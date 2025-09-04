Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

PEC DOS PRECATÓRIOS

Presidente da OAB/MS critica aprovação da PEC dos Precatórios e chama de "PEC do Calote"

Bitto Pereira afirmou que solicitou aos senadores de MS que votassem contra a proposta, entretanto, ela foi aprovada na terça-feira (2)

Tamires Santana

Tamires Santana

04/09/2025 - 10h15
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Nesta quinta-feira (04), a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), por meio do presidente Bitto Pereira, se posicionou contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 66/2023, que muda as regras dos que retira os precatórios federais do limite de despesas primárias do Executivo a partir de 2026.

Na opinião do presidente a proposta trata-se de um absurdo por limitar o pagamento de precatórios por parte dos municípios. Leia o posicionamento:

“A PEC 66 na verdade é a PEC do calote, um completo absurdo, um desrespeito à garantia da coisa julgada, à segurança jurídica e aos credores que esperam por anos, décadas, para receberem aquilo que tanto lutaram. Por isso somos contra e continuaremos nessa luta. Como presidente da OAB/MS, oficiei a todos os senadores de Mato Grosso do Sul pedindo voto contrário à PEC. Infelizmente, a matéria foi aprovada no Senado, mas agora vamos ao Supremo Tribunal Federal e vamos lutar, porque essa PEC é um absurdo.”

Conforme a OAB, a proposta compromete a efetividade das decisões judiciais, transformando um direito reconhecido pela Justiça em um crédito meramente simbólico. Além disso, reedita mecanismos já declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nas ADIs 4357, 7047 e 7064.

O Conselho Federal da OAB informou que ingressará com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no STF assim que a proposta for promulgada.

ENTENDA

Os senadores aprovaram, nesta terça-feira (2), em segundo turno, a proposta de Emenda à Constituição (PEC) 66/2023 que retira os precatórios federais do limite de despesas primárias do Executivo a partir de 2026. O texto também limita o pagamento dessas dívidas por parte de estados e municípios e refinancia dívidas previdenciárias desses entes com a União.

Na prática, a medida alivia a situação de estados e municípios ao permitir que paguem dívidas judiciais em parcelas menores e com prazo mais longo. E ajuda o governo federal a cumprir a meta fiscal, ao retirar parte desses gastos do teto de despesas.

Os precatórios são ordens expedidas pelo Judiciário para que entes públicos - União, estados, municípios e autarquias - paguem dívidas reconhecidas em processos judiciais que já não cabem mais recursos.

Limitação

Para precatórios devidos por estados, Distrito Federal e municípios, o texto aprovado limita o pagamento de acordo com o estoque de precatórios em atraso.

Assim, em 1º de janeiro de cada ano, se os valores totais em atraso forem de até 15% da receita corrente líquida (RCL) do ano anterior, o município ou estado poderá pagar os títulos cuja soma seja equivalente a 1% dessa receita. Esses índices valerão inclusive para entes federativos que não possuam estoque.

Os percentuais crescem gradativamente até atingirem o pagamento equivalente a 5% da RCL se o estoque for maior que 85% da receita.

*Com informações de Agência Brasil

Assine o Correio do Estado.

Descaminho

Polícia Federal apreende R$ 600 mil em perfumes e cosméticos

Segundo a polícia, produtos são de origem estrangeira

04/09/2025 11h15

Compartilhar

Foto: Divulgação / PF

Continue Lendo...

A Polícia Federal apreendeu cerca de R$ 600 mil em eletrônicos, perfumes, cosméticos, além de três veículos durante ação realizada com apoio da Receita Federal na tarde desta quarta-feira (3), combate ao descaminho em Dourados, interior do Estado.

Todos os produtos são de origem estrangeira e segundo a polícia foram introduzidos no país sem documentação fiscal, em clara tentativa de burlar o controle aduaneiro e a tributação devida.

A operação ocorreu em um imóvel usado como entreposto para depósito e movimentação dos produtos ilícitos. No local, seis pessoas foram encontradas, além de três veículos que seriam empregados na logística de transporte. Pouco antes da abordagem, um carro que deixava o endereço foi interceptado, carregado com celulares e perfumes importados.

Os suspeitos foram presos em flagrante e levados à Delegacia da Polícia Federal em Dourados, autuados pelos crimes de descaminho e associação criminosa. Toda a mercadoria e os veículos foram apreendidos, ficando à disposição da Justiça para as medidas legais cabíveis.

Assine o Correio do Estado

INTERIOR

Conselho defende médicos 'ameaçados' por vereadora "dona de zona" em MS

Presidente do CRM-MS o desagravo faz questão de ressaltar o entendimento de que médicos em questão "agiram com correção e responsabilidade"

04/09/2025 10h59

Compartilhar
Autointitulada

Autointitulada "dona de zona", Isa Marcondes foi eleita pelo partido Republicanos, como a vereadora mais votada de Dourados Reprodução

Continue Lendo...

Nesta quinta-feira (04) o Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso do Sul (CRM-MS) publicou a chamada "nota de desagravo", saindo em defesa dos profissionais da saúde de Dourados que teriam sido "ameaçados" pela vereadora Isa Jane Marcondes. 

Autointitulada "dona de zona", Isa Marcondes foi eleita pelo partido Republicanos, como a vereadora mais votada de Dourados

Conforme o texto publicado hoje (04), uma sessão plenária do CRM-MS realizada em 18 de julho decidiu de forma unânime pela ação de apoio aos médicos do Hospital da Vida em Dourados, através de um "desagravo público". 

"Em razão destes terem sido ameaçados e intimidados durante exercício legítimo da Medica, pela vereadora Isa Jane Marcondes", expõe trecho do desagravo. 

Assinado pela presidente Luciene Lovatti Almeida Hemerly Elias, o desagravo faz questão de ressaltar que fica entendido que que os médicos em questão "agiram com correção e responsabilidade, de acordo com os ditames que regem a profissão médica", complementa. 

"Fiscalizações em Dourados" 

Autointitulada "dona de zona", Isa Marcondes foi eleita pelo partido Republicanos, como a vereadora mais votada de Dourados, somando quase três mil votos que garantiram seu lugar na Câmara Municipal. 

Antes mesmo do fim de 2024, a vereadora popularmente conhecida como "Cavala", já acumulava uma série de "incômodos" entre os servidores públicos douradenses, que passaram a expressar suas preocupações com a ação de "vigilância" da vereadora. 

A campanha eleitoral de Isa Marcondes foi marcada pelo slogan: "Dourados está uma zona e de zona eu entendo", e os vídeos contra o suposto caos na saúde passaram a viralizar regionalmente. 

Logo no começo de julho deste ano, o Sindicato dos Médicos de Mato Grosso do Sul (Sindmed/MS) chamou as ações de "tragédia anunciada", afirmando que as fiscalizações nas unidades de saúde estariam se tornando "insustentáveis". 

Segundo o presidente do Sindmed/MS, Marcelo Santana Silveira, a exposição dos profissionais desde o período eleitoral é classificada como “sensacionalismo barato” e não chegaria ao cerne da questão. 

Inclusive um embate entre a vereadora e um médico chegou a terminar na delegacia, como abordou o Correio do Estado

Presidente da Comissão de Higiene e Saúde, Isa segue com as fiscalizações que realiza na figura de vereadora, material esse com o qual a vereadora alimenta as redes sociais. 
 

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Da cadeia, "chefão do tráfico" conseguiu empréstimo bancário milionário
descontrole

/ 2 dias

Da cadeia, "chefão do tráfico" conseguiu empréstimo bancário milionário

2

STJ livra Banco do Brasil de pagar "Mega-Sena" a filhos de desembargador
Mato Grosso do Sul

/ 3 dias

STJ livra Banco do Brasil de pagar "Mega-Sena" a filhos de desembargador

3

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 282, quarta-feira (03/09)
loteria

/ 17 horas

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 282, quarta-feira (03/09)

4

Açougue que produzia linguiça em sala sem refrigeração é interditado
Risco para consumo

/ 1 dia

Açougue que produzia linguiça em sala sem refrigeração é interditado

5

Frente fria coloca MS em zona de perigo para queda de temperatura e tempestade
Previsão

/ 20 horas

Frente fria coloca MS em zona de perigo para queda de temperatura e tempestade

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Contratos de seguro nunca mais serão os mesmos: veja o que muda com a nova lei
Exclusivo para assinantes

/ 12 horas

Contratos de seguro nunca mais serão os mesmos: veja o que muda com a nova lei
Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste
Exclusivo para assinantes

/ 2 dias

Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste
Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?
Exclusivo para assinantes

/ 6 dias

Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?
Sem concurso e sem garantias: a realidade dos professores temporários em MS
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Sem concurso e sem garantias: a realidade dos professores temporários em MS