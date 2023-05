Prefeitura prevê arrecadar pelo menos meio milhão com IPTU "atrasado" da rodoviária

Somados os valores, cobrança de cinco anos de IPTU pode render até R$ 550 mil aos cofres públicos - Gerson Oliveira/ Correio do Estado

Pelo menos meio milhão de reais devem ser arrecadados com a cobrança do IPTU "atrasado" da rodoviária, valores contados desde 2019 que giram no mínimo na casa dos R$ 100.000,00 ao ano.

Segundo a secretária Municipal de Finanças e Planejamento, Márcia Helena Hokama, o levantamento da Sefin estima arrecadações de valores que podem chegar até R$ 110 mil ao ano.

Com isso, conforme o texto publicado na edição de terça-feira (02) do Diogrande, o edital de notificação foi lançado através da Divisão de Lançamento de Tributos da Sefin, tratando do IPTU referente aos anos de 2019 até 2023.

Somados, essas arrecadações acumulam valores que giram entre esse meio milhão e podem chegar até R$ 550 mil em IPTU atrasados.

Vale ressaltar que, conforme o texto, esse recolhimento de IPTU terá sua primeira parcela a vencer a partir de 10 de junho deste ano, sendo opcional ainda o pagamento de uma única cota à vista.

Desconto

Para esse pagamento, o texto no Diogrande esclarece que haverá 20% de desconto para quem optar pela quitação à vista, caso as inscrições não tenham débitos inscritos em Dívida Ativa para com a Fazenda Pública.

Ainda, importante frisar que o não pagamento das parcelas acarretará juros de 1% ao mês.

Por fim, parcelas que ultrapassarem para o exercício seguinte (2024) serão atualizadas com base na variação do IPCA-E com aplicação a partir do dia 1º de janeiro conforme art. 2º da Lei 3829/2000.

Entre as intimadas encontram-se relacionadas 12 lojas; 38 guichês; guarda volume e ainda o próprio posto policial do local.

