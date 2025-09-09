Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

COBRANÇA

Prefeitura publica edital cobrando a si mesma

Em edital divulgado no Diogrande, Município de Campo Grande está em lista de "não localizados" para cobrança de dívida

Noysle Carvalho

09/09/2025 - 10h20
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O Diário Oficial de Campo Grande, divulgado pela Prefeitura da cidade, publicou hoje na sua 8.052ª edição um edital que notifica e intima nomes responsáveis por loteamentos que possuem dívidas referentes ao ISS e a taxas de construção civil.

Nele, constam 84 nomes, entre eles igreja, construtoras e até mesmo a identificação e intimação para o próprio Município de Campo Grande.

A publicação é feita por meio da Gerência de Fiscalização de Tributos da Secretaria Municipal da Fazenda (SEFAZ) com base na Lei Complementar n.02, de 15/12/1992.

O edital registra em lista o nome dessas pessoas que não foram localizadas e que não foi possível comunicar a elas sobre as dívidas atrasadas, com tentativa falha tanto pessoalmente ou por via postal.

Essas dívidas de impostos atrasados e taxas possuem número de notificações em que algumas são desde 2010. O número da notificação para o Município de Campo Grande é do ano passado.

Para recorrer a intimação é necessário procurar a Coordenadoria de Julgamento e Consultas. Tanto para interpor essa intimação, ou para quitar as dívidas foi dado um prazo de 15 dias a partir da divulgação do edital, ou seja, contados a partir de hoje. 

Caso os responsáveis não façam algo dentro dessa quinzena a Prefeitura deve registrar um documento que conste a cobrança e a não resolução dela dentro do prazo estimado, chamada Certidão de Decurso de Prazo.

Após isso, pessoas e empresas intimadas ficam sujeitas à próximos passos, seja para cobrança judicial ou outras medidas legais.

ISS

O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), é regulamentado pela Lei Complementar nº 116/2003. Ele é cobrado por cada município sobre prestação de serviços em geral.

Esse valor arrecadado de cobrança do ISS vai para os cofres da cidade em que o serviço é prestado, e serve para custear outros serviços públicos que envolvem saúde, educação, transporte e etc.

As taxas de construções são cobranças feitas pela Prefeitura para controle, fiscalização e regularização de obras comandadas por empresas e pessoas

INQUÉRITO ARQUIVADO

Prefeitura do interior desiste de doação de R$ 400 mil a igreja e MP arquiva processo

De acordo com o processo, os valores estabelecidos seriam destinados para compra de ar-condicionado e automóvel

09/09/2025 10h45

Compartilhar
Como típico de cidades interioranas, distância entre Paróquia e Paço da Prefeitura Municipal de Bela Vista é de pouco mais de 50 metros

Como típico de cidades interioranas, distância entre Paróquia e Paço da Prefeitura Municipal de Bela Vista é de pouco mais de 50 metros Reprodução/Redes Sociais/@edaocorrea

Continue Lendo...

Foi publicado no Diário Oficial do Ministério Público de Mato Grosso do Sul - (MPMS), o arquivamento do inquérito civil que apurava a legalidade da Lei Municipal n° 1.771/2024, que autorizava a Prefeitura Municipal de Bela Vista a efetuar o repasse financeiro  no valor de R$ 400 mil para a Paróquia Santo Afonso Maria de Ligório. 

Conforme a publicação, a doação foi autorizada por lei municipal, mas atendendo as recomendações do Ministério Público, o município de Bela Vista desistiu do repasse. Além disso, pelo mesmo motivo, a entidade religiosa também se recusou a receber. De acordo com o processo, os valores estabelecidos seriam destinados para compra de ar-condicionado e automóvel.

Na ocasião da instauração do inquérito, o Correio do Estado noticiou que, as recomendações feitas pelo Promotor de Justiça Substituto, Guilermo Timm Tocha, buscavam impedir que a igreja recebesse o repasse municipal de R$ 400 mil. 

Entre as várias considerações feitas pelo promotor na época, ele apontava a falta de cadastro de outras entidades religiosas, ou mesmo publicidade que informasse à população de que tal valor poderia ser doado para equipamentos/bens móveis, o que fere a impessoalidade e moralidade, conforme texto da Constituição Federal. 

Sobretudo, na publicação de hoje (9), o MP afirmou não existir violação concreta a princípios administrativos, nem qualquer prejuízo ao Poder Executivo Municipal. Nesse sentido, determinou o arquivamento da ação. Leia na íntegra:

Como típico de cidades interioranas, distância entre Paróquia e Paço da Prefeitura Municipal de Bela Vista é de pouco mais de 50 metros

ENTENDA

Há mais de 130 anos, pelo menos na teoria, o Brasil se firmava como Estado laico, com dever da neutralidade e não doação de recursos financeiros , promovendo uma liberdade para quaisquer crenças e cultos. 

Porém, o promotor evidencia que, no dia 24 de outubro de 2024, a  publicação da Lei Municipal n. 1.771 autorizava o Executivo de Bela Vista efetuar o "repasse financeiro a Mitra Diocesana de Jardim – Paróquia Santo Afonso Maria de Ligório".

Diante disso, foi instaurado inquérito civil para apurar a regularidade/legalidade da referida lei, que permitiria repasse financeiro de  R$ 400 mil. 

Colaborou Leo Ribeiro

Assine o Correio do Estado.

CAMPO GRANDE

Câmara demite escritório de filha de desembargador e esposa de deputado

Desde 2012 o escritório Bastos, Claro & Duailibi Adogados Associados presta serviços à Casa e última contratação foi em 24 de março pelo valor de R$ 300 mil ao ano

09/09/2025 09h45

Compartilhar
Escritório foi contratado mesmo com a Casa de Leis já contando com procuradoria jurídica própria e pelo menos seis advogados concursados ou comissionados

Escritório foi contratado mesmo com a Casa de Leis já contando com procuradoria jurídica própria e pelo menos seis advogados concursados ou comissionados Gerson Oliveira/Correio do Estado

Continue Lendo...

Na seção de atos da administração do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) desta terça-feira (09), foi publicado o extrato de rescisão de contrato entre a Câmara Municipal e "Bastos, Claro e Duailibi Advogados Associado", escritório de advocacia pertencente à filha de desembargado e deputado de Mato Grosso do Sul. 

Conforme descrito no extrato, a rescisão amigável é referente ao contrato firmado entre as partes em 21 de março deste ano - como bem acompanhou o Correio do Estado -, com o fim oficial datando de 29 de agosto e publicado hoje (09) no Diogrande. 

Entre os sócios do escritório estão a advogada Camila Cavalcante Bastos, filha do desembargador Alexandre Bastos, e a esposa do presidente da Assembleia Legislativa, Katia Regina Bernardo Claro.

Escritório foi contratado mesmo com a Casa de Leis já contando com procuradoria jurídica própria e pelo menos seis advogados concursados ou comissionadosReprodução/Diogrande

Relembre

A publicação da contratação do escritório Bastos, Claro & Duailibi Adogados Associados foi feita em 24 de março no Diogrande, para prestação de serviços técnicos profissionais pelo valor de R$ 300 mil ao ano, mesmo com a Casa de Leis já contando com procuradoria jurídica própria. 

Essa contratação foi feita sem licitação, sob argumento de se tratar de escritório especializado em “assessoria jurídica relativa ao Direito Público, de natureza complexa, em licitações e contratos, bem como assessoria jurídica em todos os atos relacionados ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul e aos interesses da Câmara Municipal atinentes ao artigo 168 da Constituição de 1988”. 

Já em junho, a contratação da filha de desembargador e esposa de deputado entrou na mira do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MP-MS), que passou a investigar o acordo com a abertura de inquérito civil cerca de quatro meses depois, para apurar a legalidade e necessidade da contratação. 

Isso porque a Câmara Municipal já conta com pelo menos seis advogados concursados ou comissionados para cuidar da assessoria jurídica da Casa de Leis. 

Pelo menos desde 2012 o escritório presta serviços à Câmara Municipal, porém, entre os anos de 2022 e 2024, por exemplo, o valor pago anualmente era de R$ 150 mil, sendo R$12,5 mil ao mês. 

O pai de Camila, o desembargador Alexandre Bastos, foi afastado do Tribunal de Justiça desde 24 de outubro do ano passado, por conta da operação Ultima Ratio pois, segundo investigação da Polícia Federal, é suspeito de envolvimento em um esquema de venda de sentenças judiciais no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Além dele, outros três desembargadores seguem afastados.

Parte destas suspeitas é justamente relativa à contratação do escritório da filha por prefeituras e câmaras de vereadores. A própria advogada Camila Bastos foi alvo da investigação e por conta disso acabou desistindo da disputa pelo comando a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MS), na qual ocupava o cargo de vice-presidente. 

Mas, apesar do escândalo, o vereador Papy renovou o contrato e concedeu o aumento baseado no argumento já citado acima. 

Caminhos da demissão

Cerca de um mês após abertura do inquérito, o MP recomendou o rompimento do contrato com o escritório de advocacia Bastos, Claro & Duailibi Advogados Associados, entendendo que não há justificativas legais para a contratação sem licitação. 

Entretanto, a "promessa" por parte do presidente da Câmara, Papy, de demitir o escritório ligado a "medalhões", só veio no início do mês de agosto, exatos 17 dias após receber a recomendação.  

A recomendação da promotoria foi publicada no primeiro dia do recesso da Casa de leis, com as "férias de meio de ano" acabando em 31 de julho mas os parlamentares retornando aos trabalhos em sessão público no dia 05 de agosto. 

Caso houvesse o rompimento do contrato  no dia da publicação do MPMS, a Câmara teria economizado pelo menos R$ 13 mil. 

 

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Apostador de Campo Grande acerta 15 números na Lotofácil
"SAIIUU!!"

/ 2 dias

Apostador de Campo Grande acerta 15 números na Lotofácil

2

Juiz suspende pagamento das multas aplicadas nos últimos 12 meses em Campo Grande
CIDADE MORENA

/ 2 dias

Juiz suspende pagamento das multas aplicadas nos últimos 12 meses em Campo Grande

3

Motociclista morre após colidir em poste em MS; Veja o vídeo
acidente

/ 1 dia

Motociclista morre após colidir em poste em MS; Veja o vídeo

4

MS tem três fundos de pensão sob risco de calote do Master
aplicação financeira

/ 1 dia

MS tem três fundos de pensão sob risco de calote do Master

5

Juiz afasta fala contra ex-prefeito na decisão do 'fim do pagamento de multas'
CAMPO GRANDE

/ 1 dia

Juiz afasta fala contra ex-prefeito na decisão do 'fim do pagamento de multas'

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
O Fim do Benefício Fiscal e as Novas Estratégias de Atração de Investimentos
Exclusivo para Assinantes

/ 12 horas

O Fim do Benefício Fiscal e as Novas Estratégias de Atração de Investimentos
Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?
Contratos de seguro nunca mais serão os mesmos: veja o que muda com a nova lei
Exclusivo para assinantes

/ 5 dias

Contratos de seguro nunca mais serão os mesmos: veja o que muda com a nova lei
Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste
Exclusivo para assinantes

/ 1 semana

Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste