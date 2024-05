Prévia do frio: MS deve registrar mínima de 4°C na próxima semana

Com uma amostra de que o frio não está para brincadeira, aos poucos o outono começa a ganhar cara de inverno em Mato Grosso do Sul, onde as temperaturas devem continuar em declínio na próxima semana. Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que na região Sul do Estado os termômetros podem atingir os 4° C.

A previsão meteorológica do Instituto indicam que outra frente fria pode se formar no início da próxima semana, sendo que a partir de quarta-feira (29), o acúmulo de ar frio ganha força, derrubando as temperaturas principalmente no sul e extremo sul de MS, onde as mínimas previstas variam entre 4°C e 5° C.Com a pontual queda, há chance de geada fraca nessas regiões.

Para Campo Grande, no entanto, esperam-se mínimas entre 8 e 10°C entre terça-feira (28) e a próxima quarta-feira, ou seja, uma queda de pelo menos 3° C na comparação com o registro deste sábado (25), onde a mínima registrada no início da manhã, conforme o Inmet foi de 13° C.

A meteorologista do Inmet, Andrea Ramos destaca que hoje o declínio de temperatura já atinge quase todo o Mato Grosso do Sul. " Bem mais acentuado no Sul e no Sudoeste do Estado, onde a redução registrada é de 5ºC. No domingo (26), já fica restrito na parte do centro ao norte do Estado”, detalha.

TEMPERATURA

Exemplo de mínima invertida, em Ponta Porã, o sábado teve início com mínima de 9° C, contudo, a temperatura segue registrando queda chegando a 7,9° C as 7 horas da manhã.

Em Amambai o fenômeno também pode ser observado, uma vez que as 4 horas de hoje os termômetros marcavam 9,9° C, às 8 horas 9,6° C e as 9 horas 9,3°.

Já em Corumbá, região pantaneira do Estado, o dia iniciou com a temperatura mínima de 15°C e segue também registrando queda gradual, marcando 14° C por volta das 9 horas, como indica o Instituto Nacional de Meteorologia com dados da estação de Corumbá.

Aquidauana registra movimento inverso e segue com as temperaturas em elevação neste sábado. A mínima de 14° C passou para 16° C nesta manhã.

A Capital, que começou com mínima de 13° C, registrou redução mínima de meio grau, porém segue tendência de elevação nesta manhã, onde a máxima não deve ultrapassar os 16° C.

Dourados acompanha o cenário de Campo Grande neste sábado. Com temperaturas em queda nas primeiras horas da manhã quando os termômetros marcaram 11,2° C, recuou para 10,6° C está subindo novamente.

Domingo

O Centro de Monitoramento do Tempo e Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec-MS) prevê a permanências das baixas temperaturas em todo o Estado. A previsão indica a formação de nuvens carregadas que podem resultar em chuvas ao longo do fim de semana. Com a manutenção do clima frio, a amplitude térmica será pequena, ou seja, com pouca diferença entre a temperatura máxima e a mínima.

O tempo fechado acompanhado pela chuva potencializa a sensação de frio. Os locais com maior probabilidade de precipitação são as regiões centro-sul, sudoeste e oeste do Estado, com acumulados previstos entre 20-30 mm. Estão previstas mínimas entre 9-12°C e máximas entre 13-16°C para as regiões sul, sudeste e sudoeste.

O Pantanal sul-mato-grossense e regiões adjacentes devem registrar mínimas entre 13-15°C e máximas que não ultrapassam os 18°C. Para as regiões norte, leste e bolsão esperam-se mínimas entre 15-17°C e máximas entre 18-24°C.

No domingo (26), Campo Grande marca mínimas entre 13-15°C e máximas entre 16 e 19° C. Os ventos atuam do quadrante sul com valores entre 30-50 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h.