Despedida ...

O jovem foi morto a facadas no último domingo, durante assalto na praia de Copacabana

O adeus do estudante Gabriel Mongenot Santana Milhomem, de 25 anos, foi de muita emoção na tarde de hoje (21). Dezenas de amigos e familiares se reuniram na despedida do garoto que foi morto a facadas na madrugada do último domingo (19), na praia de Copabacana, no Rio de Janeiro (RJ).

O jovem estava sendo velado desde das 9h, em uma capela na avenida Presidente Ernesto Geisel, região central de Campo Grande. A cerimônia que terminaria às 15h, se estendeu até às 15h30, quando o jovem foi muito aplaudido na saída para o enterro.

Durante o caminho, um comboio de motociclistas da Guarda Civil Metropolitana escoltou o corpo até o Cemitério Santo Antônio, Vila Santa Dorotheia.

Após meia hora de muita emoção, com boas lembranças e muitas palmas, Gabriel, filho da secretária adjunta da SAS (Secretaria de Assistência Social) de Campo Grande, Inês Mongenot foi enterrado às 16h30.

Além de familiares e amigos, o sepultamento foi acompanhado pelo deputado estadual Lídio Lopes (Patriota), que visivelmente emocionado, auxiliou até o final do enterro. Segundo pessoas próximas da prefeita Adriane Lopes, quanto ela e o deputado se reuniam frequentemente com a família e eram muito próximas de Gabriel Mongenot.



Estudioso e gostava de viajar

Reservado, mas que gostava de conhecer pessoas e novas culturas. Essas são as lembranças que o jovem deixa para os amigos mais próximos. Gabriel que estudava medicina na UEMS, mudou-se para Minas Gerais, onde cursava Engenharia Aeroespacial. Ele estava no no Rio de Janeiro, para assistir ao show da cantora norte-americana Taylor Swift, realizado horas após do crime. O garoto aproveitava a madrugada de domingo (19), com os amigos, quando foi esfaqueado durante um assalto nas areias da praia de Copacabana.

“Ele era muito estudioso, muito querido, toda oportunidade de ir em show pop ele ia”, disse o primo, Guilherme Mougenot, advogado de 29 anos.

Anderson Henriques Brandão, que efetuou as facadas no garoto, e Jonathan Batista Barbosa, que participou no crime, estão presos.

Entenda

Gabriel estava no Rio de Janeiro para realizar um outro sonho, assistir ao show da Taylor Swift.

Ele foi assassinado na madrugada de sexta-feirta (17), quando estava na Praia de Copacabana com amigos. Era madrugada e eles estavam descansando à noite.

Conforme os relatos, Gabriel havia cochilado e acordado com o assalto. No susto, estima-se que o bandido tenha achado que ele estivesse reagindo, matando-o com uma facada no tórax. A polícia do Rio de Janeiro, divulgou que o jovem teria morrido com 23 facadas, mas depois corrigiram a informação, alegando que teriam trocado os laudos com a jovem Bruna Lopes da Silva Araújo, morta no Complexo da Maré, no último domingo (19). A Polícia Civil confirmou que Gabriel, morreu com uma facada no tórax.

Após o crime, três suspeitos foram detidos e dois deles permanecem presos. Eles já tinham fichas criminais por outros crimes e o homem apontado como autor das facadas havia sido preso em flagrante na última sexta-feira (17) e solto em uma audiência de custódia no sábado (18), menos de 12 horas antes do assassinato.