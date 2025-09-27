Natural de Toledo (PR), Longen atua na Fiems desde 2007 e ressalta que o país possui setores estratégicos importantes - Reprodução/Fiems

Com cerimônia de diplomação, o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems), Sérgio Longen, foi nomeado com o título de Cônsul Honorário do Japão em Campo Grande, na noite de sexta-feira (26).

Fundada ainda em 1979, a Fiems trabalha para o desenvolvimento industrial do Estado, com o título sendo concedido agora a Longen como forma de reconhecimento pela sua atuação, que possibilitou um maior estreitamento inclusive entre as nações.

Presente na celebração, o governador por Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, ressaltou justamente essa necessidade de estreitamento entre as relações comerciais, destacando o papel da Federação, e consequentemente de Longen, nesse sentido.

O diploma foi lido em japonês pelo embaixador Teiji Hayashi, concedendo a Longen um mandato de cônsul honorário por cinco anos, que foi inclusive homenageado na cerimônia pela Associação Nipo-brasileira de Campo Grande.

"É o primeiro cônsul honorário da história de Mato Grosso do Sul. Sérgio, além de exercer uma liderança forte no Estado, como presidente da Fiems, também cultiva laços familiares com a comunidade através da sua esposa, Adriana Sato, nipo-brasileira de segunda geração. São motivos que mais do que o habilitam a trabalhar com a nossa embaixada", disse Hayashi.

Cônsul Honorário

Título entregue pelas mãos do embaixador do Japão no Brasil, Teiji Hayashi, é o terceiro vigente em território nacional, sendo o primeiro para alguém de MS.

Natural de Toledo (PR), Longen atua na Fiems desde 2007, em parcerias estratégicas com governos e empresas que possibilitam um desenvolvimento industrial e investimento para as mais variadas áreas.

"Ter um trabalho como esse é desafiador. Já temos importantes relações empresariais com o Japão, no meu caso, há mais de 20 anos, mas entendo que nós precisamos fomentar novas oportunidades para colocar Mato Grosso do Sul no caminho de parcerias sólidas e mostrar que é possível ampliarmos ainda mais as relações comerciais Brasil-Japão e Mato Grosso do Sul-Japão", disse o presidente.

Vale lembrar, por exemplo, da comitiva local montada entre o o Governo do Estado e a Federação, para a rodada de agendas no Japão na chamada "Missão Ásia", que foi fundamental para viabilizar investimentos com empresários de Tóquio, já que Riedel foi ao continente inclusive mirando uma montadora específica, como acompanhou o Correio do Estado.

Feliz pela honraria e proximidade entre Brasil e Japão, Longen ressalta que o país possui setores estratégicos importantes.

"Todas as vezes que sentamos para negociação com o Japão, temos bons resultados. É nessa integração que espero trabalhar, juntamente com a diretoria da Fiems, para o avanço das nossas relações", concluiu.

**(Com assessoria)

