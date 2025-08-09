Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Reeducação

Presos de MS transformam bicicletas velhas em cadeiras de roda

Equipamentos produzidos por detentos atendem projetos sociais no estado

Mariana Piell

Mariana Piell

09/08/2025 - 09h45
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) realizou, na última semana, a doação de quatro cadeiras de rodas e uma cadeira de banho ao Cotolengo Sul-Mato-Grossense, entidade filantrópica que atende pessoas com deficiência mental e cognitiva, em Campo Grande.

Os equipamentos foram produzidos por detentos do Estabelecimento Penal Masculino de Ivinhema, por meio do projeto “Liberdade sobre Rodas”, que transforma bicicletas apreendidas pela Justiça em cadeiras de roda para pessoas em situação de vulnerabilidade. 

Durante a entrega, representantes da Agepen visitaram as instalações do Cotolengo, conhecendo de perto o trabalho humanitário desenvolvido há quase 30 anos pela instituição.

O diretor-presidente do Cotolengo, padre Valdeci Marcolino, afirmou que as cadeiras serão utilizadas tanto pelos assistidos quanto emprestadas a famílias que recorrem à instituição em busca de auxílio.

“Esses equipamentos vão fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Somos gratos pela sensibilidade da Agepen em atender essa necessidade”, afirmou.

A Agepen também se colocou à disposição para contribuir com outras necessidades da instituição, como a confecção de lençóis, enxovais e a reforma de camas danificadas, utilizando mão de obra prisional.

“Ficamos impressionados com a estrutura do Cotolengo e com a dedicação em oferecer cuidado digno e amoroso aos assistidos. É uma honra poder colaborar com esse trabalho transformador”, destacou o diretor-presidente Rodrigo.

Além da produção de cadeiras de rodas, o sistema priional de Mato Grosso do Sul também promove a doação de pães, hortaliças, absorventes, uniformes, EPIs para hospitais, e a realização de reformas em escolas e instituições assistenciais, sempre com a ocupação produtiva da mão de obra dos reeducandos.

“Mais do que oferecer ocupação produtiva, essas ações refletem o compromisso da Agepen com a dignidade, a solidariedade e a construção de novas possibilidades de vida, tanto para quem está em privação de liberdade quanto para quem é assistido por essas iniciativas, finalizou.

Cotolengo

Atualmente, o Cotolengo acolhe mais de 600 pessoas, com atendimento diário a crianças, jovens e adultos com paralisia cerebral grave e outras sequelas neurológicas, a maioria oriunda de famílias em situação de vulnerabilidade.

Dentre os atendidos, 13 adultos vivem em regime de residência terapêutica, recebendo cuidados integrais por não possuírem suporte familiar.

O Cotolengo Sul-Mato-Grossense é aberto a doações e visitas agendadas. Quem quiser ajudar pode obter mais informações pelo telefone (67) 3358-4848.

Assine o Correio do Estado

Previsão do tempo

Confira a previsão do tempo para hoje (9) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul

Frente fria derruba temperaturas

09/08/2025 04h30

Compartilhar

Marcelo Victor / Correio do Estado

Continue Lendo...

Neste sábado (9), a previsão indica tempo estável, com predomínio de sol e variação de nebulosidade, em decorrência da atuação de um sistema de alta pressão atmosférica pós-frontal, que inibe a formação de nuvens e mantém o tempo firme em Mato Grosso do Sul.

As temperaturas mínimas devem apresentar acentuado declínio, variando entre 3° e 5°C, podendo atingir valores próximos a 0°C em algumas localidades. Diante desse cenário, há probabilidade de ocorrência de geada, especialmente na região sul do estado.

Os ventos atuam do quadrante sul com valores entre 40 km/h e 60 km/h. Pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

Confira abaixo a previsão do tempo para cada região do estado: 

  • Para Campo Grande, estão previstas temperatura mínima de 8°C e máxima de 18°C. 
  • A região do Pantanal deve registrar temperaturas entre 8°C e 20°C. 
  • Em Porto Murtinho é esperada a mínima de 8°C e a máxima de 18°C. 
  • O Norte do estado deve registrar temperatura mínima de 8°C e máxima de 22°C. 
  • As cidades da região do Bolsão, no leste do estado, terão temperaturas entre 9°C e 22°C. 
  • Anaurilândia terá mínima de 8°C e máxima de 18°C. 
  • A região da Grande Dourados deve registrar mínima de 6°C e máxima de 17°C. 
  • Estão previstas para Ponta Porã temperaturas entre 5°C e 15°C. 
  • Já a região de Iguatemi terá temperatura mínima de 6°C e máxima de 17°C. 

Assine o Correio do Estado

Cidades

Nome do assessor de Gordinho do Bolsonaro aparece em estelionato internacional

Após perder mais de R$ 24 mil reais, a brasileira que reside nos Estados Unidos, com a ajuda de uma amiga de Brasília, registrou um boletim de ocorrência contra o assessor

08/08/2025 18h53

Compartilhar

Crédito: Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Continue Lendo...

A brasileira Tânia Mara (nome fictício), de 49 anos, que mora nos Estados Unidos, registrou um boletim de ocorrência nesta sexta-feira (8) contra o chefe de gabinete do deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS), Babington dos Santos - a quem ela aponta como responsável por intermediar um golpe.

Conforme relatou à reportagem do Correio do Estado, Tânia Mara (nome fictício) afirmou ter sido procurada pelo WhatsApp por um homem que seria o chefe de gabinete do deputado Gordinho do Bolsonaro. Em um áudio enviado, ele diz que tem um empresário de confiança que queria comprar reais pagando em dólares.

“Um empresário de direita, um cara muito bacana, muito sólido, tá? Pedi para ele te procurar. Ele falou: ‘Bob, tô muito preocupado com essa situação aí do tarifaço, tenho muitos dólares nos Estados Unidos e tô querendo converter em real. Conhece alguém nos Estados Unidos que poderia me indicar para fazer uma ponte?’ [Respondi que] a Tânia Mara (nome fictício) sempre nos ajuda e vou passar o contato dela”, diz o áudio que supostamente seria do assessor.

Tânia Mara (nome fictício) afirmou que conheceu Bob por meio de outros assessores de parlamentares em Brasília. O empresário em questão que queria converter dólares em reais seria Ernani Paciornik.

A brasileira relatou que, após a conversa que ocorreu por envio de áudios por um homem que se apresentou como o empresário, ela chegou a fazer a transferência, a pedido dele, em nome de um terceiro, no valor de R$ 24 mil.

Acreditando que estava tudo certo, chegou a receber um comprovante de transferência em dólares falso. Entretanto, logo percebeu que o valor não entrou na conta, o que a fez procurar novamente Bob.

Inicialmente, ele teria dito que ia resolver, mas logo a conversa mudou de tom, e o dito assessor parlamentar tratou ela e o esposo com grosseria; o casal terminou sendo bloqueado por ambos.

O dinheiro, conforme relatou Tânia Mara (nome fictício), era uma reserva da família, mais uma ajuda de custo enviada pelo sogro. O momento foi classificado como crítico pela família, já que o marido está desempregado.

Outro lado

O chefe de gabinete do parlamentar sul-mato-grossense, Babington dos Santos, relatou que também foi vítima de tentativa de golpe por uma pessoa usando falsamente o nome de um amigo dele de longa data.

“Fui vítima de uma tentativa de golpe por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, em que uma pessoa se fez passar por um amigo pessoal, o empresário Ernani Paciornik. Essa pessoa, utilizando-se de falsa identidade, me solicitou uma indicação para realizar uma operação de câmbio”, explicou Bob.

Bob disse que foi ludibriado pelo golpista, que se passou pelo amigo dele, dizendo ser o empresário que o procurou, e ele apenas intermediou o contato. O chefe de gabinete procurou a polícia civil e também registrou um boletim de ocorrência.

“Minha participação se limitaria a fazer a ponte de contato, sem me envolver nas tratativas financeiras. Fiz apenas uma indicação entre conhecidos, como se alguém te pedisse o contato de uma oficina. O que eles trataram, como trataram, de que forma trataram, não me foi passado e não teve minha participação”, disse Bob, que completou:

“Fui injustamente exposto publicamente e caluniado em um grupo de trabalho com mais de 100 colegas, com insinuações de que eu fazia parte do golpe. Essa situação está afetando minha imagem profissional, minha tranquilidade e meu ambiente de trabalho. Minha reputação profissional, construída ao longo de 35 anos, jamais esteve associada a qualquer atividade ilícita. Diante disso, registrei a ocorrência para a devida apuração do estelionato, da exposição pública indevida e da possível ameaça velada que sofri."

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Contingenciamento do governo vai congelar salários dos servidores
MATO GROSSO DO SUL

/ 3 dias

Contingenciamento do governo vai congelar salários dos servidores

2

Juíza de Mato Grosso do Sul é convocada para prestar auxilio ao STF
Até agosto de 2026

/ 15 horas

Juíza de Mato Grosso do Sul é convocada para prestar auxilio ao STF

3

PT oficializa rompimento com Riedel e promete expulsar quem não devolver cargo
Política

/ 16 horas

PT oficializa rompimento com Riedel e promete expulsar quem não devolver cargo

4

"Uberização" da CNH deve contribuir para baratear documento no Estado
TRÂNSITO

/ 23 horas

"Uberização" da CNH deve contribuir para baratear documento no Estado

5

Primeira-dama de município do interior de MS, daquelas que gosta de causar...Leia na coluna de hoje
Correio B

/ 1 dia

Primeira-dama de município do interior de MS, daquelas que gosta de causar...Leia na coluna de hoje

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 dia

Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?
Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos
Exclusivo para assinantes

/ 2 dias

Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos
Alternativa ao dólar: uma ideia longe da prioridade atual
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Alternativa ao dólar: uma ideia longe da prioridade atual
Juliane Penteado: Regras, requisitos e planejamento da aposentadoria do servidor público PCD
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 01/08/2025

Juliane Penteado: Regras, requisitos e planejamento da aposentadoria do servidor público PCD