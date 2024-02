Com o alerta do aumento de casos de dengue em todo o país, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), retomou ontem (8) o serviço do 'fumacê' pelos bairros da capital.

O veículo equipado com um inseticida é mais uma ferramenta para combater o mosquito Aedes aegypti – transmissor da dengue, zika e chikungunya. O fumacê percorrerá as regiões com maiores índices de proliferação do mosquito.

Além disso, os agentes de saúde também estão percorrendo casa a casa e fazendo a orientação dos moradores e o chamado bloqueio, que consiste na identificação e eliminação de focos e potenciais criadouros.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Rosana Leite de Melo, as ações estão sendo intensificadas com o objetivo de evitar que Campo Grande vivencie um surto ou epidemia de dengue.

“Estamos agindo de maneira preventiva e estratégica para evitar que a gente tenha um aumento de casos em nosso município. Pedimos que a população receba os nossos agentes e colabore. Se cada um fizer a sua parte, iremos vencer mais essa batalha”, afirmou a secretária.



Casos

Cabe destacar que do dia 01 de janeiro a 06 de fevereiro deste ano, foram notificados 816 casos de dengue em Campo Grande. Até o momento, não houve a notificação de nenhum caso de zika e apenas 01 chikungunya.

No comparativo com o ano passado, a Capital registrou 17.033 notificações de dengue e seis óbitos provocados pela doença. Foram notificados, de janeiro a dezembro de 2023, 92 casos de zika e 176 de chikungunya.

Já no segundo semestre do ano passado houve uma redução significativa nos casos de dengue, se comparado com o período anterior. O pico da doença foi registrado em abril, com mais de 3 mil casos notificados. A partir de junho, houve redução expressiva com estabilização nos meses seguintes.

O mais recente Levantamento Rápido de Infestação do Aedes aegypti (LIRAa) realizado em janeiro detectou três bairros com risco de infestação do mosquito, outros 42 em situação de alerta e 28 a situação é considerada satisfatória.

O levantamento completo está disponível para download no link: https://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/sec-downloads/liraa-janeiro-2024/

Em Mato Grosso do Sul, quatro cidades aparecem com alta incidência dos casos prováveis da doença, segundo boletim epidemiológico da Sesau. Campo Grande é a cidade que apresenta o menor índice entre os 79 municípios de Mato Grosso do Sul. No país, municípios como Rio de Janeiro (RJ), por exemplo, já enfrentam números alarmantes da doença

Fumacê

O combate ao mosquito Aedes aegypti será reforçado em quatro bairros de Campo Grande com o serviço de borrifação ultra baixo volume (UBV) – conhecido como Fumacê. Os serviços começam às 16h e têm previsão de término às 22h de hoje (9).

Para uma maior eficácia do inseticida, é necessário que o morador abra portas e janelas, assim o veneno consegue atingir os locais onde há maior probabilidade de estarem os mosquitos.

O inseticida atinge os mosquitos adultos, preferencialmente as fêmeas, que são as transmissoras das doenças. Ainda assim é possível que outras espécies sejam atingidas e, por isso, é necessária uma aplicação criteriosa do veneno.

Confira o itinerário de hoje (9), das 16:00h às 22:00h :

Escreva a legenda aqui

Assine o Correio do Estado.