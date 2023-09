Falta de Luz

O horário de pico ocorreu ontem (25) em torno de 22h, a sobrecarga do sistema resultou em 11 bairros sem luz na Capital

Em 2023, energia será menos cara Foto: Álvaro Rezende/Correio do Estado

Diante da onda de calor que atinge Mato Grosso do Sul, a Energisa fez um alerta para novo risco de alto consumo de energia, nesta terça-feira (26), em Campo Grande. O que resultou em bairros sem energia elétrica na Capital e em duas cidades do interior.

Com as altas temperaturas o consumo de energia ontem (25), apresentou seu maior pico em 1.395 MW (Megawatts). Anteriormente, o recorde havia ocorrido na última quinta-feira (21), quando o uso foi de 1.248 MW.

Divulgação Energisa

Veja os bairros Campo Grande parcialmente impactados com queda de energia:

PARQUE RESIDENCIAL RITA VIEIRA

PIONEIROS

MONTE CASTELO

VILA VILAS BOAS

JARDIM LOS ANGELES

UNIVERSITÁRIO

JARDIM PARATI

JARDIM CENTENÁRIO

SANTO AMARO

JARDIM TV MORENA

CARANDA BOSQUE

Bairros Dourados:

PARQUE ALVORADA

CACHOEIRINHA

ÁGUA BOA

Bairros Itaporã:

VILA PIONEIRA

VILA CRISTO REI

Sobrecarga

O horário de pico ocorreu em torno de 22h, devido às altas temperaturas e muitos aparelhos elétricos funcionando ocorreu a sobrecarga do sistema. A energia utilizada neste horário foi tão alta que seria o suficiente para abastecer uma Dourados e meia, a segunda maior cidade do estado.

Aumento de consumo

Rodolfo explicou para o Correio do Estado que é importante que usuários de sistema de energia solar, em caso de ocorrer aumento de uso de aparelhos elétricos que demandam muita energia em casa ou estabelecimento comercial, informe a concessionária.

"Quando há o aumento do consumo de energia de geração ou não é importantíssimo que esse cliente entre em contato com a concessionária e nos avise que ele colocou mais equipamentos na residência para a gente saber que aquela residência mesmo tendo geração solar ela passou a ter mais equipamentos. E que ela pode eventualmente ou a noite, ou em um período onde está tempo nublado, ou às vezes porque o sistema do consumidor parou de funcionar, ela pode, sim, consumir mais energia. Então tenho que preparar o sistema para atender a nova carga que o consumidor colocou".

Tecnologia

Diante do cenário para lidar com a severidade dos eventos climáticos (o chamado "Novo Normal") a empresa investiu em tecnologia, desde a transmissão nas subestações até o ponto em que a energia chega na casa do consumidor.

Além disso, trabalha com o Sistema de Monitoramento Climático em parceria com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e uma ferramenta com o Clima Tempo chamado Smac.

"[Nele] a gente está monitorando focos de calor, princípios de incêndio, temperaturas elevadas e isso também faz parte do nosso planejamento operacional para direcionar as equipes e tentar atender nosso cliente cada vez mais rápido", explicou o gerente de Planejamento de Orçamento da Energisa MS, Rodolfo Acialdi Pinheiro.

Para que a situação não ocorra novamente, a concessionária apela para que o consumidor faça uso consciente da energia.

Veja dicas de como economizar energia:

Ar-condicionado

Não deixe portas e janelas abertas com o equipamento ligado.

Mantenha os filtros limpos.

Diminua ao máximo o tempo de utilização do aparelho.

Coloque cortinas nas janelas que recebem sol direto.

Se possível, priorize a posição de 23ºC.



Ventilador

Deixe ligado apenas quando alguém estiver usando. Deixar o ventilador ligado com antecedência para tentar refrescar um ambiente, não funciona, ele apenas desperdiça energia.



Geladeira

Evite deixar a porta aberta.

Regule a temperatura interna de acordo com o manual de instruções.

Não coloque alimentos quentes dentro do equipamento.

Deixe espaço para ventilação na parte de trás da geladeira.

Não forre as prateleiras.

Descongele a geladeira e verifique as borrachas de vedação regularmente.



Em casos de queda de energia, é necessário que os consumidores registrem a solicitação de falta de energia pelos canais de comunicação. A atualização de carga pode ser feita pelos mesmos meios.

