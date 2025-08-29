Presidente do STJ visita OAB e Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Na última quinta-feira (28), o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Conselho da Justiça Federal (CJF), ministro Herman Benjamin, visitou a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS) e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, juntamente do Ministro Paulo Sérgio Domingues, também do STJ.

Conforme Herman, as visitas tiveram o objetivo de se aproximar as instituições do Estado. “Essas visitas são uma oportunidade de conhecer e ouvir as instituições. Já estive com a Polícia Federal, o Ministério Público, a Justiça Federal, o Tribunal de Justiça, a OAB, e também na Procuradoria-Geral de Justiça. Trata-se de um contato importante para compreender a realidade local”, afirmou.

Na OAB, os ministros foram recebidos pelo presidente, Bitto Pereira, pela vice-presidente Marta do Carmo Taques, pelo secretário-geral e corregedor-geral, Luiz Renê Gonçalves do Amaral, pela secretária-geral adjunta, Leticia Arrais Miranda Guimarães, pelo diretor-tesoureiro, Fábio Nogueira Costa, pelo Conselheiro Federal e Membro Honorário Vitalício, Mansour Elias Karmouche, e pelo conselheiro federal, Alexandre Ávalo Santana.

Na ocasião, Bitto Pereira destacou a relevância do encontro. “Essa foi a primeira visita oficial do Presidente do STJ, Ministro Herman Benjamin, a OAB/MS. Reiteramos a Vossa Excelência o pleito da advocacia sul-mato-grossense pela criação de novas varas federais em nosso Estado e estamos esperançosos de que esse pedido seja atendido”, disse.

Durante a visita, o presidente do STJ destacou que sua passagem por Mato Grosso do Sul busca ouvir as demandas locais e avaliar a necessidade de expansão da Justiça Federal no Estado.

“A minha visita como presidente do Superior Tribunal de Justiça a Mato Grosso do Sul tem por objetivo, em primeiro lugar, estar presente em um dos estados que mais cresce no país, tomar conhecimento dos problemas que desafiam o Poder Judiciário e a própria advocacia. E, na perspectiva da Justiça Federal, visitar locais onde gostaria de criar novas varas federais. Queremos que isso seja um cartão de visita da magistratura federal brasileira e é importante que a Justiça Federal se faça presente”, afirmou.

Também participaram da visita o Juiz Federal e Auxiliar da Presidencia do Conselho da Justiça Federal, Erivaldo R. Santos, o Juiz Federal e Auxiliar da Corregedoria-Geral do Conselho da Justiça Federal, Otavio Port, o Juiz Federal e Presidente da AJUFE, Caio Castagne Marinho, a Juiza Federal e Diretora do Foro Seção Judiciaria da Mato Grosso do Sul, Monique Marchioli Leite, o Juiz Federal e Auxiliar da Presidencia da TRF3, Fernando Nardon Nielsen, o Juiz Federal e Presidente da AJUFEMS (Associação dos Juizes Federais de Mato Grosso do Sul), Ney Gustavo Paes de Andrade.

Já no TJMS, o ministro foi recebido pelo presidente do TJMS, Des. Dorival Renato Pavan, além de desembargadores e juízes auxiliares da Presidência.

FOTO: TJMS

No momento, Pavan agradeceu a vinda dos ministros e ressaltou a importância da vinda do presidente do Superior Tribunal de Justiça ao Estado. "Fazendo visitas institucionais que lhe permitirão obter uma fiel radiografia dos problemas e avanços aqui existentes, em um intercâmbio de experiências que permitirão franco avanço das grandes decisões que estão sob seu comando no Tribunal da Cidadania, que serão válidas não só no Estado, mas para o Poder Judiciário Nacional como um todo, mercê da escuta ativa de todos os atores que representam o sistema da Justiça brasileira”, afirmou.

Além do ministro Presidente do STJ, do Ministro Paulo Sérgio Domingues e do presidente do TJMS, também participaram do encontro o vice-presidente da corte estadual, Des. Fernando Mauro Moreira Marinho; as desembargadoras Elizabete Anache e Jaceguara Dantas; os desembargadores Marco André Nogueira Hanson, Eduardo Machado Rocha, Odemilson Roberto Castro Fassa e Alexandre Lima Raslan; e os juízes auxiliares da Presidência Joseliza Alessandra Vanzela Turine, Eduardo Eugênio Siravegna e Thiago Nagasawa Tanaka.

