Prefeitura marca data para começar limpeza de fios irregulares no centro

Na quarta-feira (26), começa uma operação no centro de Campo Grande para remover os fios soltos, clandestinos e irregulares. As ações terão início às 22h na quarta-feira (26), horário escolhido para evitar impactos no trânsito e na circulação de pedestres.

A área de intervenção compreende o quadrilátero formado pelas avenidas Mato Grosso, 13 de Maio, Afonso Pena e Calógeras, além de ruas internas como 14 de Julho, Antônio Maria Coelho, Maracaju, Marechal Rondon, Dom Aquino e Barão do Rio Branco.

Os fios irregulares comprometem a segurança, a mobilidade e a estética da região central da cidade. A iniciativa reúne tecnologia, articulação institucional e foco na segurança da população, e integra o Projeto Rede Limpa.

Um grupo de trabalho foi organizado para coordenar o mapeamento dos cabos, a logística e a execução da operação. Participam da operação:

Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (AGEMS);

Prefeitura de Campo Grande por meio da Secretaria Especial de Articulação Regional (SEAR);

Defesa Civil;

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades);

Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran);

Concessionária Energisa.

De acordo com a Prefeitura, ao longo dos anos, diversas empresas de telecomunicação instalaram cabos sem regularização ou sem identificação correta nos postes, ocasionando sobrecarga, riscos elétricos, acidentes e danos estruturais. A fiação irregular também prejudica a mobilidade e a estética do Centro, área de grande fluxo de pedestres e veículos.

Após a limpeza, haverá rondas preventivas das forças de segurança para evitar que cabos clandestinos sejam religados. A operação não será pontual, a proposta é que o Projeto Rede Limpa se torne um modelo permanente de ordenamento da rede aérea, com possibilidade de expansão para outros bairros da Capital e até para municípios do Estado.

Projeto Rede Limpa

Mais do que uma operação técnica, o Projeto Rede Limpa representa um modelo de governança colaborativa em que regulação, município e concessionária atuam lado a lado para proteger a população, melhorar a estética urbana e fortalecer a segurança elétrica.

A AGEMS será responsável pela regulação e fiscalização técnica. Segundo o diretor-presidente da Agência, Carlos Alberto de Assis, a ação busca resolver problemas antigos da infraestrutura urbana.

A Energisa será responsável pela retirada dos cabos. Serão removidos fios clandestinos, partidos, abandonados ou sem identificação. Fibras ópticas devidamente identificadas serão preservadas.

A SEAR coordenará a articulação institucional e logística, incluindo definição de horários e comunicação com a população.

“A população reclama dos fios soltos há muito tempo. Eles geram riscos para motociclistas e pedestres, favorecem furtos e prejudicam a estética da cidade, especialmente agora no período natalino. Precisamos de um Centro seguro, bonito e organizado”, diz o secretário Darci Caldo.

A Semades atuará na abordagem técnica do ordenamento urbano, garantindo que o Centro avance para um padrão mais seguro e visualmente organizado.

O secretário Ademar Silva Junior destaca que a iniciativa atende a uma demanda antiga dos comerciantes e da população.

“Há anos comerciantes, associações empresariais e a própria população pedem a retirada dos fios obsoletos no Centro. Além de prejudicar a aparência da região, esses cabos oferecem riscos e dificultam o funcionamento adequado dos serviços de internet. Se os resultados forem positivos, como esperamos, vamos expandir para todo o Centro. E caso algum empresário tenha qualquer problema, como interrupção de serviço, poderá nos comunicar imediatamente para que façamos a restauração”.

