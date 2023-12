Apesar da divulgação do sorteio de lotes de conjuntos habitacionais para comunidade conhecida como Favela do Mandela, cerca de vinte e cinco pessoas, entre elas casais, solteiros, e outros, ainda não tem definição de onde irão morar.

A Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários explicou que a prefeitura está estudando uma quinta região da Capital para onde as pessoas serão realocadas.

"Está em andamento um estudo que leva em consideração a proximidade com estruturas públicas, como escolas, CRAS e postos de saúde", a pasta explicou em lota e a escolha do local leva em conta a mesma dinâmica das outras regiões escolhidas.

O sorteio dos lotes ocorreu no dia 9 de dezembro em acordo com a comunidade que ainda estava em tendas no local. A publicação acerca do sorteio foi feita em edição extra do Diogrande, no dia 14 de dezembro e informou para onde irão parte das famílias, mães, solo, idosos. No entanto, a indefinição segue para as outras 25 pessoas.

Visita Ministerial

Durante a manhã desta segunda-feira (18) a prefeita Adriane Lopes, conforme noticiado pelo Correio do Estado, negou que tenha recusado ajuda do governo do Estado e de emenda parlamentar para ajudar a construção das unidades de habitação.

“Não foi uma recusa. No meu gabinete não chegou nenhum documento referente a esse valor. E quando chegou na habitação a gente já tinha concluído esse processo e a gente já havia delimitado as áreas e cadastrado as famílias. Mas eu vou dizer pra vocês, não estamos recusando recursos. Eu conversei agora com a senadora e vamos tentar investir esse recurso em outras áreas", explicou.

Entenda

Para atender a comunidade, o projeto de lei foi aprovado pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, no último dia 14 de dezembro, por unanimidade. A ideia era que o projeto autorizasse o Poder Executivo, por intermédio da Agência Popular de Habitação do Estado de Mato Grosso do Sul (Agehab), a conceder isenção do pagamento de casas para a Comunidade do Mandela, em Campo Grande.

O texto teve alterações de emenda parlamentar proposta pelo deputado estadual deputado Pedrossian Neto (PSD), incluiu outras comunidades em situação de vulnerabilidade como Aguadinha, Água Funda, e Só Por Deus, todas localizadas em Campo Grande. Já no âmbito do território sul-mato-grossense abriu-se uma brecha para assentamento onde pessoas estejam em condições precárias.

Na mesma esteira, a parlamentar Mara Caseiro (PSDB) ampliou por meio de emenda para que a isenção seja concedida a outras comunidades que estejam em situação de vulnerabilidade em Mato Grosso do Sul.

A emenda em questão veio da senadora Soraya Thronicke de R$ 9 milhões de reais para as mais de 80 famílias restantes que no caso poderiam ter ficado aos cuidados do governo do Estado por meio da Agência de Habitação Popular de MS (Agehab-MS).

Obras

A construção foi iniciada, na última segunda-feira, 11 de dezembro, em dois bairros, Jardim Talismã e José Tavares. A estimativa para que toda comunidade seja contemplada com a chave da casa é de até 12 meses.

Sendo que no dia 6 de dezembro, ocorreu delimitação dos lotes e dois carros da concessionária da empresa de energia e água estavam acompanhando para iniciar o processo relacionado a tubulação de canos e energia elétrica.

Planejamento

Desde o início do incidente, a prefeita Adriane Lopes deixou claro que a escolha dos terrenos levaria em conta os direitos básicos como esgoto, iluminação pública, asfalto. E também a proximidade de CRAS, Unidades de Saúde e escolas.

Pensando no atendimento das famílias como um todo a Fundação Social do Trabalho (Funsat) esteve presente na comunidade e realizou inscrição de trabalhadores no Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho (Primt), segundo a prefeitura vinte pessoas se inscreveram sendo que 8 foram selecionadas para trabalhar conforme a filtragem do sistema. E informou que outras pessoas ainda seriam chamadas para trabalhar.

A reportagem também questionou em relação a escolas das crianças que serão realocadas no José Tavares e no Jardim Talismã. Veja a nota na íntegra:

"Sobre as escolas a Secretaria Municipal de Educação (Semed), informa que o processo de matrículas já está disponível, sendo que a primeira listagem com as vagas paras as Emeis (Escola Municipal de Educação Infantil), já está no site da Semed, portanto, este é o período oportuno para que os pais e/ou responsáveis possam fazer as matrículas, até 18 de dezembro".

Abrigo e casa de parentes

Na última quarta-feira (13) as famílias foram retiradas das barracas, algumas seguiram para casas de parentes enquanto outras foram abrigadas na Escola Municipal Maestro João Corrêa Ribeiro. A prefeitura levou em consideração o bem-estar e segurança das famílias. Já que havia crianças e idosos com necessidades especiais e o calor extremo e temporais terminam agravando a situação.

Residências

As casas terão metragens diferentes para famílias, solteiros e casais sem filhos, sendo que o segundo grupo terá uma casa de 20,48m², enquanto as unidades habitacionais destinadas a famílias maiores terão 33,73m².

Planta das casas

Solteiros e casais sem filhos

PROPOSTA MANDELA: SOLTEIROS / CASA PADRÃO - ÁREA INICIAL - A=20,48m²

Famílias

PROPOSTA MANDELA: CASA PADRÃO - ÁREA INICIAL - A=33,78m²

