaldo Santiago Ltda.
        Responsável Associado: Arnaldo Santiago
        Localidade: Campo Grande/MS

    2. Bonanza Comércio e Serviços Ltda.
        Responsável Associado: Cleberson Jose Chavoni Silva
        Localidade: Campo Grande/MS

    3. Conect Construções
        Responsável Associado: Eduardo Schoier
        Localidade: Terenos/MS

    4. Tercam Construções Ltda.
        Responsáveis Associados: Fábio André Hoffmeister Ramires e Jucélia Maria de Oliveira
        Localidade: Campo Grande/MS

    5. Construtora Kurose Ltda.
        Responsável Associado: Fernando Seiji Alves Kurose
        Localidade: Terenos/MS

    6. Base Construtora e Logística
        Responsável Associado: Genilton da Silva Moreira
        Localidade: Terenos/MS

    7. HG Empreiteira & Negócios Ltda.
        Responsável Associado: Hander Luiz Correa Grote Chaves
        Localidade: Terenos/MS

    8. Lopes Construtora e Empreiteira Ltda.
        Responsável Associado: Nadia Mendoça Lopes
        Localidade: Terenos/MS

    9. Angico Construtora e Prestadora de Serviços Ltda.
        Responsável Associado: Sandro José Bortoloto
        Localidade: Campo Grande/MS

    10. Construtora e Empreiteira Real
        Responsável Associado: Sansão Inácio Rezende
        Localidade: Terenos/MS

    11. D'aço Construção e Logística Ltda.
        Responsável Associado: Tiago Lopes de Oliveira
        Localidade: Terenos/MS

    12. Fortes Construtora Ltda.
        Responsável Associado: Alexandre Oliveira Pinheiro
        Localidade: Campo Grande/MS

    13. Agpower Engenharia e Construções Ltda.
        Responsável Associado: Arnaldo Godoy Cardoso Glagau
        Localidade: Terenos/MS

    14. GS Serviços e Construtora Ltda.
        Responsáveis Associados: Celso Ricardo Gazola e Fernando Gomes Camargo
        Localidade: Campo Grande/MS

    15. Construtora Queiroz Ltda.
        Responsável Associado: Daniel Matias Queiroz
        Localidade: Terenos/MS

    16. B2 Empreendimentos Ltda.
        Responsáveis Associados: Felipe Braga Martins e Luziano dos Santos Neto
        Localidade: Campo Grande/MS

    17. Tecnika Construção e Locação de Equipamentos Ltda.
        Responsável Associado: Rinaldo Cordoba de Oliveira
        Localidade: Campo Grande/MS

    18. Marsoft Informática, Construções e Serviços
        Responsável Associado: Rogério Luís Ribeiro
        Localidade: Terenos/MS

    19. RS Construções e Serviço Ltda.
        Responsável Associado: Stenia Sousa da Silva
        Localidade: Terenos/MS

    20. Gomes & Azevedo Ltda.
        Responsável Associado: Marcos do Nascimento Galitzki
        Localidade: Campo Grande/MS

A decisão do Desembargador Jairo Roberto de Quadros determinou a busca e apreensão nos endereços residenciais e/ou profissionais das seguintes pessoas:

  •     1. Henrique Wancura Budke (Prefeito de Terenos)
  •     2. Arnaldo Santiago (Empresário)
  •     3. Cleberson Jose Chavoni Silva (Empresário)
  •     4. Eduardo Schoier (Empresário)
  •     5. Fábio André Hoffmeister Ramires (Empresário)
  •     6. Fernando Seiji Alves Kurose (Empresário)
  •     7. Genilton da Silva Moreira (Empresário)
  •     8. Hander Luiz Correa Grote Chaves (Empresário)
  •     9. Isaac Cardoso Bisneto
  •     10. Leandro Cícero Almeida de Brito
  •     11. Nadia Mendoça Lopes (Empresária)
  •     12. Orlei Figueiredo Lopes
  •     13. Sandro José Bortoloto (Empresário)
  •     14. Sansão Inácio Rezende (Empresário)
  •     15. Tiago Lopes de Oliveira (Empresário)
  •     16. Valdecir Batista Alves
  •     17. Alexandre Oliveira Pinheiro (Empresário)
  •     18. Arnaldo Godoy Cardoso Glagau (Empresário)
  •     19. Celso Ricardo Gazola (Empresário)
  •     20. Daniel Matias Queiroz (Empresário)
  •     21. Edneia Rodrigues Vicente (Empresária)
  •     22. Felipe Braga Martins (Empresário)
  •     23. Fernanda Fidelis de Souza
  •     24. Fernando Gomes Camargo (Empresário)
  •     25. Jucélia Maria de Oliveira (Empresária)
  •     26. Luziano dos Santos Neto (Empresário)
  •     27. Maicon Bezerra Nonato (Secretário de Administração de Terenos)
  •     28. Marcos do Nascimento Galitzki (Empresário)
  •     29. Rinaldo Cordoba de Oliveira (Empresário)
  •     30. Rogério Luís Ribeiro (Empresário)
  •     31. Stenia Sousa da Silva (Empresária)
  •     32. Vanuza Candida Jardim (Empresária)

Assine o Correio do Estado

retificação

Leiloeiro corrige edital que apontava empréstimo bancário a presidiário

Edital dizia que o Sicoob emprestou em 16 de dezembro de 2024 R$ 1 milhão a aos irmãos Valrter e Marcel Martis, quando um estava foragido e o outro, preso

09/09/2025 12h40

Compartilhar
PF desencadeou a Operação Prime em 15 de maio do ano passado e irmãos Martins foram os principais alvos

PF desencadeou a Operação Prime em 15 de maio do ano passado e irmãos Martins foram os principais alvos

Continue Lendo...

Publicação do diário oficial desta terça-feira (9) corrige a informação de que um empréstimo de R$ 1 milhão concedido pela cooperativa de crédito Sicoob concedido à empresa Paris Construtora & Transportadora, pertencente ao foragido da Justiça Valter Ulisses Martins Silva, tenha sido liberado no dia 16 de dezembro de 2024. Na realidade, conforme o edital de hoje, a operação de crédito ocorreu em 22 de dezembro de 2022. 

Em maio do ano passado, Valter Ulisses e seu irmão, Marcel Martins Silva, foram alvos da Operação Prime, uma operação da Polícia Federal contra suposto esquema de tráfico de cocaína e lavagem de dinheiro.

Os irmãos, segundo a PF, teriam acumulado patrimônio da ordem de R$ 100 milhões em menos de uma década por conta de suas atividades supostamente ilegais. O primeiro conseguiu escapar, mas o segundo foi preso preso e ficou detido até julho de 2025.

E mesmo estando na prisão, ele teria sido aceito como avalista do irmão foragido, conforme o edital publido no começo do mês. 

E, com base no edital publicado no diário oficial do Governo do Estado no dia 1º de setembro, o Correio do Estado publicou reportagem informando que os irmãos Martins, mesmo um estando preso e outro foragido, conseguiram empréstimo milionário no Sicoob de Dourados 

Porém, a retificação de agora revela que o empréstimo foi concedido dois anos antes. A operação de crédito veio à tona agora porque os irmãos não pagaram o empréstimo e por isso a cooperativa de crédito está levando a leilão um terreno em um condomínio de alto padrão que foi dado em garantia pelo empréstimo. 

Segundo o advogado Márcio Widal, que defende Marcel Martins e sua esposa,  Evelyn Zobiole Marinelli Martins, o empréstimo foi concedido em dezembro de 2022 à empresa Paris Construtora,  “que é de exclusiva propriedade de Valter Martins Silva desde 2023. Marcel M. Silva e sua esposa participaram apenas na condição de avalistas do negócio".

Como garantia deste empréstimo foi dado um terreno de 944 metros quadrados no  luxuoso condomínio “Hectares Park & Resort”, em Dourados. Se houver interessados no leilão, o valor mínimo do terreno é de R$ 1,2 milhão. Se não houver interesse no início, o valor cai para R$ 1,1 milhão. Em sites do setor, terrenos do mesmo tamanho são oferecidos por até R$ 1,7 milhão. 

PF desencadeou a Operação Prime em 15 de maio do ano passado e irmãos Martins foram os principais alvosErrata do edital do leilãodi terreno foi publicada no diário oficial do Estado nesta terça-feira (9)

Os lances, com valor mínimo de R$ 1,2 milhão podem ser dados somente até esta terça-feira (9). Se não houver oferta, o certame segue até o dia 16, com redução de 100 mil reais. A divulgação do leilão apareceu no diário oficial porque tanto o proprietário da empresa (Valter Martins) quanto o casal foram procurados em três datas e endereços diferentes, mas ninguém foi localizado ao longo da segunda quinzena de agosto.

 A mulher de Marcel também chegou a ser alvo das operações da Polícia Federal, em 15 de maio do ano passado, mas não chegou a ser detida. 

O terreno no condomínio de alto padrão e uma série de outros bens foram sequestrados pela Justiça em maio do ano passado, em meio à Operação Prime. A Justiça Federal comunicou ao cartório nos dias 15 e 20 de maio que o terreno havia sido sequestrado.

Na época da operação, a Polícia Federal informou que em três anos os irmãos Martins acumularam patrimônio da ordem de R$ 100 milhões. E, conforme a PF, este patrimônio seria fruto da lavagem de dinheiro procedente da movimentação de R$ 300 milhões com o tráfico de cocaína.

ANULAÇÃO

Marcel Martins Silva chegou a ficar detido até meados de julho deste ano, mas acabou sendo liberado porque seus advogados conseguiram no Superior Tribunal de Justiça (STJ) uma decisão dizendo que as provas utilizadas pelo Polícia Federal que levaram à decretação de sua prisão eram ilegais. 

De acordo com o advogado Márcio Vidal, “após a decisão do Superior Tribunal de Justiça declarando a ilicitude das provas, a Justiça Federal de Campo Grande, a pedido da Defesa, anulou a ação penal e, também, o inquérito policial, além de todas as medidas cautelares relacionadas”. 

Ainda conforme Márcio Vidal, “a Justiça Federal não recebeu a denúncia por tráfico de drogas contra Marcel M. Silva, permanecendo as acusações de suposta participação em organização criminosa e lavagem de capitais, contra as quais Marcel M. Silva se defendeu na ação penal, que, contudo, não teve decisão sobre o seu mérito em razão da nulidade integral do processo pelo uso de provas ilícitas pela Acusação”.


SICOOB

Depois da correção do edital do leilão, que alterou a data da concessão do crédito, o Sicoob enviou nota ao Correio do Estado informando que “através do advogado Fernando Duque Estrada o Sicoob Centro Sul comprovou categoricamente que não houve a concessão do referido empréstimo na data mencionada e jamais desrespeitaria decisões judiciais para beneficiar ou favorecer quem quer que seja, estando à disposição de todos para eventuais esclarecimentos”.

A nota acrescentou ainda que “o Sicoob Centro Sul reafirma que toda a sua atividade financeira obedece estritamente os ditames legais, respeitando a legislação aplicável, as normas do BACEN, COAF e do Banco Sicoob, bem como as determinações judiciais. Assim, retifica o seu compromisso com todos os seus cooperados e com a sociedade em geral, com os princípios do Cooperativismo, com base na transparência, honestidade, idoneidade, legalidade e respeito a todos que fazem parte da história do Sicoob Centro Sul”.
 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Apostador de Campo Grande acerta 15 números na Lotofácil
"SAIIUU!!"

/ 2 dias

Apostador de Campo Grande acerta 15 números na Lotofácil

2

Juiz suspende pagamento das multas aplicadas nos últimos 12 meses em Campo Grande
CIDADE MORENA

/ 2 dias

Juiz suspende pagamento das multas aplicadas nos últimos 12 meses em Campo Grande

3

Motociclista morre após colidir em poste em MS; Veja o vídeo
acidente

/ 1 dia

Motociclista morre após colidir em poste em MS; Veja o vídeo

4

MS tem três fundos de pensão sob risco de calote do Master
aplicação financeira

/ 1 dia

MS tem três fundos de pensão sob risco de calote do Master

5

Juiz afasta fala contra ex-prefeito na decisão do 'fim do pagamento de multas'
CAMPO GRANDE

/ 1 dia

Juiz afasta fala contra ex-prefeito na decisão do 'fim do pagamento de multas'

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
O Fim do Benefício Fiscal e as Novas Estratégias de Atração de Investimentos
Exclusivo para Assinantes

/ 14 horas

O Fim do Benefício Fiscal e as Novas Estratégias de Atração de Investimentos
Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?
Contratos de seguro nunca mais serão os mesmos: veja o que muda com a nova lei
Exclusivo para assinantes

/ 5 dias

Contratos de seguro nunca mais serão os mesmos: veja o que muda com a nova lei
Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste
Exclusivo para assinantes

/ 1 semana

Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste