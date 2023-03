Prefeitura recorre para não pagar insalubridade e não garante plano de carreira para enfermagem

LUCRO EXORBITANTE

Balanço divulgado nesta semana indica crescimento de 26% em 2022 na comparação com o ano anterior

Nesta quinta-feira, o anúncio do lucro da Petrobras em 2022, de 188 bilhões de reais, causou espanto por conta da grandiosidade dos números. Mas em Campo Grande, também nesta semana, foi anunciado o lucro de uma empresa local que não causou alarde nenhum.

Trata-se do balanço da concessionária Águas Guariroba, que na terça-feira divulgou o balanço anual no qual informa ter obtido lucro líquido de 286,2 milhões de reais no ano passado.

Isso significa aumento de 26% na comparação com os 227,1 milhões de lucro no ano anterior. Uma simples conta revela que a concessionária que explora o serviço público de fornecimento de água e coleta de esgoto lucrou 784,2 mil reais por dia, inclusive aos sábados, domingos e feriados em Campo Grande. Isso equivale a um lucro 36,6 mil reais a cada hora.

Mesmo assim, no dia 3 de janeiro deste ano a empresa obteve, da prefeitura de Campo Grande, autorização para reajustar as tarifas em 6,83%, índice superior ao da inflação do ano anterior. Deste montante, 0,37 ponto percentual foi repassado aos consumidores sob a justificativa de “reequilíbrio econômico da tarifa social da água”.

O balanço anual divulgado no dia 28 de fevereiro mostra que o faturamento bruto da concessionária no ano passado chegou a 903 milhões de reais, ante os 797 milhões de 2021, o que representa aumento pouco superior a 13%.

Ou seja, o lucro líquido (26%) aumentou o dobro na comparação com o faturamento bruto da concessionária.

E os lucros só não foram mais expressivos porque aumentou em quase 20% o valor das contas a receber dos clientes. Ao final de 2021 a Águas Guariroba tinha 170,8 milhões a receber. No fim do ano passado, este montante subiu para 203,9 milhões.

Enquanto isso, os desembolsos da empresa na cidade que lhe garante tamanho lucro são bem acanhados. Os gastos com pessoal (o balanço não revela o número de trabalhadores) passaram de 26,6 milhões em 2021 para 27,6 milhões no ano passado. Aí estão incluídos inclusive os benefícios, como ticket alimentação, por exemplo.

A alta de apenas 4% nos gastos de um ano para o outro indica que houve corte de pessoal, já que o percentual de aumento é inferior ao índice da inflação do período. Além disso, a empresa destinou mais R$ 688 mil de “provisão para bônus da diretoria”.

Os desembolsos com impostos locais, o que seria outra forma de garantir um retorno para a população da capital de Mato Grosso do Sul, também são irrisórios. O balanço anual diz que pagou 147 mil reais em impostos estaduais e outros 281 mil em impostos municipais.

Por outro lado, quando o assunto é impostos federais, os valores já são mais vultosos. Em 2021 foram 178 milhões e no ano passado, 219 milhões, o que representa aumento de 23%.

LONGEVIDADE

O serviço de água e esgoto da Capital foi privatizado no ano de 2000, por um período de 30 anos, quando o prefeito era André Puccinelli. Mas, 12 anos depois, já na gestão de Nelsinho Trad, o contrato foi prorrogado por mais três décadas e agora só acaba em 2060.

O acordo prevê exclusividade no serviço de fornecimento de água na cidade, fazendo com que poços convencionais ou artesianos sejam proibidos, já que poderiam reduzir o faturamento da empresa.

Por obrigação legal, o resumo do balanço anual da Águas Guariroba foi publicado no dia 28 de fevereiro em jornais locais, mas as demonstrações contábeis completas podem ser conferidas no site do grupo que controla a Águas Guariroba (ri.aegea.com.br).

O Grupo Aegea é a maior empresa do setor de seneamento básico do País e no ano passado fechou Parceria Público Privada (PPP) com a Sanesul para explorar o serviço de esgotamento sanitário em 68 cidades do interior de Mato Grosso do Sul.

O conglomerado atua em 178 municípios de 13 estados e atende 26 milhões de pessoas, conforme informações da empresa.