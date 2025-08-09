Presos de MS transformam bicicletas velhas em cadeiras de roda

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) realizou, na última semana, a doação de quatro cadeiras de rodas e uma cadeira de banho ao Cotolengo Sul-Mato-Grossense, entidade filantrópica que atende pessoas com deficiência mental e cognitiva, em Campo Grande.

Os equipamentos foram produzidos por detentos do Estabelecimento Penal Masculino de Ivinhema, por meio do projeto “Liberdade sobre Rodas”, que transforma bicicletas apreendidas pela Justiça em cadeiras de roda para pessoas em situação de vulnerabilidade.

Durante a entrega, representantes da Agepen visitaram as instalações do Cotolengo, conhecendo de perto o trabalho humanitário desenvolvido há quase 30 anos pela instituição.

O diretor-presidente do Cotolengo, padre Valdeci Marcolino, afirmou que as cadeiras serão utilizadas tanto pelos assistidos quanto emprestadas a famílias que recorrem à instituição em busca de auxílio.

“Esses equipamentos vão fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Somos gratos pela sensibilidade da Agepen em atender essa necessidade”, afirmou.

A Agepen também se colocou à disposição para contribuir com outras necessidades da instituição, como a confecção de lençóis, enxovais e a reforma de camas danificadas, utilizando mão de obra prisional.

“Ficamos impressionados com a estrutura do Cotolengo e com a dedicação em oferecer cuidado digno e amoroso aos assistidos. É uma honra poder colaborar com esse trabalho transformador”, destacou o diretor-presidente Rodrigo.

Além da produção de cadeiras de rodas, o sistema priional de Mato Grosso do Sul também promove a doação de pães, hortaliças, absorventes, uniformes, EPIs para hospitais, e a realização de reformas em escolas e instituições assistenciais, sempre com a ocupação produtiva da mão de obra dos reeducandos.

“Mais do que oferecer ocupação produtiva, essas ações refletem o compromisso da Agepen com a dignidade, a solidariedade e a construção de novas possibilidades de vida, tanto para quem está em privação de liberdade quanto para quem é assistido por essas iniciativas, finalizou.

Cotolengo

Atualmente, o Cotolengo acolhe mais de 600 pessoas, com atendimento diário a crianças, jovens e adultos com paralisia cerebral grave e outras sequelas neurológicas, a maioria oriunda de famílias em situação de vulnerabilidade.

Dentre os atendidos, 13 adultos vivem em regime de residência terapêutica, recebendo cuidados integrais por não possuírem suporte familiar.

O Cotolengo Sul-Mato-Grossense é aberto a doações e visitas agendadas. Quem quiser ajudar pode obter mais informações pelo telefone (67) 3358-4848.

