Previsão indica tempestade e pancadas de chuvas isoladas para esta semana em MS

Conforme o boletim meteorológico do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec/MS), divulgado na manhã desta segunda-feira (6), a previsão desta semana indica sol e pancadas de chuva para o Estado.

As chuvas devem ocorrer de forma isolada e com intensidades que podem variar de fraca a moderada.

Ainda conforme Cemtec, nas regiões centro-norte, noroeste e nordeste do estado, há previsão para chuvas intensas, tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Já na região do extremo sul do estado, a situação climática é de sol entre nuvens e baixa probabilidade para ocorrências de chuvas.

Durante a semana, são esperados acumulados de chuva que podem superar a casa dos 70 mm e, conforme o Cemtec, isso se dá devido à junção do calor e a umidade, fatores que favorecem a formação de nuvens e chuvas.

Campo Grande

Na capital, esta segunda-feira será marcada por temperaturas que variam de mínima de 22ºC e máxima de até 29ºC, o CEMTEC pontua que os ventos podem chegar aos 50km/h.

Além disso, ao Correio do Estado, o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) informou que esta segunda-feira será com pouca possibilidade de chuva, porém com umidade do ar de 95%.

No que diz respeito a esta semana, o meteorologista do INMET, Cleber Souza, conclui dizendo que o “tempo será instável todos os dias, com possibilidade de chuvas isoladas”. A temperatura de Campo Grande será com média de mínima de 21º e máxima de 29º, durante a semana.

Acumulados

O CEMTEC discorre que, dos dias 6 a 22 de fevereiro de 2023, são esperados acumulados de chuvas acima de 150 mm, na maioria das regiões do estado.

Os maiores acumulados são previstos para as regiões central, noroeste e extremo sul, com valores que podem ultrapassar a casa dos 200 mm.

Por fim, o órgão informa que “o acompanhamento das previsões semanais, devido às incertezas inerentes às previsões que ultrapassam três dias”.

Demais Regiões

Conforme noticiado pelo Correio do Estado, na região norte de Mato Grosso do Sul, espera-se temperaturas entre 22ºC e 33°C para o resto da semana.

Na cidade de Chapadão do Sul, esta segunda-feira será marcada por temperaturas entre 22ºC e 30ºC. Para amanhã, a previsão do Inmet indica temperaturas entre 21ºC e 32ºC.

Em Dourados, a mínima de hoje será de 22ºC, e a máxima, de 33ºC. Amanhã, a mínima será de 22ºC, e a máxima, de 31ºC.

Na região pantaneira, Corumbá terá hoje ao longo do dia temperatura entre 23ºC e 35ºC. Conforme o Inmet, há possibilidade de muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no município. Para esta terça-feira, estão previstas temperaturas entre 22ºC e 34ºC.

Na região sul do Estado, os termômetros em Ponta Porã hoje devem variar entre 21ºC e 32ºC. O céu permanece nublado no município, que amanhã também deve ter pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Impacto no interior

As chuvas intensas da última semana em Mato Grosso do Sul refletiram no nível dos rios nas cidades ribeirinhas. Em Coxim, o Rio Taquari apresentou no boletim mais recente do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), de sexta-feira, situação de alerta, com seu nível chegando a 428 cm.

Em apenas dois dias, o nível do Rio Aquidauana saltou de 249 cm para 353 cm, na sexta-feira. Em Miranda, com a tendência de alta, o nível do rio está em 458 cm.

Na cidade de Porto Murtinho, os temporais de 113 mm deixaram os moradores em estado de alerta na última semana. Ao Correio do Estado, o meteorologista Natálio Abrahão explicou que as fortes chuvas causaram diversos transtornos no município, com registro de alagamento em diversos pontos da cidade.

De acordo com Abrahão, para este mês, os modelos meteorológicos indicam que as chuvas continuarão em todo o Estado: “Será um mês muito chuvoso e, provavelmente, teremos o registro de mais enchentes”.

