Cidades

CAMPO GRANDE

Prefeitura quer implantar voo comercial para ligar Brasil e Chile

A proposta reforça os avanços da Rota Bioceânica e busca integrar o desenvolvimento econômico, logístico e turístico entre os países do corredor que conecta o Brasil ao Oceano Pacífico

Tamires Santana

Tamires Santana

31/10/2025 - 10h30
Nesta quinta-feira (30), a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes se reuniu com autoridades do Brasil e do Chile para discutir a implantação de um voo comercial e turístico ligando Campo Grande (MS) a Iquique (Chile).

Segundo o Poder Executivo,  a ideia é reforçar os avanços da Rota Bioceânica e busca integrar o desenvolvimento econômico, logístico e turístico entre os países do corredor que conecta o Brasil ao Oceano Pacífico.

Na ocasião, a prefeita Adriane Lopes destacou que o diálogo representa mais um passo concreto para tornar realidade a ligação aérea entre as duas cidades, ampliando oportunidades econômicas e turísticas para Campo Grande. “A reunião  é um passo importante para viabilizar a Rota Bioceânica, gerando oportunidades e fortalecendo o desenvolvimento das nossas regiões. Estamos aqui para fazer essa roda girar”, afirmou.

Para o prefeito de Iquique, Maurício Soria, a conexão aérea é fundamental para intensificar a integração comercial e turística entre as cidades. “Estamos a apenas três horas de voo entre Campo Grande e Iquique. Temos grandes atrativos turísticos e potencial comercial por meio da Zona Franca e do nosso porto. A rota bioceânica já é uma realidade e essa ligação aérea será essencial para gerar empregos e desenvolvimento para ambas as cidades”, disse.

Também presente na reunião,  o Ministro da carreira diplomática do Ministério das Relações Exteriores, João Carlos Parkinson ressaltou que o corredor bioceânico deve ser explorado em todas as suas modalidade. “O voo Campo Grande-Iquique tem demanda e sustentação para fortalecer o corredor bioceânico. Empresários sul-mato-grossenses precisam conhecer as vantagens da Zona Franca de Iquique, que reúne mais de 600 empresas de diferentes nacionalidades. Essa integração pode gerar emprego, agregar valor e impulsionar o desenvolvimento regional”, destacou.

O diretor do Aeroporto Internacional de Campo Grande, Usiel Paulo Vieira, reforçou que a capital sul-mato-grossense possui infraestrutura pronta para receber operações internacionais. “Campo Grande tem estrutura completa para receber qualquer tipo de aeronave e realizar operações de cargas e passageiros com destino a Iquique. Temos terminal de cargas preparado para despacho aduaneiro e terminal de passageiros pronto para receber voos internacionais”, explicou Usiel.

Próximos passos

Os primeiros contatos para viabilização do voo foram iniciados pela Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Semades), por meio da Gerência de Integração e Parcerias, durante o VII Fórum Subnacional do Corredor Bioceânico, realizado em Jujuy (Argentina), no início de outubro.

O encontro contou com a presença da prefeita Adriane Lopes, do prefeito de Iquique, Maurício Soria, do ministro de carreira João Carlos Parkinson, do diretor do Aeroporto Internacional de Campo Grande, Usiel Paulo Vieira, e de representantes do setor produtivo, como o presidente do Sindha/MS e membro do Conselho Empresarial de Turismo (CETUR), Juliano Wertheimer, além da equipe técnica da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades) e Secretaria Especial de Planejamento e Parceria Estratégicas (Seppe).

GRATUIDADE

Ônibus será gratuito em dias de Enem e vestibular; veja como garantir passe livre

Transporte coletivo será de graça para estudantes que farão provas em 9, 16 e 23 de novembro e 7 e 14 de dezembro

31/10/2025 12h00

Transporte coletivo de Campo Grande

Transporte coletivo de Campo Grande Gerson Oliveira

Estudantes que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e vestibular das Universidades Estadual e Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS e UEMS) poderão usar o transporte público de graça, nos dias de prova, em Campo Grande.

Com isso, a gratuidade vale exclusivamente para os dias:

  • 9 de novembro de 2025, domingo – primeiro dia de ENEM
  • 16 de novembro de 2025, domingo – segundo dia de ENEM
  • 23 de novembro de 2025, domingo – vestibular UEMS
  • 7 de dezembro de 2025 – vestibular UFMS
  • 14 de dezembro de 2025 – PASSE UFMS

O objetivo é garantir meio de locomoção para estudantes que não têm condições de se deslocar até o exame, para realizar as provas e concorrer a uma vaga no ensino superior.

A isenção da tarifa aos candidatos ocorre somente nos dias de realização das provas.

O benefício é exclusivo para os estudantes residentes no município de Campo Grande, com direito a dois passes (ida e volta), para todas as linhas dos ônibus.

COMO OBTER O PASSE GRATUITO?

Para ter direito ao benefício, o estudante deve:

  1. Se cadastrar antecipadamente neste site;
  2. Informar dados pessoais;
  3. Informar número de inscrição na prova;
  4. Preencher o formulário;
  5. Imprimir o formulário; e
  6. Pronto! Agora é só aproveitar o passe gratuito nos dias de prova.

A gratuidade é lei em Campo Grande desde 2023 e de autoria do vereador Ronilço Guerreiro (Podemos).

ENEM

Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ocorrerá em 9 e 16 de novembro no Brasil.

A primeira prova, em 9 de novembro, é de Redação; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias, com duração de 5 horas e meia.

A segunda prova, em 16 de novembro, é de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. A duração é de 5 horas.

As matérias cobradas na prova são português, literatura, matemática, química, física, biologia, história, geografia, sociologia, filosofia, artes e inglês ou espanhol.

No Estado, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) e Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) aceitam a nota do ENEM como porta de entrada.

Com a nota do ENEM, é possível cadastrar-se no Sistema de Seleção Unificado (Sisu), Programa Universidade para Todos (Prouni) e Financiamento Estudantil (Fies).

VESTIBULAR UFMS

Vestibular e Programa de Avaliação Seriada Seletiva (PASSE - 1ª, 2ª e 3ª etapa) 2026 da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) serão realizados em 7 e 14 de dezembro.

O exame será aplicado no período matutino, das 8h às 13h.

As inscrições para o vestibular da UFMS estão abertas até 12 de novembro. A taxa de inscrição é de R$100,00 e o período para solicitar a isenção da taxa foi até 3 de outubro de 2025. São mais de 5.000 mil vagas em dezenas de cursos.

VESTIBULAR UEMS

Vestibular da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) será realizado em 23 de novembro. As provas serão aplicadas, na parte da manhã, em 18 municípios do Estado, incluindo Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Naviraí, Ponta Porã e Corumbá. 

As inscrições começaram em 19 de setembro e vão até 6 de novembro. A taxa de inscrição custa R$ 100. São mais de 800 vagas em dezenas de cursos.

Cidades

O peixe que nada 43km em 24 Horas e outras curiosidades da piracema

Entenda o sacrifício, o conflito com barragens e a lei que protege o futuro dos rios

31/10/2025 11h05

Continue Lendo...

Todos os anos, quando as primeiras chuvas de verão tocam a superfície dos rios brasileiros, um chamado ancestral ecoa nas profundezas.

É o início da Piracema, a "subida do peixe" em tupi, mas para quem testemunha o fenômeno, é muito mais do que uma migração: é uma épica e desesperada corrida pela vida, uma batalha contra a correnteza, a exaustão e, cada vez mais, contra as barreiras impostas pelo homem.

Esta não é apenas uma história de biologia; é um conto de heroísmo, sacrifício e o eterno conflito entre a natureza e o progresso.


O herói da jornada: uma maratona contra o tempo

Imagine correr uma maratona inteira, 42 quilômetros, e ter que repeti-la no dia seguinte, e no outro, tudo isso carregando o peso da sobrevivência de sua espécie. É essa a saga do Curimbatá, o verdadeiro herói da Piracema.

Impulsionado por um instinto que a ciência mal consegue decifrar, este peixe é capaz de nadar até 43 quilômetros em apenas 24 horas. Não é um passeio; é um esforço brutal, rio acima, contra a força da água. O objetivo? Chegar às cabeceiras, as águas cristalinas onde a desova pode garantir o futuro.


"Nadar contra a correnteza não é um capricho. É um mecanismo de sobrevivência. O esforço físico é o que amadurece as gônadas, preparando o peixe para o ato final de sua vida: a reprodução."

A jornada é tão intensa que o corpo do peixe se transforma em uma máquina de resistência, guiada por um GPS biológico ativado pelo aumento da temperatura e pela subida do nível dos rios. A natureza não permite erros; o tempo é curto e o destino é implacável.

O sacrifício final: a exaustão e o fim do ciclo

A Piracema é um ato de amor e sacrifício. Para muitos peixes, a desova é o último ato.

Após liberar milhões de ovos, o corpo, esgotado pela maratona e pela reprodução, entra em colapso. Não é raro encontrar peixes que sucumbiram à exaustão extrema. É o preço da vida: o indivíduo se sacrifica para que a espécie persista.

Este ciclo de vida e morte é o que sustenta o ecossistema. Os corpos exaustos se tornam alimento, fechando o círculo da natureza e garantindo que a energia investida na subida retorne ao rio.

O conflito: o monstro de concreto no caminho

O maior drama da Piracema moderna é o conflito com a civilização.

As grandes barragens, símbolos do progresso e da energia, tornaram-se muros intransponíveis no caminho da vida. Elas interrompem a rota ancestral, condenando cardumes inteiros que não conseguem alcançar seus locais de desova.

A resposta humana a essa tragédia são os controversos "elevadores de peixes" ou "escadas de peixes". Estruturas complexas, criadas para tentar enganar o instinto do peixe e levá-lo para o outro lado do concreto. No entanto, a eficácia dessas soluções é debatida: muitos biólogos alertam que a interrupção da rota natural compromete a qualidade da reprodução e a diversidade genética das espécies.

O impacto humano: a lei que protege o futuro

O drama da Piracema se estende à beira do rio, onde o pescador tradicional se depara com a lei do Defeso.

O Defeso é a trégua que o homem dá à natureza. É o período em que a pesca é proibida, não por punição, mas por necessidade. Durante a migração, os peixes estão vulneráveis, focados unicamente na reprodução. Pescar nesse momento seria um golpe fatal no futuro dos rios.

A lei protege o peixe, mas também protege o pescador. Ao garantir que a próxima geração nasça e cresça, o Defeso assegura que haverá peixes para as futuras temporadas de pesca, promovendo a sustentabilidade das comunidades ribeirinhas.

A Piracema é, em última análise, um lembrete poderoso: a vida nos rios é uma luta constante, e a sobrevivência de um ecossistema inteiro depende da nossa capacidade de respeitar a maratona silenciosa que acontece todos os anos.

 

