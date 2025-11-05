Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

POSSÍVEL SUICÍDIO

Preso por matar duas mulheres em MS e MT é encontrado enforcado em presídio na Capital

Gilson Castelan de Souza foi preso no dia 28 de outubro, horas depois de matar Luana Cristina, em Campo Grande; ele já tinha matado sua ex-esposa, em Várzea Grande, no Mato Grosso, em 2022

Tamires Santana

Tamires Santana

05/11/2025 - 09h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Gilson Castelan e Souza, de 48 anos, foi encontrado morto por agentes penitenciários em uma cela dentro do Presídio de Trânsito, localizado no complexo penitenciário de Campo Grande, na noite desta terça-feira (4). 

Conforme informações preliminares, o detento foi encontrado enforcado em uma corda improvisada feita com lençóis, o que acendeu a suspeita inicial de suicídio.

Ele estava preso desde a noite do dia 28 de outubro, horas depois de esfaquear e matar Luana Cristina Ferreira Alves, de 32 anos, no Jardim Colúmbia, em Campo Grande. Gilson já tinha um mandado de prisão preventiva em aberto, por matar sua ex-esposa, Silbene Duroure da Guia, de 40 anos, também a golpes de faca, em Várzea Grande, no Mato Grosso, em 2022.

O crime contra Silbene ocorreu em 19 de junho de 2022, e o mandado de prisão preventiva foi emitido pela Justiça mato-grossense três dias depois, em 22 de junho de 2022, mas desde então, Gilson estava foragido, fez a segunda vítima do mesmo crime em Campo Grande.

De acordo com as informações, os dois crimes aconteceram com a mesma violência, sendo que Silbene Duroure foi morta com 13 facadas, enquanto Luana foi atingida por 11 facadas na cabeça, costas e pescoço.

Conforme divulgado pelo Correio do Estado, Luana foi esfaqueada na esquina de sua residência, e após os golpes, ela ainda conseguiu pedir ajuda em uma empresa. Quando os policiais chegaram, ela estava no chão, implorando por socorro.

O serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), também foi acionado para socorrer a vítima, entretanto, ela perdeu muito sangue e teve uma parada cardíaca ainda durante o socorro, não resistiu aos múltiplos ferimentos na região das costas, pescoço e crânio, e faleceu.

Na sequência, Gilson fugiu do local, levando um celular e a arma do crime. Os policiais iniciaram as buscas por ele, que em poucas horas foi encontrado caminhando pela esquina da Rua Júlio Prestes com a Avenida Cônsul Assaf Trad. Ao avistar os militares, ele resistiu a prisão, mas foi contido pelos policiais e preso em flagrante.

Durante consulta, foi constatado que Gilson já tinha um mandado de prisão preventiva em aberto pela morte da sua ex-esposa, expedido pela Vara Especial de Violência Doméstica de Várzea Grande, no Mato Grosso.

Assine o Correio do Estado.

CONDENAÇÃO

Justiça condena criminosos por mortes de adolescentes em Campo Grande

Crime ocorreu no bairro Aero Rancho, os pistoleiros tinham a intenção de matar outra pessoa, por acerto de contas

06/11/2025 19h20

Compartilhar
As famílias dos adolescentes receberão uma indenização no valor de R$ 15 mil cada

As famílias dos adolescentes receberão uma indenização no valor de R$ 15 mil cada Divulgação

Continue Lendo...

Aluizio Pereira dos Santos, juiz presidente da 2ª Vara do Tribunal do Júri, condenou os réus Kleverton Bibiano Apolinário da Silva, Rafael Mendes de Souza e Nicollas Inácio Souza da Silva, pelas mortes de dois adolescentes de 13 anos, no bairro Aero Rancho, em maio de 2024.

O crime planejado teve como mandante Kleverton da Silva, que está preso. De acordo com o Ministério Público do Estado (MPE), a ação criminosa foi motivada por disputa ligada ao tráfico de drogas e executada de forma deliberada em via pública.

A maior sentença ficou para o réu Nicollas Inácio, condenado a mais de 43 anos de reclusão, pelos crimes de tentativa de homicídio (10 anos) de Pedro Henrique e pelos dois homicídios com atenuante pela menoridade (30 anos) das adolescentes Aysla Carolina e Silas Ortiz. Além disso, foi também teve porte ilegal de arma de fogo (3 anos).

Kleverton fica condenado pela tentativa de homicídio de Pedro Henrique, em definitivo, à pena de 14 anos de reclusão.

Já Rafael foi condenado a 11 anos de prisão, pela tentativa de homicídio, receptação e posse irregular de arma de fogo.

João Vitor, um quarto réu, teve seu julgamento adiado devido ao fato do seu advogado ter tido um problema de saúde. O agendamento do acusado será remarcado para 2026. 

George, um outro envolvido no caso, foi absolvido. Ele foi pronunciado por auxiliar, na medida em que ficou responsável por levar e buscar os três acusados referidos na residência, dando-lhes fuga em seu veículo de aplicativo.

As famílias de Aysla e Silas receberão uma indenização no valor de R$ 15 mil cada, a serem corrigidos monetariamente desde a data da decisão, e com juros de mora de 1% ao mês, contados da data do crime a serem pagos pelos acusados solidariamente. 

Pedro Henrique também receberá uma indenização a título de dano moral ipso facto, no valor de R$ 5.000. 

Noite do crime

Na noite de 3 de maio de 2024, por volta das 22h, na rua Flor de Maio, no bairro Aero Rancho, João Vitor, na garupa da motocicleta, conduzida por Nicollas, efetuaram disparos de pistola contra Pedro Henrique. 

Na tentativa de escapar, a vítima correu em direção a um grupo de adolescentes que conversava na calçada. Mesmo assim, os réus prosseguiram com os disparos, resultando na morte de dois adolescentes. Ambos tinham 13 anos de idade.

Segundo confessou um dos réus na investigação, o grupo tinha plena consciência do risco de atingir pessoas inocentes, mas prosseguiram com a ação.

Na sentença, o juiz observou que os réus “agiram com frieza e desprezo pela vida humana” e que a execução ocorreu “em via pública e contra vítimas inocentes, o que abalou a tranquilidade social”.

Assine o Correio do Estado

MUDANÇA

PGE transfere atendimento de dívida ativa para a nova sede

O atendimento ocorre de segunda a sexta e inclui a quitação de dívidas por meio do programa Refis 2025, que iniciou ontem

06/11/2025 18h15

Compartilhar
Atendimento para quitar dívidas ativas tem novo local e telefone para contato está temporariamente indisponível

Atendimento para quitar dívidas ativas tem novo local e telefone para contato está temporariamente indisponível Foto: Marcelo Victor

Continue Lendo...

Inaugurada nova sede no final de outubro, o atendimento presencial da Procuradoria de Controle da Dívida Ativa (PCDA) foi transferido a partir de hoje para a nova sede da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul, localizada na Avenida Afonso Pena, nº 6.134.

Integrando o processo de modernização e reestruturação administrativa da PGE, a mudança no endereço do serviço ocorreu pois a estrutura do lugar, qualidade do atendimento e fácil acesso dos contribuintes aos serviços públicos são facilitados.

A transferência ocorreu pois o novo local oferece melhor estrutura e acessibilidade para os contribuintes e cidadãos que desejam negociar débitos inscritos em dívida ativa. O atendimento presencial na unidade ocorre de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 17h30.

Devido ao processo de realocação do serviço, os telefones para contato estão temporariamente indisponíveis. Porém, os atendimentos presenciais, já na nova sede, seguem normalmente.

Além dessa forma, há também disponível remotamente pelo site: pge.ms.gov.br, para quem deseja acessar serviços como:

  • Emissão de boletos de IPVA;
  • Licenciamento de veículos em dívida ativa;
  • Solicitação de pagamento ou parcelamento de dívidas ativas.

Outras formas de atendimento podem ser acessadas pelo email: [email protected] e WhatsApp, apenas para mensagens, no número (67) 3322-7613.

REFIS 2025

Com o Programa de Recuperação Fiscal, o REFIS 2025, a Procuradoria-Geral de MS iniciou as negociações na última quarta-feira, quando o projeto deu início. A iniciativa é obra do Governo do Estado e oferece condições especiais para regularizar pendências.

Em alguns casos, as multas podem ter redução de 80% e 40% nos juros, além de parcelamento em até 60 vezes, ou seja, 5 anos.

A oportunidade para formalizar a negociação é até o dia 30 de dezembro de 2025. Entre os contemplados para quitação estão créditos tributários e débitos não tributários.

Para créditos tributários de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, o ICMS, são aceitos se forem:

  • Constituídos, ou não;
  • Inscritos, ou não em dívida ativa;
  • E referentes a fatos geradores ocorridos até 28 de fevereiro de 2025.

Em caso de débitos não tributários, em que foram consolidados até a data de publicação da lei, ou seja até 31 de outubro deste ano, também podem ser negociadas multas de órgãos como por exemplo:

  • Procon (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor);
  • IAGRO (Central - Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal do MS);
  • Ambientais simples do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul);
  • E penalidades aplicadas pela Controladoria-Geral do Estado por meio da Secretaria de Estado de Administração (CGE/SAD), com base na Lei Federal Anticorrupção.

Contribuintes com débitos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa, incluindo do Simples Nacional, devem procurar a PCDA pelo e-mail já citado. 

Porém, débitos inscritos em dívida ativa que tem origem em Autos de Cientificação (ACT), notificação ICMS ou outros, devem ser tratados diretamente com a Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ). Para débitos não tributários não inscritos em dívida ativa devem ser negociados junto ao órgão credor.

A oportunidade para os contribuintes campo-grandenses, oferece descontos que serão aplicados em dívidas de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza) e ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Móveis).

O objetivo é que as dívidas sejam renegociadas e o contribuinte fique em dia com as contas do município.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Empreiteira paulista vence licitação milionária em MS
pacote do bndes

/ 2 dias

Empreiteira paulista vence licitação milionária em MS

2

Adriane cria feriadão inédito de 16 dias na prefeitura no final do ano
sem precedentes

/ 1 dia

Adriane cria feriadão inédito de 16 dias na prefeitura no final do ano

3

Lucas de Lima está a dois votos de ser o 2° deputado cassado na história de MS
política

/ 17 horas

Lucas de Lima está a dois votos de ser o 2° deputado cassado na história de MS

4

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1138, quinta-feira (06/11)
Loterias

/ 12 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1138, quinta-feira (06/11)

5

Resultado da Quina de hoje, concurso 6872, quinta-feira (06/11)
Loterias

/ 13 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6872, quinta-feira (06/11)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 9 horas

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade
Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?