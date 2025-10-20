Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Prefeitura rompe contrato de R$ 500 mil com advogados após recomendação

Executivo Municipal cancelou contratos com escritórios de advocacia particulares, após recomendação do Ministério Público de Mato Grosso do Sul

Laura Brasil

20/10/2025 - 15h44
Continue lendo...

Após recomendações feitas em maio pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), a Prefeitura Municipal de Ladário rescindiu contratos considerados irregulares com escritórios de advocacia, no valor de R$ 500 mil.

A orientação da 5ª Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social da Comarca de Corumbá apontou que os contratos jurídicos foram terceirizados aos dois escritórios sem necessidade, já que os próprios advogados do Executivo Municipal poderiam realizar o trabalho.

Outro ponto levantado pelo MPMS foi que a contratação foi realizada sem passar por um processo licitatório,  situação admitida apenas em casos excepcionais, quando é demonstrada de forma objetiva a necessidade de conhecimento técnico especializado não disponível no quadro de profissionais da Prefeitura.

A rescisão foi publicada na última quinta-feira (16) no Diário Oficial da Assomasul, onde a Prefeitura frisou a importância de priorizar a estrutura jurídica que o município já possui, o que não justifica a contratação de escritórios externos.

O Promotor de Justiça, no caso de Ladário, explicou que as atividades descritas nos contratos eram típicas e rotineiras da Procuradoria Municipal, motivo pelo qual a contratação externa não se justificaria.

Além disso, o MPMS reforçou que eventuais novas contratações devem respeitar os critérios legais e constitucionais aplicáveis à Administração Pública.

Roma

Papa Leão XIV recebe pela primeira vez vítimas de abuso sexual na Igreja Católica

A audiência dentro do Palácio Apostólico durou uma hora e o papa ouviu atentamente, disseram os participantes

20/10/2025 13h30

Papa Leão se reuniu com a organização ECA nesta manhã

Papa Leão se reuniu com a organização ECA nesta manhã Divulgação

Continue Lendo...

O Papa Leão XIV se encontrou nesta segunda-feira, 20, pela primeira vez, com uma organização de sobreviventes e defensores de abusos cometidos pelo clero, que disse que o pontífice concordou em manter um diálogo permanente enquanto eles pressionam por uma política de tolerância zero para abusos na Igreja Católica.

A Ending Clergy Abuse (ECA) é uma organização global que vem fazendo campanha para universalizar a política de abuso da Igreja nos Estados Unidos. Entre outras coisas, a política exige a remoção permanente do ministério de um padre com base em um único ato de abuso sexual que seja admitido ou comprovado de acordo com a lei da Igreja.

A política dos EUA, articulada pela primeira vez na década de 1990, foi adotada publicamente no auge do escândalo naquele país, numa tentativa de restaurar a confiança e a credibilidade na hierarquia americana após revelações de décadas de abusos e acobertamentos. É lei religiosa nos Estados Unidos, mas não é adotada em outros lugares.

O pontífice reconheceu que "havia grande resistência" à ideia de uma lei universal de tolerância zero, disse Tim Law, cofundador da ECA. Mas Law afirmou ter informado a ele que a ECA queria trabalhar com ele e o Vaticano para levar a ideia adiante.

Leão XIV já se encontrou com sobreviventes de abusos cometidos pelo clero e foi o interlocutor para ouvir as vítimas na Conferência Episcopal Peruana quando era bispo. Mas o primeiro papa americano da história reconheceu a importância de se reunir com a ECA como uma organização ativista, disseram os membros em uma coletiva de imprensa.

Antes dele, o Papa Francisco e o Papa Bento XVI também se encontraram com vítimas individuais, mas mantiveram ativistas e grupos de defesa à distância.

"Ele disse: 'Este é o próximo passo histórico: sentarmos juntos e conversarmos'", disse o participante alemão Matthias Katsch sobre a reunião desta segunda-feira. "Ele nos permitiu manter contato, ter um canal aberto de comunicação."

A audiência dentro do Palácio Apostólico durou uma hora e o papa ouviu atentamente, disseram os participantes. O Vaticano não a incluiu inicialmente entre as audiências de Leão XIV nesta segunda-feira, embora versões subsequentes da agenda do papa a incluíssem.

Seis membros do conselho da ECA, da Argentina, Canadá, Alemanha, Uganda e Estados Unidos, compareceram. Também em Roma estava Pedro Salinas, membro da ECA, um sobrevivente e jornalista peruano que conhecia Robert Prevost por meio do trabalho que eles realizaram em busca de justiça para sobreviventes de um grupo leigo católico peruano abusivo.

Os sobreviventes começaram a reunião descrevendo suas principais iniciativas: a política de tolerância zero, a convocação de uma conferência sobre supostos abusos no Opus Dei na Argentina e a ajuda a sobreviventes de abuso nas Filipinas para formar uma organização nacional.

"Inspirados por suas palavras ao se tornar papa, viemos como construtores de pontes, prontos para caminhar juntos em direção à verdade, à justiça e à cura", disse a cofundadora da ECA, Gemma Hickey, a Leão XIV.

A sobrevivente ugandense Janet Aguti disse que o papa parecia entender os impedimentos culturais para lidar com o problema do abuso na África, onde líderes religiosos frequentemente afirmam que o abuso não existe, já que não é amplamente discutido na sociedade. Ela disse que as crianças nos Estados Unidos não deveriam ser mais protegidas do que as crianças na África.

"Saí da reunião com esperança e sei que é um grande passo para nós e um momento histórico para mim", disse ela.

Os participantes disseram que buscaram uma audiência com o antecessor Francisco a partir de 2019. Eles disseram que acharam Leão XIV humilde, sincero e comprometido em trabalhar para acabar com o abuso, embora tenham dito que ele pediu que fossem pacientes.

"Hoje sinto que fui ouvida", disse Evelyn Korkmaz, cofundadora da ECA e sobrevivente de um internato no Canadá, da Nação Nishnawbe Aski. "Acredito que ele continuará neste caminho de reconciliação."

Cidades

Contrabando avaliado em R$ 500 mil é apreendido pela polícia em Campo Grande

Em conversa com a polícia, o caminhoneiro informou que levava uma carga de óleo quando recebeu a proposta de entregar uma carga do bairro do Brás em São Paulo

20/10/2025 13h25

Compartilhar

Divulgação PCMS

Continue Lendo...

Durante diligências contra o tráfico de drogas e armas, em estradas clandestinas popularmente chamadas de cabriteiras, a polícia apreendeu um caminhão com produtos contrabandeados avaliados em aproximadamente R$ 500 mil, no bairro Cidade Morena, em Campo Grande.

Uma equipe da Polícia Civil da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (Garras) foi informada de que um caminhão levaria uma carga com cigarros eletrônicos e óculos importados.

Segundo informações, o caminhão estava em um posto de gasolina, para onde a equipe se deslocou, mas não encontrou o condutor.

Os policiais passaram a monitorar o veículo. Algumas horas depois, outro carro se aproximou e deixou o caminhoneiro. Assim que ele subiu no caminhão, foi abordado e relatou que vinha de Primavera do Leste (MT), com destino a São Paulo (SP), onde entregaria uma carga de óleo de cozinha.

O motorista contou que recebeu uma proposta pelo aplicativo Fretbras para levar a carga contrabandeada, que estava escondida atrás dos fardos de óleo, no bairro do Brás. Ele disse que não sabia o que era a mercadoria; pensou apenas que não tinha nota fiscal e que o embarque foi feito em um terreno baldio, em local ermo.

A Receita Federal deve informar o valor final da mercadoria, que, por alto, foi avaliada em R$ 500 mil, devido ao alto valor que o cigarro eletrônico alcança no mercado interno.

