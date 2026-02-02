Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

PROGRAMA SOCIAL

Prefeituras de MS deixam passar possíveis fraudes no Bolsa Família

Controladoria-Geral da União fez pente-fino em duas cidades e identificou falhas no controle de famílias de "um pessoa só"

Felipe Machado

02/02/2026 - 08h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Controladoria-Geral da União (CGU) realizou auditorias nos municípios de Amambai e Aparecida do Taboado para apurar uma possível falha nos cadastros de famílias unipessoais (aquelas compostas por apenas uma pessoa) no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), mais especificamente no Bolsa Família.

O órgão federal apurou vários descumprimentos de preceitos que podem resultar em fraudes, como um baixo controle nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) na liberação de benefícios para famílias unipessoais (em alguns casos, para pessoas poderem morar dentro da mesma residência), além do mau uso de recursos para melhorar a integridade do sistema.

Segundo os relatórios de avaliação divulgados em dezembro do ano passado, as auditorias em ambas as cidades foram realizadas por mais de um mês entre fevereiro e março de 2025.

De acordo com o próprio documento, os trabalhos foram feitos “em decorrência do significativo porcentual de famílias unipessoais que constam do CadÚnico, assim como do crescimento constante ocorrido nos últimos dois anos”.

Aparecida do Taboado

Em Aparecida do Taboado, o município recebeu R$ 20.397,97 de repasse do Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no Sistema Único de Assistência Social (Procad-Suas), no exercício de 2023. No ano seguinte, mais R$ 93.672,23 do Índice de Gestão Descentralizada (IGD) do Bolsa Família e CadÚnico.

Os dois repasses, conforme descrito pelo CGU, devem ser utilizados para “estimular a atualização e a regularização dos registros unipessoais e promover a busca ativa” e melhorar a gestão dos programas citados. Porém, segundo concluiu a auditoria, isso não foi realizado da maneira devida pelo município.

“Como resultado, verificou-se que os recursos do Procad-Suas e do IGD repassados em 2023 e 2024, respectivamente, pelo MDS [Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome] não foram aplicados nos objetivos do Programa”, disse no relatório sobre Aparecida do Taboado.

No restante do relatório, a CGU diz ter encontrado fragilidades na atuação do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), no controle sobre o processo de cadastramento e identificação de famílias unipessoais em Aparecida do Taboado. A conclusão foi tomada a partir da análise das atas das reuniões realizadas pelo conselho em 2024.

Posteriormente, o órgão do governo federal efetuou entrevistas com três profissionais que atuam nos postos de atendimento do Cadastro Único do município, além do responsável pelo posto e uma assistente social.

Também foram realizadas análises documentais relacionadas a comprovação da realização dos procedimentos de cadastramento e de qualificação de famílias unipessoais de acordo com os normativos vigentes.

Feito esse processo, foi verificado ausência de efetividade nos procedimentos aplicados para cadastramento ou atualização cadastral de famílias unipessoais, no âmbito dos postos de atendimento do município. 

Também foi identificada ausência de comprovação de realização de capacitação nas atividades relacionadas à qualificação do CadÚnico de famílias unipessoais e deficiência de infraestrutura para que essas ações fossem realizadas.

Além disso, foram constatados indicativos de divergência na composição familiar declarada e desatualização dos dados das famílias unipessoais no CadÚnico, em entrevistas que ocorreram a partir de visitas domiciliares da equipe da CGU no endereço residencial constante no instrumento.

Em suma, cinco beneficiários apresentaram indicativos de sua composição familiar não ser unipessoal em Aparecida do Taboado.

Amambai

Em Amambai, a administração municipal não recebeu repasse do Procad-Suas em 2023, mas em 2024 recebeu R$ 24.162,57, ano que o município também embolsou mais R$ 191.597,45 do IGD. Contudo, o órgão do governo federal concluiu que os montantes não foram utilizados da maneira esperada.

“Dessa forma, conclui-se que o município de Amambai/MS não utilizou os recursos do Procad-Suas e aplicou parcialmente os recursos do IGD na qualificação dos cadastros de famílias unipessoais do Cadastro Único”, explica.

A partir de um processo semelhante ao realizado em Aparecida do Taboado, a auditoria encontrou falhas no processo de atualização e averiguação cadastral de famílias unipessoais realizada pelo CRAS em Amambai, como ausência de comprovação de realização de capacitação nas atividades relacionadas a qualificação do Cadastro Único de famílias unipessoais e de infraestrutura para realização das atividades.

Além do mais, foi identificada insuficiência de tecnologia necessária para o cadastramento e atualização de famílias unipessoais do CadÚnico, falha nos controles relacionados à realização de visitas domiciliares de famílias unipessoais cadastradas no instrumento social, falha no upload de documentos dessas famílias e insuficiência na quantidade de visitas domiciliares para garantir a qualidade do cadastro unipessoal.

Na conclusão, a CGU destaca que foram localizados dois beneficiários que apresentaram sinais de que sua composição familiar não caracteriza ser unipessoal.

Mudança recente

No final de 2024, o governo federal anunciou que realizaria um pente-fino com foco nas famílias unipessoais cadastradas no Bolsa Família.

Na época, havia a suspeita de que 400 mil a 500 mil recebiam o benefício de maneira irregular, o que geraria uma economia estimada de R$ 4 bilhões aos cofres públicos, caso eles fossem descadastrados.

Dito e feito, assim como as auditorias realizadas em Amambai e Aparecida do Taboado, outros diversos municípios em outros estados brasileiros também foram avaliados.

Essa questão recebeu tanta atenção do governo federal que, em março do ano passado, foi publicado o decreto n° 12.417 no Diário Oficial da União, que estabeleceu que famílias unipessoais só podem ingressar no Bolsa Família com a realização de entrevista domiciliar para inscrição ou atualização do CadÚnico.

*Saiba

Estado tem 181 mil beneficiados 

Em janeiro deste ano, um total de 181.197 famílias em Mato Grosso do Sul foram contempladas com o Bolsa Família, com benefício médio de R$ 717,17, a partir de investimento do governo federal de quase R$ 130 milhões.

Assine o Correio do Estado

Giba Um

"A gente conversa sobre isso desde 2023, que meu interesse é ficar em São Paulo..."

de Tarcísio de Freitas, sobre sua última visita a Bolsonaro.

02/02/2026 06h00

Compartilhar

Continue Lendo...

A Justiça autorizou a Prefeitura de São Paulo a penhorar a receita que o Jockey Club receberá pelo aluguel de seu espaço para um evento de tênis. Os recursos deverão ser usados para abater parte da dívida acumulada do clube com o município paulista.

MAIS: a dívida acumulada passa de R$ 800 milhões, entre IPTU e ISS. Pela decisão judicial, os organizadores do Latin American Open, que ocorrerá entre 19 e 29 de março, deverão depositar os recursos da locação em uma conta judicial.

Criando personagens

Como seus recém-completados 40 anos (6 de janeiro) a modelo e atriz Irina Shayk posou para um ensaio para lá de empolgante para V Magazine, em clique feitos pelo renomeado fotógrafo Steven Klein, no qual ela chama de “parceiro”.  Irina conta que em todos os ensaios, seja ele para editoriais ou para campanhas publicitárias ela costuma encarar um personagem.  

“Tudo o que fizemos nesta história surgiu de horas de conversas entre Steven e eu sobre ela, a personagem que construímos juntos. Quem é ela? O que ela ama? Como ela se move pelo mundo? Para mim, ela representa um tipo de feminilidade selvagem. Ela é ousada. Ela é masculina à sua maneira. Ela vive de couro. Ela sai. Ela está na sua era do 'sim', destemida, sem pedir desculpas, completamente ela mesma.” E completa: “Não existem mais limites. Chega de caixas que nos definem como 'modelos' ou 'apenas isso'. Se algo me traz alegria, se sinto amor por isso e se tenho um parceiro criativo ao meu lado que me inspira, então quero explorar. Para mim, esta história representa uma feminilidade selvagem. Criar esta mulher com Steven abriu tantas janelas visuais. Foi como entrar em outro mundo”.

Fora do mundo profissional Shayk é muito família, mesmo vivendo distantes dos pais, a modelo ainda é muito ligada a família e sempre que pode está ao lado deles. Sobre a criação da filha, Lea, de 8 anos (fruto do relacionamento com o ator Bradley Cooper) ela garante que quando está com ela é 100% mãe e fala que a filha também já consegue compreender claramente a profissão dos pais e seus momentos de ausência. Ainda Irina pode ser vista, bem mais comportada na campanha de primavera da Ermanno Scervino.

Você sabe o que é NOLT?

Não é idoso. É NOLT. A nova forma de se dirigir às pessoas 60+ ativas nasce de uma realidade que já está diante de nós. Esse público não se reconhece mais no rótulo de "idoso", carregado de ideias ultrapassadas sobre limitações e fim de ciclos.

Surge, então, NOLT - New Order Living Trend- pessoas que seguem vivendo com propósito curiosidade e vontade de evoluir. Os NOLTS voltam a estudar, aprendem novas tecnologias, fazem cursos, iniciam uma segunda ou até terceira graduação. Muitos abrem novos negócios, empreendem , mudam de carreira ou transformam antigos sonhos em projetos reais. Não esperam mais "o tempo passar", fazem o tempo acontecer. Cuidam da saúde, da mente e das emoções. Viajantes, leitores, voluntários, criadores, líderes de grupos, aprendizes e mentores ao mesmo tempo.

Você sabe o que é NOLT ? 2

Para os NOLTS, os anos não são vistos como peso, mas como bagagem. Experiência não é o limite, é o diferencial. Erram menos e tentam mais por consciência. Sabem que recomeçar não é voltar ao início, é avançar com mais sabedoria. Chamá-los de NOLT é reconhecer que envelhecer mudou. É afirmar que essa fase da vida não é sobre encerrar capítulos, mas escrever os mais autênticos. Porque viver bem depois dos 60 não é exceção - é tendência. O The New York Times já reconhece os NOLTS.

Uma nova paixão

A médica anestesiologista,  vencedora do BBB20, influenciadora, que de quebra ainda dá algumas orientações nos programas matinais da Globo, Thelma Assis, ou “Thelminha” como é conhecida tem mais de 21 anos como passista da Mocidade Alegre, escola  de samba do bairro do Limão, na zona norte de São Paulo.  Em entrevista ela revelou que a pressão por uma estética feminina melhorou, mas ainda existe, e que está longe de chegar ao fim.

“Acho que o primeiro ponto é que precisamos nos sentir bem consigo mesma e entender que o nosso corpo é uma extensão da nossa saúde física e mental, e que o Carnaval é um movimento de resistência e de levar nossa cultura e nosso legado para o mundo, vai muito além do nosso corpo. A nossa saúde precisa estar sempre em primeiro lugar e qualquer objetivo que envolva nosso corpo precisa ter um acompanhamento profissional para que tudo possa ser feito com muito cuidado, sem colocar nossa saúde e integridade física em risco". Pensando no seu bem-estar Thelminha descobriu uma nova paixão: a corrida.  "Durante a preparação para o Carnaval do ano passado eu comecei a correr para melhorar meu condicionamento físico e acabei me apaixonando pela corrida, ela se tornou um hábito em minha vida, tanto que finalizei 2025 correndo os 15 km da São Silvestre".

Descontrole

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), órgão de controle extremo da magistratura, arquivou representação para investigar alegações contra o ministro Dias Toffoli. Seu autor, o deputado Sanderson (PL-RS) ficou perplexo:" Os ministros do Supremo continuarão descontrolados?" Mais: em artigo que repercutiu entre ministros do STF, o ex-senador  Demóstenes Torres sustenta que Dias Toffoli "salva a investigação do Master, o oposto de Moro na Lava Jato", evitando nulidades. E o jurista Miguel Reale diz que "é honroso integrar o Supremo, mas essa honra precisa ser compensada com contenção".

No lugar de Haddad 1

Há uma peça nova no tabuleiro da sucessão de Fernando Haddad na Fazenda. A ministra de Gestão e Inovação, Esther Dweck, desponta como um nome forte dentro do governo para assumir o comando da economia. Dweck é vista como alguém capaz de quebrar resistências e formar consensos em torno de sua nomeação. É querida dentro do PT e carrega uma história de proximidade, sobretudo, com Dilma Rousseff e Gleisi Hoffmann. Da primeira, foi secretária do Orçamento Federal durante a gestão de Nelson Barbosa na Fazenda; da segunda, assessora especial do Senado. E Dweck também tem uma relação especial com o próprio Haddad.

Pérola

"A gente conversa sobre isso desde 2023, que meu interesse é ficar em São Paulo. O presidente elogiou o Caiado. Tem apreço por ele. A gente entende que é uma candidatura que soma com o projeto, que estará junto contra o PT",

de Tarcísio de Freitas, sobre sua última visita a Bolsonaro.

No lugar de Haddad 2

Na avaliação do Planalto, o afinamento com Dweck funcionaria como um amortecedor para a frustração de Haddad por não emplacar o seu candidato ao cargo, o atual secretário-executivo da Fazenda, Dario Durigan. Por fim, a Faria Lima. A eventual escolha de Dweck não seria recebida exatamente com euforia pelos agentes financeiros –  mas estaria longe de ser uma solução que causasse sobressaltos no mercado. Também joga a favor seu alinhamento a Haddad,  em relação ao ajuste fiscal e à reestruturação do Estado. E mais: no começo do governo colaborou muito para a elaboração do novo arcabouço fiscal.

Acerto de contas 1

Agora, já se sabe que, ao atacar "defensores" de Vorcaro, Lula tentava se afastar do Master e desfazer a impressão geral de que tudo não passava de mais um escândalo do seu governo. É que ele estava informado ser iminente o vazamento de sua reunião fora da agenda com o banqueiro, de 1h30 de duração. Para escalar a posição de Lula, assessores apontaram que o alvo seria Dias Toffoli, com quem o petista tem contas a ajustar (em 2019, ele impediu Lula - estava preso - de ir ao enterro de seu irmão Vavá). 

Acerto de contas 2

Depois, Lula deixou vazar sua "irritação" e que gostaria de ver Toffoli (fora do STF). A desestabilização seria contida por colegas do ministro. Lula é do tipo que não esquece e não perdoa os votos de Toffoli nos julgamentos do Mensalão, da Lava Jato e do episódio da morte do irmão. Afinal, foi Lula que colocou Toffoli no Supremo (era seu advogado). Mais: pouco adiantaram as decisões de Toffoli que sacramentaram o fim da Lava Jato. Lula não esquece - e guarda rancor.

Olho na Heineken

A troca de comando na matriz da Heineken acendeu o sinal de alerta entre os executivos da operação brasileira. O novo CEO Dolf van den Brink, assumiu com uma tesoura em cada mão e fará rigorosas cortes globais. O grupo adotará uma disciplina de capital mais rígida, com redução de investimentos. Tudo indica que o Brasil corre esse risco. A era contracionista chega para frear um ciclo de relevantes investimentos no país que tiveram seu auge, em novembro do ano passado, com a inauguração da fábrica de Passos (MG), um aporte de R$ 2,5 bilhões. Nos últimos 12 meses, o consumo de cerveja no Brasil acumula queda de 6%.

"Desunião  Brasil" 1

A saída de Ronaldo Caiado (GO) do União Brasil faz jus ao apelido dado ao partido, inclusive na sigla, de "Desunião Brasil" e o governador goiano deve enfrentar no PSD a mesma falta de apoio que encontrou na antiga casa. Caiado precisa, primeiro, desbancar os governadores Eduardo Leite (RS) e Ratinho Jr. (PR) e ser ungido a candidato. aí, o problema passa a ser dos diretórios, onde há casos de longas parcerias com o PT de Lula.

"Desunião Brasil" 2

Maior colégio eleitoral do país, o PSD de São Paulo flerta com Flávio Bolsonaro (PL) e eventual apoio deve sair "envergonhado". No Rio de Janeiro e Minas Gerais, o partido deve pedir votos para Lula. O mesmo na Bahia onde o PSD indicou nome para o TCE-BA. PSD de Sergipe, Ceará e Piauí também prefere se alinhar a Lula ou um nome mais moderado, como o de Ratinho Jr. A novela sobre quem vai disputar o Planalto deve sair até o final de abril. Ou seja: tudo deve estar resolvido até a desincompatibilização.

MISTURA FINA

A redução da fila do INSS foi uma promessa do discurso de Lula no dia de sua posse, em 2023. Ele prometeu zerá-la. Na época, a fila tinha 1,2 milhão de pessoas aguardando. Três anos depois, a fila está encostando em 3 milhões de pessoas. Todos os meses, o INSS resolve cerca de 1,1 milhão de benefícios, sendo 56% concedidos e o resto negado. A quantidade de resolução é inferior ao número de novos requerimentos.

Ainda o INSS: para que a fila fosse zerada, os servidores do instituto precisariam continuar resolvendo 1,1 milhão de benefícios por mês e fazer 480 mil novas análises e decisões extras. Em um ano, o número seria reduzido drasticamente, estimativa bem otimista, por sinal. O INSS tem déficit de 23 mil servidores e opera com o quadro administrativo de 18 mil pessoas. A pandemia acabou, mas o índice de servidores em home office ainda é alto: em algumas cidades, 70% estão em casa.

As vendas online de medicamentos têm se consolidado no Brasil. De dezembro de 2024 a novembro de 2025, o faturamento das farmácias no ambiente digital aumentou 54,8% na comparação com o mesmo período anterior, segundo a Abrafarma, que fez um levantamento com 29 redes associadas. Pela primeira vez, o e-commerce movimentou no setor cifra superior a R$ 20 bilhões em 12 meses. O comércio digital representa hoje 18% do total das vendas do setor, enquanto 82% ainda estão concentradas nas lojas físicas.

A saída de Virginia Fonseca não chegou a ser novidade para muita gente. Ela e a direção do SBT chegaram a um acordo e acertaram o fim do programa "Sabadou", que ela comandava desde abril de 2024. Virginia vinha se queixando que não conseguia encaixar o programa em sua agenda movimentada desde o ano passado. Quando começou ganhava R$ 300 mil incluindo merchandising e parcerias comerciais, mas chegou a receber até R$ 700 mil mensais por conta de bônus e ações publicitárias. Ela pensou em gravar quatro ou cinco programas num só dia, mas o SBT não tem condições de topar essa alternativa.

Virginia é milionária, tem empresas (uma delas, We Pink faturou sozinha R$ 750 milhões em um ano) e mais de 50 milhões de seguidores. Cobra entre R$ 300 mil e R$ 400 mil por cada propaganda (campanha) e outras parcerias que a levaram a ter um patrimônio de R$ 400 milhões. Também ganha muito fazendo ‘publis’, que podem envolver marcas de roupa, de suplementos e até joguinhos de apostas, como o "Tigrinho". Ou seja: desistir do "Sabadou" não vai deixar Virginia na penúria.

PRESENÇA ILUSTRE

Fundador da XP Investimentos deve participar de evento da Rota da Celulose

Amanhã, segunda-feira (02), o Governo do Estado e a concessionária liderada pela empresa devem dar pontapé inicial no contrato de 30 anos em solenidade com autoridades

01/02/2026 19h00

Compartilhar
Atualmente, Guilherme Benchimol ocupa o cargo de presidente-executivo do Conselho de Administração da XP

Atualmente, Guilherme Benchimol ocupa o cargo de presidente-executivo do Conselho de Administração da XP Foto: Divulgação/XP

Continue Lendo...

Guilherme Benchimol, fundador da XP Investimentos e atualmente presidente-executivo do Conselho de Administração da empresa, deve participar de evento da Rota da Celulose nesta segunda-feira (2), sob organização do Governo do Estado, conforme apurou o Correio do Estado.

A ação deve marcar o pontapé inicial do consórcio Caminhos da Celulose, liderado pela XP Investimentos, e o Governo do Estado no contrato de 30 anos, que prevê investimentos de mais de R$ 10 bilhões nas rodovias ao longo das próximas três décadas.

Os trechos que ficarão sob responsabilidade da XP são os da BR-262, entre Campo Grande e Três Lagoas; da MS-040, entre Campo Grande e Santa Rita do Pardo; da MS-338, entre Santa Rita do Pardo e Bataguassu; e da BR-267, entre Bataguassu e Nova Alvorada do Sul.

Entre os investimentos previstos ao longo da concessão estão a duplicação de 115 km de rodovias, 245 km de terceiras faixas, 38 km de contornos urbanos e 12 km de vias marginais, além da criação de 22 passagens de fauna e 20 alargamentos de pontes.

Em tese, o contrato do termo de transferência dos ativos teria sido assinado na última terça-feira (27), segundo informou o governador Eduardo Riedel (PP). Após essa formalização, a XP Investimentos passa a ser responsável por 870,3 quilômetros de rodovias federais e estaduais na região leste do Estado.

Com patrimônio líquido estimado em 2,1 bilhões de dólares, segundo a revista Forbes, o empresário fundou a empresa em 2001, ao lado de Marcel Maisonnave, seu sócio. Depois de anos de atuação, Guilherme chegou a estar na lista das 50 pessoas mais influentes do mundo em 2018, feita pela Bloomberg. Na época foi o único sul-americano a estar presente no grupo.

Estima-se que, atualmente, a XP Investimentos tenha mais de 1,4 milhões de clientes e apresenta R$ 1,5 trilhão em ativos sob custódia, sendo uma das maiores empresas no segmento do mundo.

PEDÁGIO

O contrato prevê que a Rota da Celulose só passe a cobrar pedágio depois de atender a todas as exigências contratuais para tal. 

Até o início das cobranças, as rodovias sob responsabilidade da XP terão de apresentar padrões mínimos de regularidade do pavimento; sinalização horizontal e vertical em conformidade com as normas vigentes, inclusive com elementos retrorefletivos; revisão completa dos sistemas de drenagem, com ausência total de trechos com empoçamento de água; correção de todos os aterros da rodovia, de modo a zerar qualquer risco de deslizamento; além da adoção de práticas de manutenção permanente, como roçada das margens da rodovia e correção do pavimento.

O cumprimento de todas essas exigências deve fazer com que o usuário das rodovias já perceba uma grande diferença ao trafegar por elas.

Depois que as exigências forem cumpridas, a Rota da Celulose instalará o sistema de pedágio no modelo free flow, um sistema eletrônico que elimina praças físicas e cancelas e permite que os veículos passem sem parar, com a cobrança feita automaticamente por pórticos que leem tags ou placas (OCR) e registram a passagem e o trecho percorrido.

Serão 12 pórticos de cobrança, e o valor da tarifa variará de R$ 5,15 por veículo ou eixo a até R$ 16,55.

O consórcio Caminhos da Celulose, que vai administrar as rodovias, é composto pelas empresas XP Infra V Fundo de Investimento em Participações (FIV), CLD Construtora, Ética Construtora, Distribuidora Brasileira de Asfalto, Conter Construções e Comércio e Conster Construções e Terraplanagem.

As obras de duplicação devem ter início no segundo ano da concessão, já com a cobrança de pedágio em vigor. O contrato prevê que as duplicações na BR-262, em um trecho de 86 km entre Campo Grande e Ribas do Rio Pardo, e de 3,2 km próximo a Três Lagoas, estejam concluídas até o sexto ano da concessão.

O trecho de duplicação da BR-267, entre Bataguassu e o Rio Paraná, com extensão de 13,5 quilômetros, deve começar no sétimo ano da concessão e ser concluído no oitavo ano.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2967, sábado (31/01); veja o rateio
loteria

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2967, sábado (31/01); veja o rateio

2

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2967, sábado (31/01)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2967, sábado (31/01)

3

Resultado da Quina de ontem, concurso 6942, sábado (31/01); veja o rateio
loteria

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6942, sábado (31/01); veja o rateio

4

Resultado da Quina de hoje, concurso 6942, sábado (31/01)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6942, sábado (31/01)

5

Campo Grande: Ministério Público apoia ação da OAB-MS contra aumento do IPTU
PARECER FAVORÁVEL

/ 1 dia

Campo Grande: Ministério Público apoia ação da OAB-MS contra aumento do IPTU

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?
Cobrança judicial e Execução
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Cobrança judicial e Execução
Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 23/01/2026

Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional
Leandro Provenzano: O Fim das Obras Inacabadas?
Exclusivo para Assinantes

/ 22/01/2026

Leandro Provenzano: O Fim das Obras Inacabadas?