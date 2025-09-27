Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

MATO GROSSO DO SUL

Presidente da Fiems, Longen é o 1° de MS a se tornar Cônsul Honorário do Japão

Título dado pelas mãos do embaixador do Japão no Brasil, Teiji Hayashi, é o terceiro vigente em território nacional

Da redação

Da redação

27/09/2025 - 11h01
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Com cerimônia de diplomação, o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems), Sérgio Longen, foi nomeado com o título de Cônsul Honorário do Japão em Campo Grande, na noite de sexta-feira (26).

Fundada ainda em 1979, a Fiems trabalha para o desenvolvimento industrial do Estado, com o título sendo concedido agora a Longen como forma de reconhecimento pela sua atuação, que possibilitou um maior estreitamento inclusive entre as nações. 

Presente na celebração, o governador por Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, ressaltou justamente essa necessidade de estreitamento entre as relações comerciais, destacando o papel da Federação, e consequentemente de Longen, nesse sentido. 

O diploma foi lido em japonês pelo embaixador Teiji Hayashi, concedendo a Longen um mandato de cônsul honorário por cinco anos, que foi inclusive homenageado na cerimônia pela Associação Nipo-brasileira de Campo Grande.

"É o primeiro cônsul honorário da história de Mato Grosso do Sul. Sérgio, além de exercer uma liderança forte no Estado, como presidente da Fiems, também cultiva laços familiares com a comunidade através da sua esposa, Adriana Sato, nipo-brasileira de segunda geração. São motivos que mais do que o habilitam a trabalhar com a nossa embaixada", disse Hayashi. 

Cônsul Honorário

Título entregue pelas mãos do embaixador do Japão no Brasil, Teiji Hayashi, é o terceiro vigente em território nacional, sendo o primeiro para alguém de MS. 

Natural de Toledo (PR), Longen atua na Fiems desde 2007, em parcerias estratégicas com governos e empresas que possibilitam um desenvolvimento industrial e investimento para as mais variadas áreas. 

"Ter um trabalho como esse é desafiador. Já temos importantes relações empresariais com o Japão, no meu caso, há mais de 20 anos, mas entendo que nós precisamos fomentar novas oportunidades para colocar Mato Grosso do Sul no caminho de parcerias sólidas e mostrar que é possível ampliarmos ainda mais as relações comerciais Brasil-Japão e Mato Grosso do Sul-Japão", disse o presidente. 

Vale lembrar, por exemplo, da comitiva local montada entre o o Governo do Estado e a Federação, para a rodada de agendas no Japão na chamada "Missão Ásia", que foi fundamental para viabilizar investimentos com empresários de Tóquio, já que Riedel foi ao continente inclusive mirando uma montadora específica, como acompanhou o Correio do Estado. 

Feliz pela honraria e proximidade entre Brasil e Japão, Longen ressalta que o país possui setores estratégicos importantes. 

"Todas as vezes que sentamos para negociação com o Japão, temos bons resultados. É nessa integração que espero trabalhar, juntamente com a diretoria da Fiems, para o avanço das nossas relações", concluiu. 
**(Com assessoria)

 

Assine o Correio do Estado

Previsão do tempo

Confira a previsão do tempo para hoje (27) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul

Calor aumenta e regiões leste e sudeste podem ter pancadas de chuva

27/09/2025 04h30

Compartilhar

Gerson Oliveira / Correio do Estado

Continue Lendo...

Neste sábado (27), o tempo permanece firme em grande parte de Mato Grosso do Sul, com predomínio de sol e variação de nebulosidade, devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica.

O destaque do dia são as altas temperaturas, com máximas que podem variar entre 37°C e 40°C em várias regiões do estado.

Além do calor intenso, a umidade relativa do ar tende a ficar em níveis críticos, especialmente durante a tarde, com valores entre 15% e 35%, o que exige atenção redobrada com hidratação e cuidados com a saúde e queimadas.

A partir do período da tarde/noite, o intenso transporte de calor e umidade, aliado à atuação de áreas de baixa pressão atmosférica, favorece o aumento de nebulosidade e a ocorrência de pancadas de chuva. Há risco de tempestades isoladas, acompanhadas de raios e rajadas de vento, principalmente nas regiões Sudoeste, Oeste e Sul do estado.

Estão previstas mínimas entre 14°C e 18°C e máximas entre 28°C e 34°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados.

Nas regiões pantaneira e sudoeste, as mínimas devem variar entre 20°C e 26°C e máxima de até 40°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínimas entre 15°C e 24°C e máximas entre 30°C e 38°C.

Em Campo Grande estão previstas mínimas entre 19°C e 22°C e máximas entre 33°C e 36°C. Em grande parte do estado, os ventos atuam do quadrante leste, com valores entre 40 km/h e 60 km/h. Pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

Confira abaixo a previsão do tempo para cada região do estado: 

  • Para Campo Grande, estão previstas temperatura mínima de 22°C e máxima de 35°C. 
  • A região do Pantanal deve registrar temperaturas entre 26°C e 38°C. Deve chover.
  • Em Porto Murtinho é esperada a mínima de 24°C e a máxima de 39°C. Pode chover.
  • O Norte do estado deve registrar temperatura mínima de 20°C e máxima de 38°C. 
  • As cidades da região do Bolsão, no leste do estado, terão temperaturas entre 19°C e 34°C. 
  • Anaurilândia terá mínima de 17°C e máxima de 32°C. 
  • A região da Grande Dourados deve registrar mínima de 18°C e máxima de 34°C. Há previsão de chuva.
  • Estão previstas para Ponta Porã temperaturas entre 17°C e 31°C. Pode chover.
  • Já a região de Iguatemi terá temperatura mínima de 16°C e máxima de 31°C. Deve chover.

Assine o Correio do Estado

Campo Grande

TJMS suspende liminar e valida multas aplicadas sem contrato pela Agetran

Imbróglio já passou por análise de ao menos três juízes

26/09/2025 18h45

Compartilhar
Desembargador Amaury da Silva Kuklinski

Desembargador Amaury da Silva Kuklinski Foto: Divulgação / TJMS

Continue Lendo...

O desembargador Amaury da Silva Kuklinski concedeu, nesta sexta-feira (26), decisão parcial em favor do município de Campo Grande e barrou a liminar que havia determinado a suspensão das multas aplicadas por equipamentos de fiscalização operados pelo Consórcio Cidade Morena, sem contrato vigente com a Prefeitura de Campo Grande.

Com a decisão parcial, as multas voltam a ter validade plena enquanto a questão contratual permanece sob análise do Tribunal de Contas e do colegiado do TJMS.

Na nova decisão, o desembargador relator reconheceu que a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) não tem competência material para cessar a aplicação de penalidades de trânsito, já que estas são impostas exclusivamente pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS). 

Com isso, a Corte suspendeu os efeitos da liminar no ponto em que determinava a interrupção da aplicação de multas e a cobrança das penalidades já registradas. Estimativas apontam que o valor envolvido chega a R$ 31,5 milhões.

Além disso, destacou que a validade das multas decorre do cometimento da infração e da regularidade do auto de infração, conforme previsto no artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), não sendo influenciada pela vigência ou não de contrato administrativo.

Por outro lado, o TJMS manteve a liminar quanto à ordem de cessação do pagamento das chamadas “confissões de dívidas” firmadas pelo município em favor do Consórcio Cidade Morena após o término do contrato administrativo, vencido em setembro de 2024.

O relator frisou que cabe ao Tribunal de Contas do Estado (TCE-MS) fiscalizar esse tipo de reconhecimento de débito e determinou o envio de cópia da decisão ao órgão de controle para análise detalhada da execução contratual, da regularidade dos cálculos de dívidas reconhecidas e da continuidade da prestação de serviços sem respaldo contratual.

O despacho ainda ordena que o TCE-MS informe sobre as razões pelas quais não foi realizado novo certame licitatório a tempo, antes do encerramento do contrato original. 

Histórico

Anteriormente alvo de multas aplicadas pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito, o desembargador Paulo Alberto de Oliveira (TJMS), alegou razão de foro íntimo e declinou da competência para julgar recurso interposto pela Prefeitura de Campo Grande, que pretendia reverter decisão de 1ª instância que suspendeu o efeito das multas.

Anteriormente, Odemilson Fassa também recuou, alegando razões de foro íntimo. No primeiro despacho, porém, Fassa não detalhou o motivo, ao contrário de Paulo Alberto de Oliveira, que disse ter sido alvo das multas supostamente ilegais da Agetran.

O imbróglio jurídico começou no início de setembro, quando o juiz Flávio Renato Almeida Reyes, da 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos, atendeu a ação popular e determinou que a Agetran suspendesse a aplicação das multas oriundas dos aparelhos operados pelo consórcio, além de impedir a cobrança de penalidades aplicadas nos últimos 12 meses. A decisão também anulava o reconhecimento de dívida firmado pelo município.

O argumento do magistrado era evitar que motoristas arcassem com multas aplicadas de forma supostamente irregular, em razão da ausência de contrato válido com a administração pública.

A Procuradoria-Geral do Município recorreu ao TJMS, sustentando que a decisão de 1ª instância afrontava princípios como o da continuidade do serviço público e que poderia gerar prejuízos graves à ordem, segurança e saúde pública.

O recurso enfrentou entraves até chegar ao julgamento: dois desembargadores se declararam suspeitos para atuar no caso por terem sido pessoalmente multados pelos equipamentos da Agetran. 

As partes envolvidas e interessados agora têm prazo de 15 dias úteis para responder ao recurso, em conformidade com o Código de Processo Civil.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Ferrovia Malha Oeste terá nova chance de passar por revitalização em 2026
LOGÍSTICA

/ 1 dia

Ferrovia Malha Oeste terá nova chance de passar por revitalização em 2026

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3497, sexta-feira (26/09)
Loterias

/ 15 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3497, sexta-feira (26/09)

3

Senadora de MS é flagrada trocando informações com advogado do "Careca do INSS"
CPMI DO INSS

/ 1 dia

Senadora de MS é flagrada trocando informações com advogado do "Careca do INSS"

4

Resultado da Super Sete de hoje, concurso 751, sexta-feira (26/09)
Loterias

/ 16 horas

Resultado da Super Sete de hoje, concurso 751, sexta-feira (26/09)

5

Resultado da Quina de hoje, concurso 6837, sexta-feira (26/09)
Loterias

/ 16 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6837, sexta-feira (26/09)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 dia

Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 19/09/2025

Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois