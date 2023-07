Pressionada, Agesul intala desvio para chegar ao Passo do Lontra

FRIO

Equipes da SAS percorreram diversos locais onde as pessoas em situação de rua costumam se abrigar, como região central, viadutos, praças e espaços públicos, para oferecer abrigo, alimentação e agasalhos

O inverno começou em 21 de junho, mas o frio só “deu as caras” nesta semana em Mato Grosso do Sul.

A primeira noite gelada, da estação de inverno, ocorreu na madrugada desta sexta-feira (14), com frio de 8,5ºC e sensação térmica de 5ºC.

Com influência do ciclone extratropical na região Sul, o frio veio acompanhado de ventos fortes e chuva rápida. De acordo com o meteorologista Natálio Abrahão, 5 milímetros de chuva foram registrados na Capital, na quinta-feira (13).

O frio castiga, principalmente, pessoas em situação de vulnerabilidade social que não têm onde morar.

Com isso, é de competência da Secretaria de Assistência Social (SAS) acolher pessoas em situação de rua nos dias gelados.

Dados divulgados pela SAS, ao Correio do Estado, apontam que 11 equipes do órgão abordaram 32 pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social, na noite desta quinta-feira (13)/madrugada de sexta-feira (14).

Desse número, 10 pessoas aceitaram ajuda/acolhimento e 15 recusaram. Foram entregues 15 cobertas aos que recusaram.

Desde 12 de junho, foram realizados 967 abordagens. Desse número, 488 pessoas aceitaram a ajuda/acolhimento e 445 recusaram. Foram entregues 647 cobertores.

ACOLHIMENTO

A Secretaria de Assistência Social (SAS) da Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG) é o órgão do município responsável em acolher, atender e amparar pessoas em situação de rua.

Equipes percorrem, nos dias frios, locais onde as pessoas em situação de rua costumam se abrigar, como região central, viadutos, praças e espaços públicos, para oferecer abrigo, alimentação e agasalhos.

Os locais comuns de abordagem são nas proximidades da antiga rodoviária, Morada dos Baís, Camelódromo, avenida Noroeste, viaduto Ernesto Geisel x Salgado Filho, viaduto UFMS, Praça das Araras, Praça Ary Coelho, Praça dos Imigrantes, Praça Aquidauana, Praça do Papa e Orla Morena.

As equipes de abordagem, formadas por educadores sociais e psicólogos, atuam 24 horas por dia e se revezam em turnos para atender as sete regiões de Campo Grande.

Durante a abordagem, é oferecida acolhida em abrigos. As pessoas que aceitam a ajuda são encaminhadas para a Unidades de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias (UAIFA’s), Casa de Passagem Resgate e Casa de Apoio São Francisco.

Nesses locais, são oferecidos alimentação, higiene, agasalhos, dormitórios, atendimento psicojurídico social, encaminhamento para rede de atendimento municipal e, posteriormente, encaminhamento para o mercado de trabalho.

Para aqueles que negam a ajuda e preferem permanecer nas ruas, são oferecidos cobertores.

De acordo com o secretário de Assistência Social do município, José Mário Antunes, as unidades estão prontas para receber a população de rua.

“Acompanhamos as mudanças climáticas constantemente, por isso nos antecipamos e organizamos toda a equipe porque já sabemos que a demanda de acolhimento aumenta. As unidades estão estruturadas com mais vagas, cobertores e agasalhos, frutos de doações”, disse o secretário.

Quem ver moradores de rua em noites frias, pode acionar a SAS através dos números 156, (67) 99660-6539 ou (67) 99660-1469, a qualquer hora do dia.

CAMPANHA DO AGASALHO

Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), órgão da Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG), arrecada itens de frio até 20 de julho, em mais de 30 pontos espalhados pela cidade.

A população pode doar coberta, edredom, mantas, casacos, calças, roupas em geral, meias, luvas, gorros, sapatos e cachecol. Veja quais são os pontos de arrecadação:

Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) – Av. Fábio Zahran, 6000

Instituto Mirim – Avenida Fábio Zahran, 6.000

Prefeitura de Campo Grande – Avenida Afonso Pena, 3297

Secretarias Municipais

Shopping Campo Grande – Av. Afonso Pena, 4909 – Santa Fé

Pátio Central Shopping – Rua Marechal Rondon, 1380 – Centro (também entrada pela Dom Aquino) – Das 8h às 19h

Shopping Bosque dos Ipês – Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 – Parque dos Novos Estados

Academia Workout365 – Rua Dr. MichelScaff, 185 – Chácara Cachoeira

Colégio Master – Rua Geribá, 653 – Chácara Cachoeira

Shopping Norte Sul Plaza – Av Presidente Ernesto Geisel, 5259

Fort Atacadista

FRIO

Os sul-mato-grossenses tiveram que tirar os casacos do guarda-roupa nesta semana, pois uma frente fria avançou e derrubou os termômetros em Mato Grosso do Sul.

Vários municípios registraram baixas temperaturas, como Campo Grande (8,5ºC), Rio Brilhante (7,8ºC), Ponta Porã (7,3ºC), Sete Quedas (6,6ºC), Iguatemi (7,9ºC), Itaquiraí (8,3ºC), Dourados (8,6ºC), Paranhos (8,7ºC), entre outros.

A previsão é que as temperaturas voltem a subir neste sábado (15). O calor volta totalmente no domingo (16), com máximas de 30ºC.