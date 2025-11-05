Preso por matar duas mulheres em MS e MT é encontrado enforcado em presídio na Capital

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Gilson Castelan e Souza, de 48 anos, foi encontrado morto por agentes penitenciários em uma cela dentro do Presídio de Trânsito, localizado no complexo penitenciário de Campo Grande, na noite desta terça-feira (4).

Conforme informações preliminares, o detento foi encontrado enforcado em uma corda improvisada feita com lençóis, o que acendeu a suspeita inicial de suicídio.

Ele estava preso desde a noite do dia 28 de outubro, horas depois de esfaquear e matar Luana Cristina Ferreira Alves, de 32 anos, no Jardim Colúmbia, em Campo Grande. Gilson já tinha um mandado de prisão preventiva em aberto, por matar sua ex-esposa, Silbene Duroure da Guia, de 40 anos, também a golpes de faca, em Várzea Grande, no Mato Grosso, em 2022.

O crime contra Silbene ocorreu em 19 de junho de 2022, e o mandado de prisão preventiva foi emitido pela Justiça mato-grossense três dias depois, em 22 de junho de 2022, mas desde então, Gilson estava foragido, fez a segunda vítima do mesmo crime em Campo Grande.

De acordo com as informações, os dois crimes aconteceram com a mesma violência, sendo que Silbene Duroure foi morta com 13 facadas, enquanto Luana foi atingida por 11 facadas na cabeça, costas e pescoço.

Conforme divulgado pelo Correio do Estado, Luana foi esfaqueada na esquina de sua residência, e após os golpes, ela ainda conseguiu pedir ajuda em uma empresa. Quando os policiais chegaram, ela estava no chão, implorando por socorro.

O serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), também foi acionado para socorrer a vítima, entretanto, ela perdeu muito sangue e teve uma parada cardíaca ainda durante o socorro, não resistiu aos múltiplos ferimentos na região das costas, pescoço e crânio, e faleceu.

Na sequência, Gilson fugiu do local, levando um celular e a arma do crime. Os policiais iniciaram as buscas por ele, que em poucas horas foi encontrado caminhando pela esquina da Rua Júlio Prestes com a Avenida Cônsul Assaf Trad. Ao avistar os militares, ele resistiu a prisão, mas foi contido pelos policiais e preso em flagrante.

Durante consulta, foi constatado que Gilson já tinha um mandado de prisão preventiva em aberto pela morte da sua ex-esposa, expedido pela Vara Especial de Violência Doméstica de Várzea Grande, no Mato Grosso.

